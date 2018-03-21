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Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Марокко

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 42 минуты, которая состоится 23.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Сербия - Марокко
Сербия
83.7% (77)
Ничья:
12% (11)
Марокко
4.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Сербия:
37% (34)
Сербия:
21.7% (20)
Сербия:
15.2% (14)
Ничья:
5.4% (5)
Ничья:
4.3% (4)
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