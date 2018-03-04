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Стадион:
РБ Лейпциг
 
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Зенит
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Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Зенит

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 58 минут, которая состоится 08.03.2018.
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Зенит
РБ Лейпциг
51.5% (51)
Ничья:
25.3% (25)
Зенит
23.2% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
28.3% (28)
Ничья:
19.2% (19)
Зенит:
14.1% (14)
РБ Лейпциг:
11.1% (11)
РБ Лейпциг:
9.1% (9)
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