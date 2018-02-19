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Франция
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Колумбия

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 10 минут, которая состоится 23.03.2018.
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Прогнозы на матч Франция - Колумбия
Франция
92.4% (85)
Ничья:
5.4% (5)
Колумбия
2.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Франция:
30.4% (28)
Франция:
29.3% (27)
Франция:
13% (12)
Франция:
12% (11)
Ничья:
4.3% (4)
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