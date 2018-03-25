Текстовая онлайн трансляция матча Словения - Беларусь

-
Текстовая онлайн трансляция матча Словения - БеларусьДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 32 минуты, которая состоится 27.03.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Словения - Беларусь
Словения
71.1% (59)
Ничья:
18.1% (15)
Беларусь
10.8% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Словения:
32.5% (27)
1:0 Словения:
22.9% (19)
1:1 Ничья:
15.7% (13)
2:0 Словения:
12% (10)
1:2 Беларусь:
3.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация