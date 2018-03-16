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Текстовая онлайн трансляция матча Голландия - Англия

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 55 минут, которая состоится 23.03.2018.
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Прогнозы на матч Голландия - Англия
Голландия
25% (24)
Ничья:
29.2% (28)
Англия
45.8% (44)

Вы не участвовали в прогнозе

Англия:
35.4% (34)
Ничья:
24% (23)
Голландия:
18.8% (18)
Англия:
4.2% (4)
Ничья:
3.1% (3)
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