Стадион: Ион Облеменко
1:0
57' ГолРотариу Дорин
65' Желтая карточкаДурмаз Джимми
76' Желтая карточкаКешерю Клаудиу
89' Желтая карточкаОльссон Мартин
Второй тайм
94'
Янссон Понтус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния идет с мячом вперед на обострение...
94'
Dennis Man из команды Румыния сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
93'
ШАНС! Ротариу Дорин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Ларссон Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья сигнализирует, что Dennis Man из команды Румыния поставил подножку. Пострадал Ларссон Себастьян
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тойвонен Ола наказан за толчок Тошка Алин
91'
Берг Маркус из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
91'
Судья сигнализирует, что Пинтилий Михай из команды Румыния поставил подножку. Пострадал Сема Кен
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
90'
90'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния подал угловой слева.
89'
Рефери не любит споров - именно за это Ольссон Мартин сейчас получил желтую
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
87'
Тактическая замена. Станчу Николае уходит с поля и его заменяет Dennis Man
87'
Тактическая замена. Франссон Александер уходит с поля и его заменяет Ларссон Себастьян
87'
Тактическая замена. Гвидетти Джон уходит с поля и его заменяет Берг Маркус
86'
Неделчару Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
85'
Тошка Алин коснулся мяча рукой.
85'
85'
83'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Классон Виктор
83'
Сэпунару Кристиан наказан за толчок Тойвонен Ола
83'
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Григоре Драгош получил травму и заменен. Неделчару Ионуц выходит на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
82'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния идет с мячом вперед на обострение...
81'
81'
80'
80'
Франссон Александер из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
79'
Дурмаз Джимми из команды Швеция навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
78'
78'
78'
Игроки ФК "Румыния" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Дурмаз Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
Шанс! Янссон Понтус из команды Швеция пробил головой, но мимо
78'
77'
Дурмаз Джимми мяч отрикошетил от ворот
77'
76'
Кешерю Клаудиу получил желтую карточку от судьи
76'
Безумный фол. Кешерю Клаудиу грубо играет против соперника. Пострадал Хеландер Филип
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Судья сигнализирует, что Франссон Александер из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Антон Пол
74'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния в офсайде
74'
Станчу Николае нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
72'
Хорошую попытку сделал Тойвонен Ола. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Гвидетти Джон из команды Швеция делает пас партнеру.
72'
Гвидетти Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Кешерю Клаудиу наказан за толчок Янссон Понтус
71'
Ротариу Дорин из команды Румыния подал угловой справа.
70'
Тактическая замена. Телин Исаак уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
70'
Тактическая замена. Марин Рэзван уходит с поля и его заменяет Антон Пол
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
68'
Телин Исаак наказан за толчок Сэпунару Кристиан
67'
Судья сигнализирует, что Франссон Александер из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Пинтилий Михай
66'
Грозав Георге-Теодор коснулся мяча рукой.
65'
Дурмаз Джимми получил желтую карточку от судьи
65'
Дурмаз Джимми из команды Швеция опасно и грубо сыграл. Ротариу Дорин пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
63'
Тактическая замена. Цукудян Георге уходит с поля и его заменяет Кешерю Клаудиу
63'
Тошка Алин из команды Румыния делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
62'
62'
61'
Тактическая замена. Кипчу Александру уходит с поля и его заменяет Грозав Георге-Теодор
61'
Марин Рэзван из команды Румыния разыграл угловой с левого угла.
60'
Штрафной исполнил Ротариу Дорин, после его удара Юнссон Карл-Юхан сделал классный сейв. Угловой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
Янссон Понтус из команды Швеция толкнул локтем оппонента. Это Цукудян Георге заработал фол
59'
Дурмаз Джимми из команды Швеция опасно и грубо сыграл. Сэпунару Кристиан пострадал.
57'
Кипчу Александру сделал результативную передачу.
57'
Г О О О О Л - Ротариу Дорин изменил счет на табло!
57'
Кипчу Александру из команды Румыния забрасывает мяч в штрафную.
57'
Судья сигнализирует, что Хильемарк Оскар из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Пинтилий Михай
55'
55'
ШАНС! Сема Кен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Франссон Александер выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Митрицэ Александру получил травму и заменен. Ротариу Дорин выходит на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Пинтилий Михай из команды Румыния опасно и грубо сыграл. Хеландер Филип пострадал.
