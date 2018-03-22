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РОССИЯ
 
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Текстовая онлайн трансляция матча РОССИЯ - Франция

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 29 минут, которая состоится 27.03.2018.
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Прогнозы на матч РОССИЯ - Франция
РОССИЯ
15.9% (14)
Ничья:
20.5% (18)
Франция
63.6% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Франция:
33% (29)
Ничья:
13.6% (12)
Франция:
11.4% (10)
Франция:
9.1% (8)
Франция:
6.8% (6)
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