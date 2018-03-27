Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 11527
61' Желтая карточкаРоко Энсо
80' Желтая карточкаЙенсен Майк
Второй тайм
93'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Тактическая замена. Диас Пауло уходит с поля и его заменяет Личновски Игор
92'
Йенсен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Медель Гари навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
91'
Кьяер Симон наказан за толчок Marcos Bolados
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хорошую попытку сделал Фишер Виктор. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
Брайтвайт Мартин из команды Дания идет с мячом вперед на обострение...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
Родригес Мартин из команды Чили сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
89'
88'
Эрерра Джонни взял и забрал мяч на выходе
88'
Йенсен Майк из команды Дания отправил кросс в штрафную...
88'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Чили поставил подножку. Пострадал Брайтвайт Мартин
85'
85'
Родригес Мартин из команды Чили забрасывает мяч в штрафную.
85'
84'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
Кьяер Симон из команды Дания толкнул локтем оппонента. Это Кастильо Николас заработал фол
83'
83'
Медель Гари из команды Чили отправил кросс в штрафную...
83'
82'
Пульгар Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Медель Гари навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Тактическая замена. Видаль Артуро уходит с поля и его заменяет Marcos Bolados
81'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды Дания поставил подножку. Пострадал Диас Пауло
81'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Пульгар Эрик из команды Чили отправил кросс в штрафную...
80'
Йенсен Майк получил желтую карточку от судьи
80'
Безумный фол. Йенсен Майк грубо играет против соперника. Пострадал Пульгар Эрик
80'
80'
Видаль Артуро из команды Чили отправил кросс в штрафную...
80'
Пульгар Эрик из команды Чили сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Игроки ФК "Чили" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
79'
ШАНС! Видаль Артуро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
78'
77'
Шоне Лассе из команды Дания подал угловой слева.
77'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Поульсен Юссуф
77'
Диас Пауло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Шоне Лассе отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
76'
Кастильо Николас наказан за толчок Шоне Лассе
75'
Роко Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Кнудсен Йонас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
75'
75'
Тактическая замена. Санчес Алексис уходит с поля и его заменяет Родригес Мартин
73'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
73'
Судья сигнализирует, что Санчес Алексис из команды Чили поставил подножку. Пострадал Бойлесен Николай
73'
Санчес Алексис из команды Чили делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
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72'
72'
Санчес Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Делани Томас уходит с поля и его заменяет Йенсен Майк
71'
Судья сигнализирует, что Кьяер Симон из команды Дания поставил подножку. Пострадал Санчес Алексис
70'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Санчес Алексис пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер держит все под контролем
69'
69'
Шанс! Брайтвайт Мартин из команды Дания пробил головой, но мимо
69'
Делани Томас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
67'
Брайтвайт Мартин из команды Дания в офсайде
66'
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
66'
66'
65'
64'
64'
Тактическая замена. Эрнандес Пабло II уходит с поля и его заменяет Пульгар Эрик
64'
Тактическая замена. Сагаль Анхело уходит с поля и его заменяет Diego Valdes
64'
Тактическая замена. Босежур Жан уходит с поля и его заменяет Альборнос Миико
64'
Тактическая замена. Эриксен Кристиан уходит с поля и его заменяет Фишер Виктор
62'
Сагаль Анхело из команды Чили делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
61'
Роко Энсо получил желтую карточку от судьи
61'
Судья сигнализирует, что Роко Энсо из команды Чили поставил подножку. Пострадал Корнелиус Андреас
59'
Диас Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
57'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
57'
Плохо сыграл Марипан Гильермо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
56'
Опасность предотвращена - Марипан Гильермо из команды Чили вступил в отбор удачно
55'
54'
Какой промах! Корнелиус Андреас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
54'
Брайтвайт Мартин из команды Дания сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
54'
Эриксен Кристиан из команды Дания отправил кросс в штрафную...
