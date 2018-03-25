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Египет
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Египет - Греция

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 17 минут, которая состоится 27.03.2018.
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Прогнозы на матч Египет - Греция
Египет
44% (33)
Ничья:
32% (24)
Греция
24% (18)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28% (21)
Египет:
26.7% (20)
Греция:
17.3% (13)
Египет:
12% (9)
Греция:
5.3% (4)
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