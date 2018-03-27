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  4. Товарищеские матчи. Сборные
Стадион: Зрители: 11527
Дания
0:0
Конец матча
Чили
0'
61' Желтая карточка
Роко Энсо
80' Желтая карточка
Йенсен Майк
90'+3
Второй тайм
93'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Тактическая замена. Диас Пауло уходит с поля и его заменяет Личновски Игор
92'
Йенсен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Медель Гари навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Удар от ворот произведет Чили

Фол, нарушение
91'
Кьяер Симон наказан за толчок Marcos Bolados
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хорошую попытку сделал Фишер Виктор. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
Брайтвайт Мартин из команды Дания идет с мячом вперед на обострение...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды Дания делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
89'
Родригес Мартин из команды Чили сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
89'
Диас Пауло из команды Чили отправил кросс в штрафную...
88'
Эрерра Джонни взял и забрал мяч на выходе
88'
Йенсен Майк из команды Дания отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Чили поставил подножку. Пострадал Брайтвайт Мартин
85'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
85'
Родригес Мартин из команды Чили забрасывает мяч в штрафную.
85'
Диас Пауло из команды Чили отправил кросс в штрафную...
84'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
84'
Кьяер Симон из команды Дания толкнул локтем оппонента. Это Кастильо Николас заработал фол
83'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
83'
Медель Гари из команды Чили отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Дания
82'
Пульгар Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Медель Гари навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Тактическая замена. Видаль Артуро уходит с поля и его заменяет Marcos Bolados
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды Дания поставил подножку. Пострадал Диас Пауло
81'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Пульгар Эрик из команды Чили отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
80'
Йенсен Майк получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Безумный фол. Йенсен Майк грубо играет против соперника. Пострадал Пульгар Эрик
80'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
80'
Видаль Артуро из команды Чили отправил кросс в штрафную...
80'
Пульгар Эрик из команды Чили сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Игроки ФК "Чили" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Удар от ворот произведет Дания
79'
ШАНС! Видаль Артуро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Игрок клуба "Чили" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Чили
Угловой
77'
Шоне Лассе из команды Дания подал угловой слева.
77'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Поульсен Юссуф
77'
Диас Пауло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Шоне Лассе отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Фол, нарушение
76'
Кастильо Николас наказан за толчок Шоне Лассе
75'
Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Кнудсен Йонас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
75'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Санчес Алексис уходит с поля и его заменяет Родригес Мартин
73'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Санчес Алексис из команды Чили поставил подножку. Пострадал Бойлесен Николай
73'
Санчес Алексис из команды Чили делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 11527 болельщиков
72'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
72'
Санчес Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Делани Томас уходит с поля и его заменяет Йенсен Майк
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Кьяер Симон из команды Дания поставил подножку. Пострадал Санчес Алексис
70'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Санчес Алексис пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер держит все под контролем
69'
Удар от ворот произведет Чили
69'
Шанс! Брайтвайт Мартин из команды Дания пробил головой, но мимо
69'
Делани Томас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
Офсайд
67'
Брайтвайт Мартин из команды Дания в офсайде
66'
Удар от ворот произведет Чили
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
66'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
66'
Санчес Алексис из команды Чили отправил кросс в штрафную...
65'
Игрок клуба "Чили" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Игрок клуба "Чили" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Тактическая замена. Эрнандес Пабло II уходит с поля и его заменяет Пульгар Эрик
64'
Тактическая замена. Сагаль Анхело уходит с поля и его заменяет Diego Valdes
64'
Тактическая замена. Босежур Жан уходит с поля и его заменяет Альборнос Миико
64'
Тактическая замена. Эриксен Кристиан уходит с поля и его заменяет Фишер Виктор
62'
Сагаль Анхело из команды Чили делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Игрок клуба "Чили" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
61'
Роко Энсо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Роко Энсо из команды Чили поставил подножку. Пострадал Корнелиус Андреас
59'
Диас Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок из команды Дания делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
58'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
57'
Плохо сыграл Марипан Гильермо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
Игрок из команды Дания делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Опасность предотвращена - Марипан Гильермо из команды Чили вступил в отбор удачно
55'
Удар от ворот произведет Чили
54'
Какой промах! Корнелиус Андреас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
54'
Брайтвайт Мартин из команды Дания сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
54'
Эриксен Кристиан из команды Дания отправил кросс в штрафную...
