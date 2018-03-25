Текстовая онлайн трансляция матча Нигерия - Сербия

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Текстовая онлайн трансляция матча Нигерия - СербияДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 17 минут, которая состоится 27.03.2018.
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Прогнозы на матч Нигерия - Сербия
Нигерия
37% (27)
Ничья:
41.1% (30)
Сербия
21.9% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.2% (25)
2:1 Нигерия:
24.7% (18)
1:2 Сербия:
11% (8)
0:1 Сербия:
6.8% (5)
2:0 Нигерия:
4.1% (3)
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