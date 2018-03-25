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Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Литва

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 17 минут, которая состоится 27.03.2018.
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Прогнозы на матч Армения - Литва
Армения
84.2% (64)
Ничья:
14.5% (11)
Литва
1.3% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Армения:
34.2% (26)
Армения:
31.6% (24)
Армения:
13.2% (10)
Ничья:
10.5% (8)
Ничья:
2.6% (2)
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