54'
Чили совершает вбрасывание на своей половине поля
53'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Чили
52'
Систо Пионе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Корнелиус Андреас из команды Дания сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
51'
Шмейхель Каспер из команды Дания хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
49'
Игрок клуба "Чили" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Эрнандес Пабло II наказан за толчок Делани Томас
47'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Бендтнер Никлас уходит с поля и его заменяет Брайтвайт Мартин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Бойлесен Николай из команды Дания поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
45'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Эриксен Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья свистит. Диас Пауло атаковал сзади соперника. Это Систо Пионе заработал своей команде штрафной
44'
Игрок клуба "Чили" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Дания
43'
Санчес Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Делани Томас наказан за толчок Сагаль Анхело
Офсайд
42'
Корнелиус Андреас из команды Дания в офсайде
42'
Опасность! Шоне Лассе из команды Дания отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
41'
Игрок клуба "Чили" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Плохо сыграл Стрюгер-Ларсен Йенс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Эриксен Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Сагаль Анхело из команды Чили играет слишком грубо. Систо Пионе оказался на газоне.
39'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Систо Пионе из команды Дания отправил кросс в штрафную...
39'
Удар от ворот произведет Дания
38'
ШАНС! Кастильо Николас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Делани Томас нанес удар головой, но Эрерра Джонни спокойно отбил мяч.
38'
Игрок из команды Дания делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Удар от ворот произведет Чили
36'
Шоне Лассе из команды Дания не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
36'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой слева.
36'
Корнелиус Андреас завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
35'
Эриксен Кристиан нанес удар, мяч был парирован, но Эрерра Джонни не удержал его в руках.
35'
Бендтнер Никлас из команды Дания сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
35'
Босежур Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кнудсен Йонас из команды Дания забрасывает мяч в штрафную.
35'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Делани Томас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
35'
Игроки ФК "Дания" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
34'
Эриксен Кристиан из команды Дания играет слишком грубо. Эрнандес Пабло II оказался на газоне.
34'
Систо Пионе пробует нанести удар издали, но Эрерра Джонни держит все под контролем
34'
Делани Томас из команды Дания делает пас партнеру.
34'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Дания
33'
Кастильо Николас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Делани Томас из команды Дания поставил подножку. Пострадал Сагаль Анхело
32'
Удар от ворот произведет Дания
32'
Отличный пас сделал Санчес Алексис из команды Чили. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
31'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Плохо сыграл Кьяер Симон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Игрок клуба "Чили" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Плохо сыграл Бойлесен Николай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Дания поставил подножку. Пострадал Санчес Алексис
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Дания поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
27'
Удар от ворот произведет Чили
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Чили поставил подножку. Пострадал Корнелиус Андреас
Фол, нарушение
25'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Роко Энсо
25'
ШАНС! Санчес Алексис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Кастильо Николас из команды Чили сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
24'
Санчес Алексис из команды Чили сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
24'
Сагаль Анхело из команды Чили отправил кросс в штрафную...
24'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Дания делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Видаль Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой слева.
Угловой
21'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой слева.
21'
Роко Энсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Эриксен Кристиан из команды Дания отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Удар от ворот произведет Чили
20'
Как он промахнулся? Корнелиус Андреас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
ШАНС! Корнелиус Андреас вышел один-на-один с голкипером...
19'
Опасность! Эриксен Кристиан из команды Дания отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Дания поставил подножку. Пострадал Сагаль Анхело
18'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
18'
Санчес Алексис из команды Чили отправил кросс в штрафную...
18'
Босежур Жан из команды Чили сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
Игрок клуба "Чили" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Корнелиус Андреас из команды Дания поставил подножку. Пострадал Видаль Артуро
Фол, нарушение
14'
Кьяер Симон наказан за толчок Медель Гари
Угловой
14'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой слева.
13'
Марипан Гильермо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Босежур Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Корнелиус Андреас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Санчес Алексис из команды Чили играет слишком грубо. Стрюгер-Ларсен Йенс оказался на газоне.
12'
Удар от ворот произведет Дания
11'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Бендтнер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Эрнандес Пабло II и попал в каркас ворот!
10'
Санчес Алексис из команды Чили отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Санчес Алексис из команды Чили разыграл угловой с левого угла.
10'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания поставил подножку. Пострадал Санчес Алексис
Офсайд
8'
Бендтнер Никлас из команды Дания в офсайде
8'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
8'
Шмейхель Каспер из команды Дания хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Диас Пауло из команды Чили отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Чили" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
6'
Кастильо Николас из команды Чили в офсайде
6'
Шанс! Роко Энсо из команды Чили пробил головой, но мимо
6'
Босежур Жан из команды Чили отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Санчес Алексис из команды Чили разыграл угловой с левого угла.
4'
Роко Энсо нанес удар головой, но Шмейхель Каспер спокойно отбил мяч.
4'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Санчес Алексис из команды Чили подал угловой слева.
4'
Шмейхель Каспер отбил мяч на угловой после удара Диас Пауло из штрафной площади.
2'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Видаль Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Эриксен Кристиан из команды Дания подал угловой слева.
2'
Роко Энсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Игрок клуба "Дания" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дания". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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