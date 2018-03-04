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Стадион:
Спортинг Л
 
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Виктория Пльзень
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Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Виктория Пльзень

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 58 минут, которая состоится 08.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Спортинг Л - Виктория Пльзень
Спортинг Л
89% (81)
Ничья:
6.6% (6)
Виктория Пльзень
4.4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Спортинг Л:
34.1% (31)
Спортинг Л:
27.5% (25)
Спортинг Л:
17.6% (16)
Ничья:
4.4% (4)
Виктория Пльзень:
2.2% (2)
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