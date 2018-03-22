  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Товарищеские матчи. Сборные
Стадион: Зрители: 11160
Дания
1:0
Конец матча
Панама
0'
37' Желтая карточка
Годой Анибал
65' Красная карточка
Перес Блас
67' Желтая карточка
Балой Фелипе
67' Желтая карточка
Далсгор Хенрик
1:0
69' Гол
Систо Пионе
78' Желтая карточка
Купер Армандо
90'+3
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Второй тайм
Угловой
93'
Шоне Лассе из команды Дания подал угловой справа.
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Йоргенсен Николай из команды Дания направляет мяч в штрафную площадку, но Пенедо Хайме выбегает и ловит мяч
93'
Шанс! Делани Томас из команды Дания пробил головой, но мимо
92'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

92'
Балой Фелипе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Мачадо Адольфо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Далсгор Хенрик из команды Дания отправил кросс в штрафную...
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Дэвис Эрик из команды Панама отправил кросс в штрафную...
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 11160 болельщиков
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
89'
Удар от ворот произведет Панама
88'
Йоргенсен Николай из команды Дания направляет мяч в штрафную площадку, но Пенедо Хайме выбегает и ловит мяч
87'
Опасность! Шоне Лассе из команды Дания отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
87'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Балой Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Далсгор Хенрик из команды Дания отправил кросс в штрафную...
85'
Удар от ворот произведет Панама
85'
ШАНС! Лерагер Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Йоргенсен Николай из команды Дания делает пас партнеру.
85'
Далсгор Хенрик из команды Дания отправил кросс в штрафную...
85'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Балой Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Дурмиси Риза из команды Дания отправил кросс в штрафную...
83'
Michael Murillo из команды Панама сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Фол, нарушение
82'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Купер Армандо
82'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Игроки ФК "Дания" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Пенедо Хайме взял и забрал мяч на выходе
79'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
78'
Купер Армандо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Купер Армандо из команды Панама поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
77'
Удар от ворот произведет Панама
77'
Тактическая замена. Барсенас Эдгар уходит с поля и его заменяет Арройо Абдиэль
77'
ШАНС! Бендтнер Никлас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Делани Томас пробует нанести удар издали, но Пенедо Хайме держит все под контролем
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
73'
Поульсен Юссуф наказан за толчок Эскобар Фидель
72'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Бендтнер Никлас
Фол, нарушение
72'
Купер Армандо наказан за толчок Поульсен Юссуф
72'
Удар от ворот произведет Панама
71'
Эскобар Фидель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Дурмиси Риза из команды Дания отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Далсгор Хенрик из команды Дания поставил подножку. Пострадал Купер Армандо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Фантастический гол, где все сам сделал Систо Пионе!
69'
Делани Томас сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Систо Пионе изменил счет на табло!
Фол, нарушение
69'
Гомес Габриэль из команды Панама играет слишком грубо. Шоне Лассе оказался на газоне.
68'
Удар от ворот произведет Панама
68'
ШАНС! Делани Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
67'
Далсгор Хенрик получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Балой Фелипе получил желтую карточку от судьи
67'
Тактическая замена. Стрюгер-Ларсен Йенс уходит с поля и его заменяет Дурмиси Риза
65'
УДАЛЕНИЕ! - Перес Блас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
65'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
65'
Перес Блас из команды Панама опасно и грубо сыграл. Шмейхель Каспер пострадал.
65'
Удар от ворот произведет Панама
64'
Тактическая замена. Квист Вильям уходит с поля и его заменяет Лерагер Лукас
64'
Тактическая замена. Эриксен Кристиан уходит с поля и его заменяет Шоне Лассе
64'
Тактическая замена. Кьяер Симон уходит с поля и его заменяет Бойлесен Николай
64'
Тактическая замена. Кинтеро Альберто уходит с поля и его заменяет Купер Армандо
64'
Тактическая замена. Пиментель Валентин уходит с поля и его заменяет Гомес Габриэль
63'
Эриксен Кристиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Балой Фелипе из команды Панама поставил подножку. Пострадал Стрюгер-Ларсен Йенс
61'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Систо Пионе нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Удар от ворот произведет Панама
60'
Делани Томас нанес удар издали, а Пенедо Хайме отбил его обратно в игру!
60'
Мачадо Адольфо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Эриксен Кристиан из команды Дания отправил кросс в штрафную...
60'
Далсгор Хенрик из команды Дания отправил кросс в штрафную...
59'
Эриксен Кристиан из команды Дания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Игроки ФК "Дания" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Квист Вильям нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Балой Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой справа.
58'
Пенедо Хайме предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Эриксен Кристиан из команды Дания отправил кросс в штрафную...
57'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Эриксен Кристиан из команды Дания играет слишком грубо. Перес Блас оказался на газоне.
55'
Хорошую попытку сделал Систо Пионе. Удар в створ, но вратарь начеку
54'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Michael Murillo из команды Панама отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "Панама" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игрок клуба "Панама" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Перес Блас из команды Панама не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Дэвис Эрик из команды Панама отправил кросс в штрафную...
