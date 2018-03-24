Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Голландия

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Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - ГолландияДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 22 минуты, которая состоится 26.03.2018.
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Прогнозы на матч Португалия - Голландия
Португалия
58% (69)
Ничья:
31.1% (37)
Голландия
10.9% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Португалия:
27.7% (33)
1:1 Ничья:
21.8% (26)
1:0 Португалия:
13.4% (16)
2:2 Ничья:
8.4% (10)
1:2 Голландия:
5.9% (7)
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