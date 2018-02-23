Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Рочдейл

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Стадион: Уэмбли
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =7 -1)
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 18.02.2018 Рочдейл 2:2 Тоттенхэм К
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 07.02.2018 Тоттенхэм 2:0 Ньюпорт К
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 06.12.2017 Тоттенхэм 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
Рочдейл (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 24.02.2018 Уиган 1:0 Рочдейл ПЛ
- 21.02.2018 Рочдейл 0:0 Милтон Кинс Донс ПЛ
- 18.02.2018 Рочдейл 2:2 Тоттенхэм К
- 13.02.2018 Бристоль Роверс 3:2 Рочдейл ПЛ
- 06.02.2018 Рочдейл 1:0 Миллуолл К
- 03.02.2018 Нортгемптон 0:1 Рочдейл ПЛ
- 27.01.2018 Миллуолл 2:2 Рочдейл К
- 13.01.2018 Джиллингем 2:1 Рочдейл ПЛ
- 09.01.2018 Рочдейл 0:1 Линкольн Сити ТА
- 06.01.2018 Донкастер 0:1 Рочдейл К
- 01.01.2018 Рочдейл 1:2 Блэкпул ПЛ
- 29.12.2017 Донкастер 2:0 Рочдейл ПЛ
- 26.12.2017 Блэкберн 2:0 Рочдейл ПЛ
- 23.12.2017 Рочдейл 1:1 Уолсолл ПЛ
- 16.12.2017 Рочдейл 0:0 Оксфорд Юнайтед ПЛ
- 09.12.2017 Брэдфорд Сити 4:3 Рочдейл ПЛ
- 04.12.2017 Слауг 0:4 Рочдейл К
- 28.11.2017 Рочдейл 1:1 Донкастер ТА
- 25.11.2017 Рочдейл 2:0 Питерборо Юнайтед ПЛ
- 21.11.2017 Чарльтон 2:1 Рочдейл ПЛ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Рочдейл: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 18.02.2018 Рочдейл 2:2 Тоттенхэм Кубок
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - РочдейлДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 36 минут, которая состоится 28.02.2018.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Рочдейл
Тоттенхэм
92.9% (78)
Ничья:
2.4% (2)
Рочдейл
4.8% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Тоттенхэм:
32.1% (27)
3:0 Тоттенхэм:
25% (21)
3:1 Тоттенхэм:
10.7% (9)
1:0 Тоттенхэм:
8.3% (7)
4:0 Тоттенхэм:
4.8% (4)
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