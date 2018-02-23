Текстовая онлайн трансляция матча Лига Европы - онлайн-жеребьёвка

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Дальше мы без чемпиона, "Спартак" не пробился дальше в отличие от ЦСКА, "Локомотива" и "Зенита". Российское трио может сыграть с любым соперником (даже между собой), кроме киевского "Динамо", которое наставник "армейцев" Виктор Ганчаренко зарезервировал своей команде на финал.