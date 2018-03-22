Стадион: Брондбю Зрители: 11160
37' Желтая карточкаГодой Анибал
65' Красная карточкаПерес Блас
67' Желтая карточкаБалой Фелипе
67' Желтая карточкаДалсгор Хенрик
1:0
69' ГолСисто Пионе
78' Желтая карточкаКупер Армандо
Второй тайм
93'
Шоне Лассе из команды Дания подал угловой справа.
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Йоргенсен Николай из команды Дания направляет мяч в штрафную площадку, но Пенедо Хайме выбегает и ловит мяч
93'
Шанс! Делани Томас из команды Дания пробил головой, но мимо
92'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
92'
Балой Фелипе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
91'
Мачадо Адольфо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 11160 болельщиков
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
89'
88'
Йоргенсен Николай из команды Дания направляет мяч в штрафную площадку, но Пенедо Хайме выбегает и ловит мяч
87'
Опасность! Шоне Лассе из команды Дания отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
87'
86'
86'
86'
86'
85'
85'
ШАНС! Лерагер Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Йоргенсен Николай из команды Дания делает пас партнеру.
85'
85'
83'
83'
Дурмиси Риза из команды Дания отправил кросс в штрафную...
83'
Michael Murillo из команды Панама сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
82'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Купер Армандо
82'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
79'
Пенедо Хайме взял и забрал мяч на выходе
79'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Купер Армандо получил желтую карточку от судьи
78'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Панама поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
77'
77'
Тактическая замена. Барсенас Эдгар уходит с поля и его заменяет Арройо Абдиэль
77'
ШАНС! Бендтнер Никлас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Делани Томас пробует нанести удар издали, но Пенедо Хайме держит все под контролем
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
73'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Эскобар Фидель
72'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Бендтнер Никлас
72'
Купер Армандо наказан за толчок Поульсен Юссуф
72'
71'
71'
Дурмиси Риза из команды Дания отправил кросс в штрафную...
71'
Судья сигнализирует, что Далсгор Хенрик из команды Дания поставил подножку. Пострадал Купер Армандо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Фантастический гол, где все сам сделал Систо Пионе!
69'
Делани Томас сделал результативную передачу.
69'
Г О О О О Л - Систо Пионе изменил счет на табло!
69'
Гомес Габриэль из команды Панама играет слишком грубо. Шоне Лассе оказался на газоне.
68'
68'
ШАНС! Делани Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Далсгор Хенрик получил желтую карточку от судьи
67'
Балой Фелипе получил желтую карточку от судьи
67'
Тактическая замена. Стрюгер-Ларсен Йенс уходит с поля и его заменяет Дурмиси Риза
65'
УДАЛЕНИЕ! - Перес Блас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
65'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
65'
Перес Блас из команды Панама опасно и грубо сыграл. Шмейхель Каспер пострадал.
65'
64'
Тактическая замена. Квист Вильям уходит с поля и его заменяет Лерагер Лукас
64'
Тактическая замена. Эриксен Кристиан уходит с поля и его заменяет Шоне Лассе
64'
Тактическая замена. Кьяер Симон уходит с поля и его заменяет Бойлесен Николай
64'
Тактическая замена. Кинтеро Альберто уходит с поля и его заменяет Купер Армандо
64'
Тактическая замена. Пиментель Валентин уходит с поля и его заменяет Гомес Габриэль
63'
Эриксен Кристиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
62'
Судья сигнализирует, что Балой Фелипе из команды Панама поставил подножку. Пострадал Стрюгер-Ларсен Йенс
61'
61'
Систо Пионе нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
60'
Делани Томас нанес удар издали, а Пенедо Хайме отбил его обратно в игру!
60'
Мачадо Адольфо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
59'
Эриксен Кристиан из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
58'
Квист Вильям нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
58'
Пенедо Хайме предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
57'
56'
Эриксен Кристиан из команды Дания играет слишком грубо. Перес Блас оказался на газоне.
55'
Хорошую попытку сделал Систо Пионе. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
54'
Michael Murillo из команды Панама отправил кросс в штрафную...
54'
53'
53'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Перес Блас из команды Панама не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
52'
Пенедо Хайме из команды Панама хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
52'
Йоргенсен Николай из команды Дания плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Делани Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
51'
Йоргенсен Николай из команды Дания наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
51'
Систо Пионе из команды Дания отправил кросс в штрафную...
