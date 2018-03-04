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ЦСКА Москва
 
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Лион

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 54 минуты, которая состоится 08.03.2018.
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Лион
ЦСКА Москва
47% (47)
Ничья:
34% (34)
Лион
19% (19)

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Ничья:
30% (30)
ЦСКА Москва:
20% (20)
ЦСКА Москва:
18% (18)
Лион:
8% (8)
Лион:
5% (5)
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