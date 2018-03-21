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Украина
 
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Саудовская Аравия
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Текстовая онлайн трансляция матча Украина - Саудовская Аравия

До начала игры осталось 2 дня 8 часов 40 минут, которая состоится 23.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Украина - Саудовская Аравия
Украина
78.8% (78)
Ничья:
13.1% (13)
Саудовская Аравия
8.1% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Украина:
29.3% (29)
Украина:
26.3% (26)
Украина:
17.2% (17)
Ничья:
7.1% (7)
Саудовская Аравия:
3% (3)
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