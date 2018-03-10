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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - ЦСКА Москва

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 31 минуту, которая состоится 15.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Лион - ЦСКА Москва
Лион
65.4% (70)
Ничья:
15.9% (17)
ЦСКА Москва
18.7% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
25.2% (27)
Лион:
22.4% (24)
Ничья:
14% (15)
ЦСКА Москва:
13.1% (14)
Лион:
13.1% (14)
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