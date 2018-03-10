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Стадион:
Виктория Пльзень
 
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Спортинг Л
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Текстовая онлайн трансляция матча Виктория Пльзень - Спортинг Л

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 26 минут, которая состоится 15.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Виктория Пльзень - Спортинг Л
Виктория Пльзень
15.7% (16)
Ничья:
43.1% (44)
Спортинг Л
41.2% (42)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.3% (37)
Спортинг Л:
17.6% (18)
Спортинг Л:
16.7% (17)
Виктория Пльзень:
6.9% (7)
Виктория Пльзень:
5.9% (6)
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