Текстовая онлайн трансляция матча Болгария - Казахстан

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Текстовая онлайн трансляция матча Болгария - КазахстанДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 12 минут, которая состоится 26.03.2018.
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Прогнозы на матч Болгария - Казахстан
Болгария
84.5% (98)
Ничья:
8.6% (10)
Казахстан
6.9% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Болгария:
33.6% (39)
2:0 Болгария:
22.4% (26)
1:0 Болгария:
19.8% (23)
1:1 Ничья:
7.8% (9)
0:2 Казахстан:
1.7% (2)
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