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РОССИЯ
 
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Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Бразилия

До начала игры осталось 2 дня 8 часов 10 минут, которая состоится 23.03.2018.
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:
Прогнозы на матч РОССИЯ - Бразилия
РОССИЯ
11.2% (13)
Ничья:
15.5% (18)
Бразилия
73.3% (85)

Вы не участвовали в прогнозе

Бразилия:
26.7% (31)
Бразилия:
15.5% (18)
Бразилия:
14.7% (17)
Ничья:
6.9% (8)
Ничья:
6.9% (8)
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