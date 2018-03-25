Текстовая онлайн трансляция матча Украина - Япония

-
Текстовая онлайн трансляция матча Украина - ЯпонияДо начала игры осталось 2 дня 9 часов 37 минут, которая состоится 27.03.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Украина - Япония
Украина
64.8% (57)
Ничья:
21.6% (19)
Япония
13.6% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Украина:
30.7% (27)
1:1 Ничья:
14.8% (13)
1:0 Украина:
13.6% (12)
2:0 Украина:
12.5% (11)
0:0 Ничья:
5.7% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация