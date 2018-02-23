Текстовая онлайн трансляция матча Лига Европы - онлайн-жеребьёвка

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Текстовая онлайн трансляция матча Лига Европы - онлайн-жеребьёвкаДо начала игры осталось 3 часа 45 минут, которая состоится 23.02.2018.
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Все 16 участников 1/8 финала Лиги Европы:
ЦСКА
"Локомотив"
"Зенит"
"Арсенал"
"Атлетико"
"Атлетик"
"РБ Лейпциг"
"Боруссия" Дортмунд
"Лацио"
"Милан"
"Лион"
"Марсель"
"Динамо" Киев
"Спортинг" Лиссабон
"Виктория"
"Зальцбург"
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Дальше мы без чемпиона, "Спартак" не пробился дальше в отличие от ЦСКА, "Локомотива" и "Зенита". Российское трио может сыграть с любым соперником (даже между собой), кроме киевского "Динамо", которое наставник "армейцев" Виктор Ганчаренко зарезервировал своей команде на финал.
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Российские клубы обновили рекорд по коэффициенту УЕФА за сезон и сегодня узнают новых соперников.
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Приветствую всех любителей спорта №1! Вашему вниманию предлагается прямая трансляция жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. За событиями Вам помогает следить Руслан Ситяшенко.
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