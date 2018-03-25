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Текстовая онлайн трансляция матча Украина - Япония

До начала игры осталось 2 дня 9 часов 37 минут, которая состоится 27.03.2018.
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Прогнозы на матч Украина - Япония
Украина
64.8% (57)
Ничья:
21.6% (19)
Япония
13.6% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Украина:
30.7% (27)
Ничья:
14.8% (13)
Украина:
13.6% (12)
Украина:
12.5% (11)
Ничья:
5.7% (5)
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