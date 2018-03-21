Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Бразилия

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Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - БразилияДо начала игры осталось 2 дня 8 часов 10 минут, которая состоится 23.03.2018.
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Прогнозы на матч РОССИЯ - Бразилия
РОССИЯ
11.2% (13)
Ничья:
15.5% (18)
Бразилия
73.3% (85)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Бразилия:
26.7% (31)
1:3 Бразилия:
15.5% (18)
0:2 Бразилия:
14.7% (17)
1:1 Ничья:
6.9% (8)
2:2 Ничья:
6.9% (8)
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