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Португалия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Голландия

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 22 минуты, которая состоится 26.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Португалия - Голландия
Португалия
58% (69)
Ничья:
31.1% (37)
Голландия
10.9% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Португалия:
27.7% (33)
Ничья:
21.8% (26)
Португалия:
13.4% (16)
Ничья:
8.4% (10)
Голландия:
5.9% (7)
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