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Стадион:
Марсель
 
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Атлетик Б
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Атлетик Б

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 58 минут, которая состоится 08.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Марсель - Атлетик Б
Марсель
78.7% (74)
Ничья:
12.8% (12)
Атлетик Б
8.5% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
39.4% (37)
Марсель:
17% (16)
Марсель:
12.8% (12)
Ничья:
10.6% (10)
Атлетик Б:
5.3% (5)
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