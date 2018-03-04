Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Атлетик Б

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Стадион: Велодром
Предыдущие игры
Марсель (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 04.03.2018 Марсель 1:1 Нант Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 22.02.2018 Брага 1:0 Марсель ЛЕ
- 18.02.2018 Марсель 1:0 Бордо Л1
- 15.02.2018 Марсель 3:0 Брага ЛЕ
- 09.02.2018 Сент-Этьен 2:2 Марсель Л1
- 06.02.2018 Бур-Перонна 0:9 Марсель КФ
- 02.02.2018 Марсель 6:3 Метц Л1
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 23.01.2018 Эпиналь 0:2 Марсель КФ
- 19.01.2018 Кан 0:2 Марсель Л1
- 16.01.2018 Марсель 2:0 Страсбург Л1
- 13.01.2018 Ренн 0:3 Марсель Л1
- 07.01.2018 Марсель 1:0 Валансьен КФ
- 20.12.2017 Марсель 3:1 Труа Л1
- 17.12.2017 Лион 2:0 Марсель Л1
- 13.12.2017 Ренн 2:2 Марсель КЛ
- 10.12.2017 Марсель 3:0 Сент-Этьен Л1
- 07.12.2017 Марсель 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
Атлетик Б (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 03.03.2018 Севилья 2:0 Атлетик Б П
- 28.02.2018 Атлетик Б 1:1 Валенсия П
- 25.02.2018 Атлетик Б 2:1 Малага П
- 22.02.2018 Атлетик Б 1:2 Спартак Москва ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Спартак Москва 1:3 Атлетик Б ЛЕ
- 09.02.2018 Атлетик Б 0:0 Лас-Пальмас П
- 04.02.2018 Жирона 2:0 Атлетик Б П
- 26.01.2018 Атлетик Б 1:1 Эйбар П
- 22.01.2018 Атлетик Б 0:0 Рудес ТМК
- 19.01.2018 Хетафе 2:2 Атлетик Б П
- 14.01.2018 Эспаньол 1:1 Атлетик Б П
- 07.01.2018 Атлетик Б 2:0 Алавес П
- 22.12.2017 Бетис 0:2 Атлетик Б П
- 16.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Сосьедад П
- 10.12.2017 Леванте 1:2 Атлетик Б П
- 07.12.2017 Заря 0:2 Атлетик Б ЛЕ
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид П
- 29.11.2017 Атлетик Б 0:1 Форментера КК
- 26.11.2017 Депортиво 2:2 Атлетик Б П
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Атлетик БДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 58 минут, которая состоится 08.03.2018.
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Прогнозы на матч Марсель - Атлетик Б
Марсель
78.7% (74)
Ничья:
12.8% (12)
Атлетик Б
8.5% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Марсель:
39.4% (37)
1:0 Марсель:
17% (16)
2:0 Марсель:
12.8% (12)
1:1 Ничья:
10.6% (10)
1:2 Атлетик Б:
5.3% (5)
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