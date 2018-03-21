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Венгрия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Казахстан

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 10 минут, которая состоится 23.03.2018.
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Прогнозы на матч Венгрия - Казахстан
Венгрия
84% (79)
Ничья:
7.4% (7)
Казахстан
8.5% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Венгрия:
30.9% (29)
Венгрия:
25.5% (24)
Венгрия:
20.2% (19)
Ничья:
5.3% (5)
Казахстан:
3.2% (3)
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