54'
Чили совершает вбрасывание на своей половине поля
53'
52'
52'
Систо Пионе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Корнелиус Андреас из команды Дания сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
51'
Шмейхель Каспер из команды Дания хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
49'
Брайтвайт Мартин наказан за толчок Марипан Гильермо
49'
48'
Эрнандес Пабло II наказан за толчок Делани Томас
47'
46'
Тактическая замена. Бендтнер Никлас уходит с поля и его заменяет Брайтвайт Мартин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Судья сигнализирует, что Бойлесен Николай из команды Дания поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
45'
45'
Эриксен Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья свистит. Диас Пауло атаковал сзади соперника. Это Систо Пионе заработал своей команде штрафной
44'
43'
43'
Санчес Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Делани Томас наказан за толчок Сагаль Анхело
42'
Корнелиус Андреас из команды Дания в офсайде
42'
Опасность! Шоне Лассе из команды Дания отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
41'
41'
Плохо сыграл Стрюгер-Ларсен Йенс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
40'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Эриксен Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Сагаль Анхело из команды Чили играет слишком грубо. Систо Пионе оказался на газоне.
39'
39'
Систо Пионе из команды Дания отправил кросс в штрафную...
39'
38'
ШАНС! Кастильо Николас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Делани Томас нанес удар головой, но Эрерра Джонни спокойно отбил мяч.
38'
36'
36'
Шоне Лассе из команды Дания не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
36'
36'
Корнелиус Андреас завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
35'
Эриксен Кристиан нанес удар, мяч был парирован, но Эрерра Джонни не удержал его в руках.
35'
Бендтнер Никлас из команды Дания сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
35'
Босежур Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кнудсен Йонас из команды Дания забрасывает мяч в штрафную.
35'
35'
Делани Томас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
35'
Игроки ФК "Дания" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Эриксен Кристиан из команды Дания играет слишком грубо. Эрнандес Пабло II оказался на газоне.
34'
Систо Пионе пробует нанести удар издали, но Эрерра Джонни держит все под контролем
34'
Делани Томас из команды Дания делает пас партнеру.
34'
33'
33'
Кастильо Николас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
32'
Судья сигнализирует, что Делани Томас из команды Дания поставил подножку. Пострадал Сагаль Анхело
32'
32'
Отличный пас сделал Санчес Алексис из команды Чили. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
31'
31'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Плохо сыграл Кьяер Симон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
29'
Плохо сыграл Бойлесен Николай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Дания поставил подножку. Пострадал Санчес Алексис
28'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Дания поставил подножку. Пострадал Эрнандес Пабло II
27'
26'
Судья сигнализирует, что Эрнандес Пабло II из команды Чили поставил подножку. Пострадал Корнелиус Андреас
25'
Корнелиус Андреас наказан за толчок Роко Энсо
25'
ШАНС! Санчес Алексис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Кастильо Николас из команды Чили сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
24'
Санчес Алексис из команды Чили сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
24'
Сагаль Анхело из команды Чили отправил кросс в штрафную...
24'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
22'
Видаль Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
21'
Роко Энсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Эриксен Кристиан из команды Дания отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
20'
Как он промахнулся? Корнелиус Андреас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
ШАНС! Корнелиус Андреас вышел один-на-один с голкипером...
19'
Опасность! Эриксен Кристиан из команды Дания отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
19'
Судья сигнализирует, что Шоне Лассе из команды Дания поставил подножку. Пострадал Сагаль Анхело
18'
18'
18'
Босежур Жан из команды Чили сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
16'
16'
16'
Судья сигнализирует, что Корнелиус Андреас из команды Дания поставил подножку. Пострадал Видаль Артуро
14'
Кьяер Симон наказан за толчок Медель Гари
14'
13'
Марипан Гильермо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Босежур Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Корнелиус Андреас из команды Дания отправил кросс в штрафную...
12'
Санчес Алексис из команды Чили играет слишком грубо. Стрюгер-Ларсен Йенс оказался на газоне.
12'
11'
11'
Бендтнер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Эрнандес Пабло II и попал в каркас ворот!
10'
10'
Санчес Алексис из команды Чили разыграл угловой с левого угла.
10'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Судья сигнализирует, что Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Дания поставил подножку. Пострадал Санчес Алексис
8'
Бендтнер Никлас из команды Дания в офсайде
8'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
8'
Шмейхель Каспер из команды Дания хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
7'
6'
Кастильо Николас из команды Чили в офсайде
6'
Босежур Жан из команды Чили отправил кросс в штрафную...
6'
Санчес Алексис из команды Чили разыграл угловой с левого угла.
4'
Роко Энсо нанес удар головой, но Шмейхель Каспер спокойно отбил мяч.
4'
Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Санчес Алексис из команды Чили подал угловой слева.
4'
Шмейхель Каспер отбил мяч на угловой после удара Диас Пауло из штрафной площади.
2'
2'
Видаль Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Роко Энсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дания". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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