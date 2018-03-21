Текстовая онлайн трансляция матча Украина - Саудовская Аравия

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Текстовая онлайн трансляция матча Украина - Саудовская АравияДо начала игры осталось 2 дня 8 часов 40 минут, которая состоится 23.03.2018.
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Прогнозы на матч Украина - Саудовская Аравия
Украина
78.8% (78)
Ничья:
13.1% (13)
Саудовская Аравия
8.1% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Украина:
29.3% (29)
2:0 Украина:
26.3% (26)
1:0 Украина:
17.2% (17)
1:1 Ничья:
7.1% (7)
1:2 Саудовская Аравия:
3% (3)
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