Стадион: Этихад Стэдиум
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Текстовая онлайн трансляция матча Италия - АргентинаДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 55 минут, которая состоится 23.03.2018.
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Прогнозы на матч Италия - Аргентина
Италия
13.5% (13)
Ничья:
52.1% (50)
Аргентина
34.4% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.6% (39)
1:2 Аргентина:
24% (23)
2:1 Италия:
7.3% (7)
1:0 Италия:
5.2% (5)
2:2 Ничья:
5.2% (5)
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