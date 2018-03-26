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  4. Товарищеские матчи. Сборные
Стадион:
Албания
0:1
Конец матча
Норвегия
0'
0:1
70' Гол
Рустед Сигурд
76' Желтая карточка
Йохансен Стефан
83' Желтая карточка
Маврай Мергим
90'+5
Второй тайм
95'
Норвегия заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
95'
Удар от ворот произведет Албания
95'
Игрок клуба "Норвегия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Игрок клуба "Албания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

94'
Тактическая замена. Эльюнусси Мохамед уходит с поля и его заменяет Дели Матс Мёллер
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Фоссум Ивер из команды Норвегия играет слишком грубо. Грезда Эрос оказался на газоне.
Угловой
91'
Сельнес Оле из команды Норвегия разыграл угловой с правого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Рамадани Юльбер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Йонсен Бьорн завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
90'
Стракоша Томас не дал случится голу! Эльюнусси Мохамед должен был забивать, но Стракоша Томас сделал отличный сейв
90'
ШАНС! Эльюнусси Мохамед вышел один-на-один с голкипером...
90'
Сельнес Оле разрезает оборону соперника отличным пасом
89'
Стракоша Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Эльюнусси Мохамед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Маврай Мергим из команды Албания играет слишком грубо. Йонсен Бьорн оказался на газоне.
88'
Айети Арлинд из команды Албания сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
88'
Джака Таулант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Элюнусси Тарик наказан за толчок Баре Кейди
Фол, нарушение
86'
Грезда Эрос наказан за толчок Мелинг Биргер
86'
Аер Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Джака Таулант из команды Албания подал угловой справа.
86'
Мелинг Биргер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
85'
Сельнес Оле наказан за толчок Баре Кейди
Фол, нарушение
84'
Баре Кейди наказан за толчок Рустед Сигурд
Желтая карточка
83'
Маврай Мергим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Назначен штрафной. Пострадал Йонсен Бьорн, его свалил Маврай Мергим.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Фоссум Ивер из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Алийи Насер
81'
Удар от ворот произведет Албания
81'
Йонсен Бьорн из команды Норвегия наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
81'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
81'
Йонсен Бьорн из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
80'
Игрок клуба "Норвегия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Удар от ворот произведет Норвегия
79'
ШАНС! Грезда Эрос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Игрок клуба "Албания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Элабделлауи Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Джака Таулант из команды Албания подал угловой слева.
78'
Сельнес Оле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
78'
Джака Таулант из команды Албания подал угловой слева.
78'
Тактическая замена. Йохансен Стефан уходит с поля и его заменяет Сельнес Оле
77'
Лиля Анди нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Алийи Насер из команды Албания делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Элабделлауи Омар из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Грезда Эрос
Желтая карточка
76'
Йохансен Стефан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
76'
Безумный фол. Йохансен Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Грезда Эрос
75'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
Удар от ворот произведет Албания
74'
Тактическая замена. Эдегор Мартин уходит с поля и его заменяет Фоссум Ивер
73'
Йохансен Стефан из команды Норвегия сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Эдегор Мартин мяча так и не получил
72'
Грезда Эрос из команды Албания навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
70'
Эльюнусси Мохамед сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рустед Сигурд из клуба "Норвегия" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
70'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия подал угловой слева.
70'
Bujar Lika предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Игрок клуба "Норвегия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Удар от ворот произведет Норвегия
69'
ШАНС! Джака Таулант нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Игрок клуба "Албания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Айети Арлинд нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Грезда Эрос из команды Албания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
68'
Джака Таулант из команды Албания подал угловой справа.
68'
Игрок клуба "Албания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
66'
Удар от ворот произведет Норвегия
66'
Лиля Анди не смог попасть в створ ударом издали
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Хюсай Эльсейд получил травму и заменен. Bujar Lika выходит на поле.
65'
Тактическая замена. Садику Армандо уходит с поля и его заменяет Лиля Анди
Травма, повреждение
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Хюсай Эльсейд получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
64'
Хюсай Эльсейд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Тактическая замена. Нордтвейт Ховард уходит с поля и его заменяет Рустед Сигурд
Фол, нарушение
62'
Садику Армандо из команды Албания играет слишком грубо. Эльюнусси Мохамед оказался на газоне.
62'
Алийи Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Йонсен Бьорн из команды Норвегия делает пас партнеру.
Фол, нарушение
61'
Судья свистит. Хюсай Эльсейд атаковал сзади соперника. Это Эльюнусси Мохамед заработал своей команде штрафной
60'
Удар от ворот произведет Албания
60'
Отличный пас сделал Йохансен Стефан из команды Норвегия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Удар от ворот произведет Албания
60'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды Норвегия пробил головой, но мимо
59'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия играет слишком грубо. Грезда Эрос оказался на газоне.
59'
Алийи Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Нордтвейт Ховард из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
58'
Хенриксен Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Баре Кейди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Йохансен Стефан из команды Норвегия делает навес прямо в штрафную.
57'
Удар от ворот произведет Албания
57'
Шанс! Мелинг Биргер из команды Норвегия пробил головой, но мимо
57'
Стракоша Томас не дал случится голу! Элюнусси Тарик должен был забивать, но Стракоша Томас сделал отличный сейв
57'
Йонсен Бьорн из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Удар от ворот произведет Албания
56'
Йонсен Бьорн не смог попасть в створ ударом издали
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Йохансен Стефан из команды Норвегия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Удар от ворот произведет Норвегия
54'
Какой промах! Садику Армандо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
54'
Джака Таулант из команды Албания подал угловой слева.
53'
Аер Кристоффер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Алийи Насер из команды Албания отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
53'
Алийи Насер возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
53'
Йонсен Бьорн из команды Норвегия играет слишком грубо. Айети Арлинд оказался на газоне.
52'
Удар от ворот произведет Албания
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Алийи Насер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
52'
Алийи Насер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Элюнусси Тарик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Йохансен Стефан из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
51'
Йонсен Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия делает пас партнеру.
Фол, нарушение
51'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Маврай Мергим
50'
Нордтвейт Ховард из команды Норвегия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
50'
Йохансен Стефан из команды Норвегия подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Элюнусси Тарик имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
50'
Алийи Насер ошибается в защите.
49'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия делает навес прямо в штрафную.
Угловой
49'
Йохансен Стефан из команды Норвегия подал угловой справа.
49'
Маврай Мергим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Тактическая замена. Роши Одисе уходит с поля и его заменяет Балай Беким
46'
Тактическая замена. Свенссон Юнас уходит с поля и его заменяет Элабделлауи Омар
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
47'
Свенссон Юнас из команды Норвегия толкнул локтем оппонента. Это Грезда Эрос заработал фол
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Кака Камер получил травму и заменен. Баре Кейди выходит на поле.
Травма, повреждение
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Кака Камер получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Травма, повреждение
44'
Кака Камер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
43'
Кака Камер возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Кака Камер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Кака Камер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Хенриксен Маркус грубо играет против соперника. Пострадал Кака Камер
Фол, нарушение
41'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Роши Одисе пострадал.
41'
Свенссон Юнас из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
41'
Рамадани Юльбер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Йохансен Стефан из команды Норвегия подал угловой справа.
41'
Айети Арлинд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Свенссон Юнас из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Удар от ворот произведет Албания
40'
Хенриксен Маркус нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Элюнусси Тарик из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Роши Одисе
38'
Удар от ворот произведет Норвегия
38'
Отличный пас сделал Хюсай Эльсейд из команды Албания. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Элюнусси Тарик из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Хюсай Эльсейд
Фол, нарушение
38'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Хюсай Эльсейд пострадал.
37'
ШАНС! Эдегор Мартин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Хенриксен Маркус из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
37'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Нордтвейт Ховард из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок из команды Норвегия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Свенссон Юнас из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
35'
Свенссон Юнас из команды Норвегия играет слишком грубо. Грезда Эрос оказался на газоне.
35'
Удар от ворот произведет Албания
35'
Эдегор Мартин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Выглядело как неплохой момент. Грезда Эрос из команды Албания закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
32'
Удар от ворот произведет Норвегия
32'
Алийи Насер из команды Албания делает неудачный навес.
32'
Игрок клуба "Албания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Грезда Эрос из команды Албания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Эдегор Мартин из команды Норвегия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Стракоша Томас не дал случится голу! Эльюнусси Мохамед должен был забивать, но Стракоша Томас сделал отличный сейв
29'
Мелинг Биргер из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
29'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Элюнусси Тарик мяча так и не получил
Фол, нарушение
27'
Судья свистит. Рамадани Юльбер атаковал сзади соперника. Это Элюнусси Тарик заработал своей команде штрафной
26'
Роши Одисе из команды Албания навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
Игрок клуба "Албания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игрок клуба "Албания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Удар от ворот произведет Албания
25'
ШАНС! Элюнусси Тарик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Игрок клуба "Норвегия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Норвегия
23'
Джака Таулант из команды Албания делает неудачный навес.
Фол, нарушение
23'
Свенссон Юнас из команды Норвегия играет слишком грубо. Грезда Эрос оказался на газоне.
Фол, нарушение
22'
Мелинг Биргер из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Роши Одисе пострадал.
Фол, нарушение
20'
Эльюнусси Мохамед наказан за толчок Кака Камер
20'
Йохансен Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
20'
Джака Таулант из команды Албания опасно и грубо сыграл. Мелинг Биргер пострадал.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Хенриксен Маркус из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Джака Таулант
17'
Игрок клуба "Албания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Албания
17'
Эдегор Мартин из команды Норвегия сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
16'
Маврай Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Мелинг Биргер из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
16'
Эльюнусси Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Маврай Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Свенссон Юнас из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
15'
Судья свистит. Кака Камер атаковал сзади соперника. Это Эльюнусси Мохамед заработал своей команде штрафной
15'
Игроки ФК "Норвегия" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Игрок клуба "Албания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Грезда Эрос из команды Албания отправил кросс в штрафную...
14'
Аер Кристоффер из команды Норвегия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
14'
Маврай Мергим выбил мяч подальше от ворот.
14'
Алийи Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мелинг Биргер из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
13'
Йохансен Стефан из команды Норвегия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Алийи Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Норвегия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Аер Кристоффер из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
12'
Игрок из команды Норвегия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Удар от ворот произведет Албания
10'
Плохо сыграл Стракоша Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Йохансен Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Хюсай Эльсейд из команды Албания играет слишком грубо. Йохансен Стефан оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
9'
Свенссон Юнас из команды Норвегия играет слишком грубо. Грезда Эрос оказался на газоне.
8'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Йохансен Стефан из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
7'
Алийи Насер из команды Албания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
7'
Элюнусси Тарик наказан за толчок Рамадани Юльбер
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Элюнусси Тарик из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Кака Камер
6'
Сильный дождь сегодня.
5'
Игрок клуба "Норвегия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
Удар от ворот произведет Албания
4'
Йонсен Бьорн нанес удар чуть мимо. Близко!
3'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
3'
Йонсен Бьорн из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Маврай Мергим пострадал.
2'
Маврай Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Норвегия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
1'
Судья свистит. Грезда Эрос атаковал сзади соперника. Это Свенссон Юнас заработал своей команде штрафной
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норвегия". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elbasan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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