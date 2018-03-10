Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург - Боруссия Д

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Стадион: Ред Булл Арена
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Ред Булл Зальцбург (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 11.03.2018 Маттерсбург 2:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 08.03.2018 Боруссия Д 1:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 04.03.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Б
- 28.02.2018 Ред Булл Зальцбург 7:0 Аустрия Клагенфурт К
- 25.02.2018 Штурм 2:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 22.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 18.02.2018 Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 15.02.2018 Реал Сосьедад 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 10.02.2018 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 03.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Адмира Б
- 30.01.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Аниф ТМК
- 27.01.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Рид ТМК
- 20.01.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Виктория Пльзень ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 12.01.2018 Ред Булл Зальцбург 13:1 Вальс Грюнау ТМК
- 16.12.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК Б
- 10.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 07.12.2017 Марсель 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 03.12.2017 Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 29.11.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Маттерсбург Б
Боруссия Д (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 11.03.2018 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Фр Б
- 08.03.2018 Боруссия Д 1:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 03.03.2018 РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Б
- 26.02.2018 Боруссия Д 1:1 Аугсбург Б
- 22.02.2018 Аталанта 1:1 Боруссия Д ЛЕ
- 18.02.2018 Боруссия М 0:1 Боруссия Д Б
- 15.02.2018 Боруссия Д 3:2 Аталанта ЛЕ
- 10.02.2018 Боруссия Д 2:0 Гамбург Б
- 02.02.2018 Кёльн 2:3 Боруссия Д Б
- 27.01.2018 Боруссия Д 2:2 Фрайбург Б
- 19.01.2018 Герта 1:1 Боруссия Д Б
- 14.01.2018 Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Б
- 08.01.2018 Боруссия Д 3:2 Зульте-Варегем ТМК
- 06.01.2018 Боруссия Д 2:0 Фортуна ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
- 16.12.2017 Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Б
- 12.12.2017 Майнц 0:2 Боруссия Д Б
- 09.12.2017 Боруссия Д 1:2 Вердер Б
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Байер Л 1:1 Боруссия Д Б
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Боруссия Д: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 08.03.2018 Боруссия Д 1:2 Ред Булл Зальцбург Лига Европы
1/16 финала
1/8 финала
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Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург - Боруссия ДДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 30 минут, которая состоится 15.03.2018.
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Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Боруссия Д
Ред Булл Зальцбург
21.2% (22)
Ничья:
29.8% (31)
Боруссия Д
49% (51)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Боруссия Д:
27.9% (29)
1:1 Ничья:
25% (26)
2:1 Ред Булл Зальцбург:
12.5% (13)
1:3 Боруссия Д:
8.7% (9)
0:2 Боруссия Д:
4.8% (5)
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