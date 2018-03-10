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Стадион:
Ред Булл Зальцбург
 
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Боруссия Д
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Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург - Боруссия Д

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 30 минут, которая состоится 15.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Боруссия Д
Ред Булл Зальцбург
21.2% (22)
Ничья:
29.8% (31)
Боруссия Д
49% (51)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
27.9% (29)
Ничья:
25% (26)
Ред Булл Зальцбург:
12.5% (13)
Боруссия Д:
8.7% (9)
Боруссия Д:
4.8% (5)
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