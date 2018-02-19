Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Колумбия

Стадион: Стад де Франс
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - КолумбияДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 10 минут, которая состоится 23.03.2018.
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Прогнозы на матч Франция - Колумбия
Франция
92.4% (85)
Ничья:
5.4% (5)
Колумбия
2.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Франция:
30.4% (28)
2:0 Франция:
29.3% (27)
3:1 Франция:
13% (12)
1:0 Франция:
12% (11)
1:1 Ничья:
4.3% (4)
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