51'
49'
49'
Поульсен Юссуф из команды Дания играет слишком грубо. Перес Блас оказался на газоне.
49'
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
47'
Пенедо Хайме из команды Панама хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
47'
Опасность предотвращена - Балой Фелипе из команды Панама вступил в отбор удачно
47'
Судья сигнализирует, что Мачадо Адольфо из команды Панама поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
46'
46'
Michael Murillo из команды Панама делает неудачный навес.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Йоргенсен Николай из команды Дания делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Поульсен Юссуф из команды Дания сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Так близко к голу! Йоргенсен Николай имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Пенедо Хайме!
44'
43'
42'
Судья сигнализирует, что Квист Вильям из команды Дания поставил подножку. Пострадал Барсенас Эдгар
41'
Панама совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Michael Murillo пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер ловит мяч
40'
Барсенас Эдгар из команды Панама отправил кросс в штрафную...
40'
Игроки ФК "Панама" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Делани Томас наказан за толчок Кинтеро Альберто
39'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Поульсен Юссуф из команды Дания сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
38'
38'
38'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой слева.
38'
Систо Пионе хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
38'
38'
Эриксен Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья свистит. Дэвис Эрик атаковал сзади соперника. Это Эриксен Кристиан заработал своей команде штрафной
37'
Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
36'
Судья сигнализирует, что Годой Анибал из команды Панама поставил подножку. Пострадал Эриксен Кристиан
36'
Судья свистит. Стрюгер-Ларсен Йенс атаковал сзади соперника. Это Барсенас Эдгар заработал своей команде штрафной
35'
Судья сигнализирует, что Барсенас Эдгар из команды Панама поставил подножку. Пострадал Делани Томас
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Эриксен Кристиан бьет со штрафного в створ, но Пенедо Хайме держит все под контролем
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
33'
Судья сигнализирует, что Пиментель Валентин из команды Панама поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
32'
Пенедо Хайме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
30'
30'
30'
28'
Квист Вильям из команды Дания играет слишком грубо. Барсенас Эдгар оказался на газоне.
28'
28'
Кинтеро Альберто из команды Панама отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок из команды Панама делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
27'
Судья свистит. Поульсен Юссуф атаковал сзади соперника. Это Годой Анибал заработал своей команде штрафной
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
26'
26'
Делани Томас выбил мяч подальше от ворот.
25'
Барсенас Эдгар коснулся мяча рукой.
24'
24'
Квист Вильям из команды Дания сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
23'
22'
22'
Йоргенсен Матиас выбил мяч подальше от ворот.
22'
Барсенас Эдгар из команды Панама в офсайде
21'
Кинтеро Альберто из команды Панама делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Барсенас Эдгар из команды Панама подал угловой слева.
20'
Кьяер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Michael Murillo из команды Панама в офсайде
19'
Michael Murillo из команды Панама отправил кросс в штрафную...
18'
Судья сигнализирует, что Квист Вильям из команды Дания поставил подножку. Пострадал Кинтеро Альберто
18'
Далсгор Хенрик возвращается на поле, всё в порядке.
17'
Дэвис Эрик из команды Панама играет слишком грубо. Систо Пионе оказался на газоне.
17'
Пенедо Хайме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Далсгор Хенрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Далсгор Хенрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Дэвис Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
13'
Пенедо Хайме не дал случится голу! Поульсен Юссуф должен был забивать, но Пенедо Хайме сделал отличный сейв
13'
ШАНС! Поульсен Юссуф вышел один-на-один с голкипером...
13'
Йоргенсен Николай из команды Дания сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
11'
Барсенас Эдгар из команды Панама в офсайде
11'
Мачадо Адольфо из команды Панама отправил кросс в штрафную...
11'
Делани Томас наказан за толчок Пиментель Валентин
10'
Пенедо Хайме взял и забрал мяч на выходе
10'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания отправил кросс в штрафную...
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Дания совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
7'
Судья сигнализирует, что Michael Murillo из команды Панама поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
7'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
7'
7'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
5'
Поульсен Юссуф из команды Дания в офсайде
4'
Дания совершает вбрасывание на своей половине поля
4'
Далсгор Хенрик наказан за толчок Дэвис Эрик
3'
2'
2'
ШАНС! Дэвис Эрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
2'
Игрок из команды Панама делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Йоргенсен Матиас из команды Дания толкнул локтем оппонента. Это Перес Блас заработал фол
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дания". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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