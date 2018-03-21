Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Египет

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Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - ЕгипетДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 55 минут, которая состоится 23.03.2018.
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Прогнозы на матч Португалия - Египет
Португалия
94.8% (91)
Ничья:
5.2% (5)
Египет
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Португалия:
30.2% (29)
2:1 Португалия:
25% (24)
1:0 Португалия:
19.8% (19)
3:1 Португалия:
6.3% (6)
3:0 Португалия:
3.1% (3)
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