52'
51'
51'
Телин Исаак нанес удар чуть мимо. Близко!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
50'
Cristian Manea выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Тошка Алин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
50'
50'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Франссон Александер из команды Швеция делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Станчу Николае из команды Румыния сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
48'
48'
Судья сигнализирует, что Пинтилий Михай из команды Румыния поставил подножку. Пострадал Хильемарк Оскар
47'
Янссон Понтус пробил головой, вратарь справился с ударом.
47'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Марин Рэзван из команды Румыния поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
49'
Тошка Алин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Гвидетти Джон из команды Швеция идет с мячом вперед на обострение...
49'
Янссон Понтус наказан за толчок Татарушану Чиприан
48'
48'
ШАНС! Цукудян Георге нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Кипчу Александру из команды Румыния сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
[2] - столько добавил арбитр времени.
47'
Матч возобновится спорным мячом
45'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
43'
Цукудян Георге из команды Румыния в офсайде
42'
Сема Кен коснулся мяча рукой.
42'
Григоре Драгош из команды Румыния играет слишком грубо. Хильемарк Оскар оказался на газоне.
41'
Безумный фол. Дурмаз Джимми грубо играет против соперника. Пострадал Тошка Алин
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
39'
Отличный пас сделал Кипчу Александру из команды Румыния. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
39'
Гвидетти Джон из команды Швеция в офсайде
37'
Судья сигнализирует, что Ларссон Юхан из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Митрицэ Александру
37'
37'
Гвидетти Джон из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Судья сигнализирует, что Янссон Понтус из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Митрицэ Александру
34'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
34'
34'
34'
34'
33'
Митрицэ Александру решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
32'
Судья сигнализирует, что Франссон Александер из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Митрицэ Александру
32'
31'
31'
Cristian Manea из команды Румыния отправил кросс в штрафную...
31'
31'
31'
Кипчу Александру из команды Румыния отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
30'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Станчу Николае
30'
Телин Исаак из команды Швеция играет слишком грубо. Григоре Драгош оказался на газоне.
29'
29'
28'
28'
Cristian Manea из команды Румыния делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Кипчу Александру из команды Румыния делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Цукудян Георге из команды Румыния делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Митрицэ Александру из команды Румыния делает пас партнеру.
27'
Тошка Алин наказан за толчок Дурмаз Джимми
26'
25'
ШАНС! Митрицэ Александру нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
25'
Судья сигнализирует, что Гвидетти Джон из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Григоре Драгош
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Судья сигнализирует, что Кипчу Александру из команды Румыния поставил подножку. Пострадал Хильемарк Оскар
22'
Кипчу Александру из команды Румыния делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Судья сигнализирует, что Цукудян Георге из команды Румыния поставил подножку. Пострадал Хульт Никлас
20'
20'
Cristian Manea из команды Румыния отправил кросс в штрафную...
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
19'
Судья сигнализирует, что Митрицэ Александру из команды Румыния поставил подножку. Пострадал Сема Кен
18'
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
17'
Судья сигнализирует, что Григоре Драгош из команды Румыния поставил подножку. Пострадал Гвидетти Джон
17'
Митрицэ Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Тошка Алин из команды Румыния отправил кросс в штрафную...
16'
Станчу Николае из команды Румыния разыграл угловой с левого угла.
16'
Янссон Понтус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Станчу Николае из команды Румыния сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Цукудян Георге мяча так и не получил
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
14'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Хильемарк Оскар из команды Швеция подал угловой слева.
14'
Сема Кен мяч отрикошетил от ворот
14'
Франссон Александер из команды Швеция делает навес прямо в штрафную.
12'
Митрицэ Александру наказан за толчок Ларссон Юхан
12'
12'
ШАНС! Франссон Александер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Дурмаз Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Дурмаз Джимми из команды Швеция идет с мячом вперед на обострение...
12'
Игроки ФК "Швеция" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Митрицэ Александру из команды Румыния делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
10'
9'
7'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
4'
4'
Шанс! Янссон Понтус из команды Швеция пробил головой, но мимо
2'
Хильемарк Оскар из команды Швеция подал угловой слева.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Григоре Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Хульт Никлас из команды Швеция делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Тошка Алин
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Швеция". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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