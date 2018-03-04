Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Зенит

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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
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РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 03.03.2018 РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Б
- 25.02.2018 РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Б
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 19.02.2018 Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг Б
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 09.02.2018 РБ Лейпциг 2:0 Аугсбург Б
- 03.02.2018 Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг Б
- 27.01.2018 РБ Лейпциг 1:1 Гамбург Б
- 20.01.2018 Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Б
- 13.01.2018 РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Б
- 06.01.2018 РБ Лейпциг 2:0 Дукла Прага ТМК
- 17.12.2017 РБ Лейпциг 2:3 Герта Б
- 12.12.2017 Вольфсбург 1:1 РБ Лейпциг Б
- 09.12.2017 РБ Лейпциг 2:2 Майнц Б
- 06.12.2017 РБ Лейпциг 1:2 Бешикташ ЛЧ
- 02.12.2017 Хоффенхайм 4:0 РБ Лейпциг Б
- 25.11.2017 РБ Лейпциг 2:0 Вердер Б
- 21.11.2017 Монако 1:4 РБ Лейпциг ЛЧ
- 18.11.2017 Байер Л 2:2 РБ Лейпциг Б
- 04.11.2017 РБ Лейпциг 2:1 Ганновер 96 Б
Зенит (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 03.03.2018 Зенит 0:0 Амкар ПЛ
- 22.02.2018 Зенит 3:0 Селтик ЛЕ
- 15.02.2018 Селтик 1:0 Зенит ЛЕ
- 10.02.2018 Зенит 3:1 Марибор ТМК
- 08.02.2018 Зенит 0:2 Вайле ТМК
- 07.02.2018 Зенит 1:0 Црвена Звезда ТМК
- 04.02.2018 Зенит 0:0 Слован Братислава ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 25.01.2018 Зенит 5:1 Славия Прага ТМК
- 22.01.2018 Зенит 5:0 Копенгаген ТМК
- 11.12.2017 Ахмат 0:0 Зенит ПЛ
- 07.12.2017 Реал Сосьедад 1:3 Зенит ЛЕ
- 02.12.2017 Зенит 2:1 Урал ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 23.11.2017 Зенит 2:1 Вардар ЛЕ
- 19.11.2017 Зенит 5:0 Тосно ПЛ
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
- 02.11.2017 Русенборг 1:1 Зенит ЛЕ
- 29.10.2017 Зенит 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - ЗенитДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 58 минут, которая состоится 08.03.2018.
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Зенит
РБ Лейпциг
51.5% (51)
Ничья:
25.3% (25)
Зенит
23.2% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РБ Лейпциг:
28.3% (28)
1:1 Ничья:
19.2% (19)
1:2 Зенит:
14.1% (14)
2:0 РБ Лейпциг:
11.1% (11)
1:0 РБ Лейпциг:
9.1% (9)
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