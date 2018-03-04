Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Виктория Пльзень

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Стадион: Жозе Алваладе
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Спортинг Л (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 02.03.2018 Порту 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 27.02.2018 Спортинг Л 1:0 Морейренсе ПЛ
- 22.02.2018 Спортинг Л 3:3 Астана ЛЕ
- 19.02.2018 Тондела 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 15.02.2018 Астана 1:3 Спортинг Л ЛЕ
- 11.02.2018 Спортинг Л 2:0 Фейренсе ПЛ
- 07.02.2018 Порту 1:0 Спортинг Л К
- 04.02.2018 Эшторил 2:0 Спортинг Л ПЛ
- 01.02.2018 Спортинг Л 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 27.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л КЛ
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту КЛ
- 19.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 14.01.2018 Спортинг Л 3:0 Авиш ПЛ
- 10.01.2018 Кова-Пьедаде 1:2 Спортинг Л К
- 07.01.2018 Спортинг Л 5:0 Маритиму ПЛ
- 04.01.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 29.12.2017 Белененсеш 1:1 Спортинг Л КЛ
- 21.12.2017 Спортинг Л 6:0 Униан Мадейра КЛ
- 17.12.2017 Спортинг Л 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 13.12.2017 Спортинг Л 4:0 Вилаверденсе К
Виктория Пльзень (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 26.02.2018 Виктория Пльзень 0:1 Височина ПД
- 22.02.2018 Виктория Пльзень 2:0 Партизан ЛЕ
- 18.02.2018 Сигма Оломоуц 0:0 Виктория Пльзень ПД
- 15.02.2018 Партизан 1:1 Виктория Пльзень ЛЕ
- 20.01.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Виктория Пльзень ТМК
- 17.01.2018 Базель 1:2 Виктория Пльзень ТМК
- 07.12.2017 Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Виктория Пльзень ЛЕ
- 02.12.2017 Виктория Пльзень 2:0 Яблонец ПД
- 26.11.2017 Теплице 0:0 Виктория Пльзень ПД
- 23.11.2017 Виктория Пльзень 2:0 Стяуа ЛЕ
- 18.11.2017 Словацко 1:4 Виктория Пльзень ПД
- 10.11.2017 Виктория Пльзень 2:3 Словацко К
- 05.11.2017 Виктория Пльзень 1:0 Славия Прага ПД
- 02.11.2017 Виктория Пльзень 4:1 Лугано ЛЕ
- 27.10.2017 Карвина 1:3 Виктория Пльзень ПД
- 22.10.2017 Виктория Пльзень 3:0 Зброёвка ПД
- 19.10.2017 Лугано 3:2 Виктория Пльзень ЛЕ
- 15.10.2017 Спарта Прага 0:1 Виктория Пльзень ПД
- 05.10.2017 Виктория Пльзень 4:1 Опава К
- 01.10.2017 Виктория Пльзень 2:1 Богемианс-1905 ПД
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Виктория ПльзеньДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 58 минут, которая состоится 08.03.2018.
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Прогнозы на матч Спортинг Л - Виктория Пльзень
Спортинг Л
89% (81)
Ничья:
6.6% (6)
Виктория Пльзень
4.4% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Спортинг Л:
34.1% (31)
2:1 Спортинг Л:
27.5% (25)
1:0 Спортинг Л:
17.6% (16)
1:1 Ничья:
4.4% (4)
1:2 Виктория Пльзень:
2.2% (2)
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