52'
Пенедо Хайме из команды Панама хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
52'
Йоргенсен Николай из команды Дания плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Делани Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Удар от ворот произведет Панама
51'
Йоргенсен Николай из команды Дания наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
51'
Систо Пионе из команды Дания отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Поульсен Юссуф из команды Дания играет слишком грубо. Перес Блас оказался на газоне.
Угловой
49'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой справа.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Пенедо Хайме из команды Панама хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
47'
Опасность предотвращена - Балой Фелипе из команды Панама вступил в отбор удачно
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Мачадо Адольфо из команды Панама поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
46'
Удар от ворот произведет Дания
46'
Michael Murillo из команды Панама делает неудачный навес.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Йоргенсен Николай из команды Дания делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Поульсен Юссуф из команды Дания сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
Игроки ФК "Дания" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Панама
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Так близко к голу! Йоргенсен Николай имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Пенедо Хайме!
44'
Эриксен Кристиан из команды Дания отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Квист Вильям из команды Дания поставил подножку. Пострадал Барсенас Эдгар
41'
Панама совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Michael Murillo пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер ловит мяч
40'
Барсенас Эдгар из команды Панама отправил кросс в штрафную...
40'
Игроки ФК "Панама" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
39'
Делани Томас наказан за толчок Кинтеро Альберто
39'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Поульсен Юссуф из команды Дания сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
38'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Балой Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой слева.
38'
Систо Пионе хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
38'
Эскобар Фидель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Эриксен Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья свистит. Дэвис Эрик атаковал сзади соперника. Это Эриксен Кристиан заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
37'
Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Годой Анибал из команды Панама поставил подножку. Пострадал Эриксен Кристиан
Фол, нарушение
36'
Судья свистит. Стрюгер-Ларсен Йенс атаковал сзади соперника. Это Барсенас Эдгар заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Барсенас Эдгар из команды Панама поставил подножку. Пострадал Делани Томас
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Эриксен Кристиан бьет со штрафного в створ, но Пенедо Хайме держит все под контролем
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Пиментель Валентин из команды Панама поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
32'
Пенедо Хайме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Далсгор Хенрик из команды Дания отправил кросс в штрафную...
30'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Эскобар Фидель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Далсгор Хенрик из команды Дания отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Квист Вильям из команды Дания играет слишком грубо. Барсенас Эдгар оказался на газоне.
28'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Кинтеро Альберто из команды Панама отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок из команды Панама делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Игрок клуба "Панама" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Судья свистит. Поульсен Юссуф атаковал сзади соперника. Это Годой Анибал заработал своей команде штрафной
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
26'
Удар от ворот произведет Панама
26'
Делани Томас выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
25'
Барсенас Эдгар коснулся мяча рукой.
24'
Удар от ворот произведет Панама
24'
Квист Вильям из команды Дания сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
23'
Удар от ворот произведет Дания
22'
Удар от ворот произведет Панама
22'
Йоргенсен Матиас выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
22'
Барсенас Эдгар из команды Панама в офсайде
21'
Кинтеро Альберто из команды Панама делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Барсенас Эдгар из команды Панама подал угловой слева.
20'
Кьяер Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
20'
Michael Murillo из команды Панама в офсайде
19'
Michael Murillo из команды Панама отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Квист Вильям из команды Дания поставил подножку. Пострадал Кинтеро Альберто
Травма, повреждение
18'
Далсгор Хенрик возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
17'
Дэвис Эрик из команды Панама играет слишком грубо. Систо Пионе оказался на газоне.
17'
Пенедо Хайме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой справа.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Далсгор Хенрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
14'
Далсгор Хенрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Дэвис Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Пенедо Хайме не дал случится голу! Поульсен Юссуф должен был забивать, но Пенедо Хайме сделал отличный сейв
13'
ШАНС! Поульсен Юссуф вышел один-на-один с голкипером...
13'
Йоргенсен Николай из команды Дания сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Удар от ворот произведет Панама
Офсайд
11'
Барсенас Эдгар из команды Панама в офсайде
11'
Мачадо Адольфо из команды Панама отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Делани Томас наказан за толчок Пиментель Валентин
10'
Пенедо Хайме взял и забрал мяч на выходе
10'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания отправил кросс в штрафную...
9'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Дания совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Michael Murillo из команды Панама поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
7'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
7'
Дэвис Эрик из команды Панама отправил кросс в штрафную...
7'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Дэвис Эрик из команды Панама отправил кросс в штрафную...
Офсайд
5'
Поульсен Юссуф из команды Дания в офсайде
4'
Дания совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Далсгор Хенрик наказан за толчок Дэвис Эрик
3'
Удар от ворот произведет Панама
2'
Удар от ворот произведет Дания
2'
ШАНС! Дэвис Эрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Панама делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
1'
Йоргенсен Матиас из команды Дания толкнул локтем оппонента. Это Перес Блас заработал фол
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дания". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация