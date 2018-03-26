Стадион: Эльбасан Арена
0:1
70' ГолРустед Сигурд
76' Желтая карточкаЙохансен Стефан
83' Желтая карточкаМаврай Мергим
Второй тайм
95'
Норвегия заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
95'
95'
94'
94'
Тактическая замена. Эльюнусси Мохамед уходит с поля и его заменяет Дели Матс Мёллер
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Фоссум Ивер из команды Норвегия играет слишком грубо. Грезда Эрос оказался на газоне.
91'
Сельнес Оле из команды Норвегия разыграл угловой с правого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Рамадани Юльбер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Йонсен Бьорн завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
90'
Стракоша Томас не дал случится голу! Эльюнусси Мохамед должен был забивать, но Стракоша Томас сделал отличный сейв
90'
ШАНС! Эльюнусси Мохамед вышел один-на-один с голкипером...
90'
Сельнес Оле разрезает оборону соперника отличным пасом
89'
Стракоша Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Эльюнусси Мохамед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Маврай Мергим из команды Албания играет слишком грубо. Йонсен Бьорн оказался на газоне.
88'
Айети Арлинд из команды Албания сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
88'
Джака Таулант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Элюнусси Тарик наказан за толчок Баре Кейди
86'
Грезда Эрос наказан за толчок Мелинг Биргер
86'
Аер Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Джака Таулант из команды Албания подал угловой справа.
86'
Мелинг Биргер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Сельнес Оле наказан за толчок Баре Кейди
84'
Баре Кейди наказан за толчок Рустед Сигурд
83'
Маврай Мергим получил желтую карточку от судьи
83'
Назначен штрафной. Пострадал Йонсен Бьорн, его свалил Маврай Мергим.
81'
Судья сигнализирует, что Фоссум Ивер из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Алийи Насер
81'
81'
Йонсен Бьорн из команды Норвегия наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
81'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
81'
Йонсен Бьорн из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
79'
ШАНС! Грезда Эрос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
79'
Элабделлауи Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Сельнес Оле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
78'
Тактическая замена. Йохансен Стефан уходит с поля и его заменяет Сельнес Оле
77'
Лиля Анди нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Алийи Насер из команды Албания делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Судья сигнализирует, что Элабделлауи Омар из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Грезда Эрос
76'
Йохансен Стефан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
76'
Безумный фол. Йохансен Стефан грубо играет против соперника. Пострадал Грезда Эрос
75'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
74'
Тактическая замена. Эдегор Мартин уходит с поля и его заменяет Фоссум Ивер
73'
Йохансен Стефан из команды Норвегия сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Эдегор Мартин мяча так и не получил
72'
Грезда Эрос из команды Албания навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
70'
Эльюнусси Мохамед сделал результативную передачу.
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рустед Сигурд из клуба "Норвегия" отправил мяч головой в ворота.
70'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия подал угловой слева.
70'
Bujar Lika предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
69'
ШАНС! Джака Таулант нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
69'
Айети Арлинд нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Грезда Эрос из команды Албания делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Джака Таулант из команды Албания подал угловой справа.
68'
68'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
66'
66'
Лиля Анди не смог попасть в створ ударом издали
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Хюсай Эльсейд получил травму и заменен. Bujar Lika выходит на поле.
65'
Тактическая замена. Садику Армандо уходит с поля и его заменяет Лиля Анди
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Хюсай Эльсейд получил травму и медбригада забирает его с поля.
64'
Хюсай Эльсейд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Тактическая замена. Нордтвейт Ховард уходит с поля и его заменяет Рустед Сигурд
62'
Садику Армандо из команды Албания играет слишком грубо. Эльюнусси Мохамед оказался на газоне.
62'
62'
Йонсен Бьорн из команды Норвегия делает пас партнеру.
61'
Судья свистит. Хюсай Эльсейд атаковал сзади соперника. Это Эльюнусси Мохамед заработал своей команде штрафной
60'
60'
Отличный пас сделал Йохансен Стефан из команды Норвегия. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
60'
Шанс! Йонсен Бьорн из команды Норвегия пробил головой, но мимо
59'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
59'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия играет слишком грубо. Грезда Эрос оказался на газоне.
59'
59'
Нордтвейт Ховард из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
58'
Хенриксен Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Баре Кейди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Йохансен Стефан из команды Норвегия делает навес прямо в штрафную.
57'
57'
Шанс! Мелинг Биргер из команды Норвегия пробил головой, но мимо
57'
Стракоша Томас не дал случится голу! Элюнусси Тарик должен был забивать, но Стракоша Томас сделал отличный сейв
57'
Йонсен Бьорн из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
56'
Йонсен Бьорн не смог попасть в створ ударом издали
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Йохансен Стефан из команды Норвегия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
54'
Какой промах! Садику Армандо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
54'
53'
Аер Кристоффер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Алийи Насер из команды Албания отправил кросс в штрафную...
53'
Алийи Насер возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Йонсен Бьорн из команды Норвегия играет слишком грубо. Айети Арлинд оказался на газоне.
52'
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Алийи Насер получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Алийи Насер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Элюнусси Тарик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Йохансен Стефан из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
51'
Йонсен Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия делает пас партнеру.
51'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Маврай Мергим
50'
Нордтвейт Ховард из команды Норвегия нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Элюнусси Тарик имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
50'
Алийи Насер ошибается в защите.
49'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия делает навес прямо в штрафную.
49'
49'
Маврай Мергим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Элабделлауи Омар из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Тактическая замена. Роши Одисе уходит с поля и его заменяет Балай Беким
46'
Тактическая замена. Свенссон Юнас уходит с поля и его заменяет Элабделлауи Омар
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
47'
Свенссон Юнас из команды Норвегия толкнул локтем оппонента. Это Грезда Эрос заработал фол
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Кака Камер получил травму и заменен. Баре Кейди выходит на поле.
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Кака Камер получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Кака Камер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Кака Камер возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Кака Камер получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Кака Камер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Безумный фол. Хенриксен Маркус грубо играет против соперника. Пострадал Кака Камер
41'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Роши Одисе пострадал.
41'
41'
Рамадани Юльбер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Айети Арлинд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
40'
Хенриксен Маркус нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
Судья сигнализирует, что Элюнусси Тарик из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Роши Одисе
38'
38'
Отличный пас сделал Хюсай Эльсейд из команды Албания. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
38'
Судья сигнализирует, что Элюнусси Тарик из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Хюсай Эльсейд
38'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Хюсай Эльсейд пострадал.
37'
ШАНС! Эдегор Мартин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Хенриксен Маркус из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
37'
Айети Арлинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Нордтвейт Ховард из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Свенссон Юнас из команды Норвегия делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
35'
35'
Эдегор Мартин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Выглядело как неплохой момент. Грезда Эрос из команды Албания закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
32'
32'
Алийи Насер из команды Албания делает неудачный навес.
32'
32'
Грезда Эрос из команды Албания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Эдегор Мартин из команды Норвегия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Стракоша Томас не дал случится голу! Эльюнусси Мохамед должен был забивать, но Стракоша Томас сделал отличный сейв
29'
29'
Эльюнусси Мохамед из команды Норвегия сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Элюнусси Тарик мяча так и не получил
27'
Судья свистит. Рамадани Юльбер атаковал сзади соперника. Это Элюнусси Тарик заработал своей команде штрафной
26'
Роши Одисе из команды Албания навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
25'
ШАНС! Элюнусси Тарик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
23'
23'
Джака Таулант из команды Албания делает неудачный навес.
23'
22'
Мелинг Биргер из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Роши Одисе пострадал.
20'
Эльюнусси Мохамед наказан за толчок Кака Камер
20'
Йохансен Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Джака Таулант из команды Албания опасно и грубо сыграл. Мелинг Биргер пострадал.
18'
Судья сигнализирует, что Хенриксен Маркус из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Джака Таулант
17'
17'
17'
Эдегор Мартин из команды Норвегия сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
16'
16'
16'
Эльюнусси Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Судья свистит. Кака Камер атаковал сзади соперника. Это Эльюнусси Мохамед заработал своей команде штрафной
15'
Игроки ФК "Норвегия" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
14'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Грезда Эрос из команды Албания отправил кросс в штрафную...
14'
Аер Кристоффер из команды Норвегия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
14'
Маврай Мергим выбил мяч подальше от ворот.
14'
14'
13'
Йохансен Стефан из команды Норвегия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
13'
12'
Аер Кристоффер из команды Норвегия сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
12'
10'
10'
Плохо сыграл Стракоша Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Йохансен Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Хюсай Эльсейд из команды Албания играет слишком грубо. Йохансен Стефан оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
9'
8'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Йохансен Стефан из команды Норвегия отправил кросс в штрафную...
7'
Алийи Насер из команды Албания делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Элюнусси Тарик наказан за толчок Рамадани Юльбер
7'
Судья сигнализирует, что Элюнусси Тарик из команды Норвегия поставил подножку. Пострадал Кака Камер
6'
Сильный дождь сегодня.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
4'
Йонсен Бьорн нанес удар чуть мимо. Близко!
3'
Элюнусси Тарик из команды Норвегия сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Йонсен Бьорн из команды Норвегия опасно и грубо сыграл. Маврай Мергим пострадал.
2'
2'
1'
Судья свистит. Грезда Эрос атаковал сзади соперника. Это Свенссон Юнас заработал своей команде штрафной
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норвегия". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elbasan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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