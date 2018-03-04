Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Лион

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Стадион: ВЭБ Арена
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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 03.03.2018 ЦСКА Москва 1:0 Урал ПЛ
- 21.02.2018 ЦСКА Москва 1:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 17.02.2018 Эсбьерг 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 13.02.2018 Црвена Звезда 0:0 ЦСКА Москва ЛЕ
- 07.02.2018 Торревьеха 0:7 ЦСКА Москва ТМК
- 06.02.2018 ЦСКА Москва 3:0 Эльче ТМК
- 02.02.2018 Нордшелланн 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 22.01.2018 ЦСКА Москва 2:2 Хорсенс ТМК
- 21.01.2018 ЦСКА Москва 0:0 Волеренга ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 01.12.2017 ЦСКА Москва 6:0 Тосно ПЛ
- 26.11.2017 Рубин 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.11.2017 ЦСКА Москва 2:0 Бенфика ЛЧ
- 18.11.2017 СКА-Хабаровск 2:4 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.11.2017 Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 31.10.2017 Базель 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 27.10.2017 Арсенал Тула 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
Лион (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 04.03.2018 Монпелье 1:1 Лион Л1
- 01.03.2018 Кан 1:0 Лион КФ
- 25.02.2018 Лион 1:1 Сент-Этьен Л1
- 22.02.2018 Вильярреал 0:1 Лион ЛЕ
- 18.02.2018 Лилль 2:2 Лион Л1
- 15.02.2018 Лион 3:1 Вильярреал ЛЕ
- 11.02.2018 Лион 0:2 Ренн Л1
- 07.02.2018 Монпелье 1:2 Лион КФ
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 28.01.2018 Бордо 3:1 Лион Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 Генгам 0:2 Лион Л1
- 14.01.2018 Лион 1:1 Анже Л1
- 06.01.2018 Нанси 2:3 Лион КФ
- 20.12.2017 Тулуза 1:2 Лион Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
- 13.12.2017 Монпелье 4:1 Лион КЛ
- 10.12.2017 Амьен 1:2 Лион Л1
- 07.12.2017 Аталанта 1:0 Лион ЛЕ
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - ЛионДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 54 минуты, которая состоится 08.03.2018.
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Лион
ЦСКА Москва
47% (47)
Ничья:
34% (34)
Лион
19% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30% (30)
2:1 ЦСКА Москва:
20% (20)
1:0 ЦСКА Москва:
18% (18)
1:2 Лион:
8% (8)
0:1 Лион:
5% (5)
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