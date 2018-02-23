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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Рочдейл
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Рочдейл

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 36 минут, которая состоится 28.02.2018.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Рочдейл
Тоттенхэм
92.9% (78)
Ничья:
2.4% (2)
Рочдейл
4.8% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
32.1% (27)
Тоттенхэм:
25% (21)
Тоттенхэм:
10.7% (9)
Тоттенхэм:
8.3% (7)
Тоттенхэм:
4.8% (4)
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