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Словения
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Словения - Беларусь

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 32 минуты, которая состоится 27.03.2018.
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Прогнозы на матч Словения - Беларусь
Словения
71.1% (59)
Ничья:
18.1% (15)
Беларусь
10.8% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Словения:
32.5% (27)
Словения:
22.9% (19)
Ничья:
15.7% (13)
Словения:
12% (10)
Беларусь:
3.6% (3)
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