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Нигерия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Нигерия - Сербия

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 17 минут, которая состоится 27.03.2018.
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Прогнозы на матч Нигерия - Сербия
Нигерия
37% (27)
Ничья:
41.1% (30)
Сербия
21.9% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.2% (25)
Нигерия:
24.7% (18)
Сербия:
11% (8)
Сербия:
6.8% (5)
Нигерия:
4.1% (3)
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