Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Казахстан

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Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - КазахстанДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 10 минут, которая состоится 23.03.2018.
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Прогнозы на матч Венгрия - Казахстан
Венгрия
84% (79)
Ничья:
7.4% (7)
Казахстан
8.5% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Венгрия:
30.9% (29)
2:0 Венгрия:
25.5% (24)
1:0 Венгрия:
20.2% (19)
1:1 Ничья:
5.3% (5)
0:1 Казахстан:
3.2% (3)
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