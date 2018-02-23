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Лига Европы
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Лига Европы - онлайн-жеребьёвка

До начала игры осталось 3 часа 45 минут, которая состоится 23.02.2018.
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Все 16 участников 1/8 финала Лиги Европы:

ЦСКА

"Локомотив"

"Зенит"

"Арсенал"

"Атлетико"

"Атлетик"

"РБ Лейпциг"

"Боруссия" Дортмунд

"Лацио"

"Милан"

"Лион"

"Марсель"

"Динамо" Киев

"Спортинг" Лиссабон

"Виктория"

"Зальцбург"

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Дальше мы без чемпиона, "Спартак" не пробился дальше в отличие от ЦСКА, "Локомотива" и "Зенита". Российское трио может сыграть с любым соперником (даже между собой), кроме киевского "Динамо", которое наставник "армейцев" Виктор Ганчаренко зарезервировал своей команде на финал.
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Приветствую всех любителей спорта №1! Вашему вниманию предлагается прямая трансляция жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. За событиями Вам помогает следить Руслан Ситяшенко.
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