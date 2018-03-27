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  4. Товарищеские матчи. Сборные
Стадион:
Румыния
1:0
Конец матча
Швеция
0'
1:0
57' Гол
Ротариу Дорин
65' Желтая карточка
Дурмаз Джимми
76' Желтая карточка
Кешерю Клаудиу
89' Желтая карточка
Ольссон Мартин
90'+4
Второй тайм
Угловой
94'
Антон Пол из команды Румыния разыграл угловой с левого угла.
94'
Янссон Понтус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния идет с мячом вперед на обострение...
94'
Dennis Man из команды Румыния сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Удар от ворот произведет Швеция
93'
ШАНС! Ротариу Дорин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Ларссон Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Dennis Man из команды Румыния поставил подножку. Пострадал Ларссон Себастьян
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Тойвонен Ола наказан за толчок Тошка Алин
91'
Берг Маркус из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Пинтилий Михай из команды Румыния поставил подножку. Пострадал Сема Кен
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
90'
Игрок клуба "Швеция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния подал угловой слева.
Желтая карточка
89'
Рефери не любит споров - именно за это Ольссон Мартин сейчас получил желтую
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
88'
Игрок клуба "Швеция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Станчу Николае уходит с поля и его заменяет Dennis Man
87'
Тактическая замена. Франссон Александер уходит с поля и его заменяет Ларссон Себастьян
87'
Тактическая замена. Гвидетти Джон уходит с поля и его заменяет Берг Маркус
86'
Неделчару Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
85'
Тошка Алин коснулся мяча рукой.
85'
Ларссон Юхан из команды Швеция делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Игрок клуба "Швеция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Классон Виктор
Фол, нарушение
83'
Сэпунару Кристиан наказан за толчок Тойвонен Ола
83'
Удар от ворот произведет Швеция
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Григоре Драгош получил травму и заменен. Неделчару Ионуц выходит на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
82'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
81'
Сема Кен из команды Швеция в офсайде
81'
Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок из команды Швеция делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Франссон Александер из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
79'
Дурмаз Джимми из команды Швеция навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
78'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
78'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния отправил кросс в штрафную...
78'
Игроки ФК "Румыния" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Дурмаз Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Шанс! Янссон Понтус из команды Швеция пробил головой, но мимо
Угловой
78'
Хильемарк Оскар из команды Швеция подал угловой справа.
77'
Дурмаз Джимми мяч отрикошетил от ворот
77'
Игрок клуба "Швеция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
76'
Кешерю Клаудиу получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Безумный фол. Кешерю Клаудиу грубо играет против соперника. Пострадал Хеландер Филип
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Франссон Александер из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Антон Пол
Офсайд
74'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния в офсайде
74'
Станчу Николае нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния отправил кросс в штрафную...
72'
Хорошую попытку сделал Тойвонен Ола. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Гвидетти Джон из команды Швеция делает пас партнеру.
72'
Гвидетти Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Сема Кен из команды Швеция делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
71'
Кешерю Клаудиу наказан за толчок Янссон Понтус
Угловой
71'
Ротариу Дорин из команды Румыния подал угловой справа.
70'
Тактическая замена. Телин Исаак уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
70'
Тактическая замена. Марин Рэзван уходит с поля и его заменяет Антон Пол
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
68'
Телин Исаак наказан за толчок Сэпунару Кристиан
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Франссон Александер из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Пинтилий Михай
Фол, нарушение
66'
Грозав Георге-Теодор коснулся мяча рукой.
Желтая карточка
65'
Дурмаз Джимми получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Дурмаз Джимми из команды Швеция опасно и грубо сыграл. Ротариу Дорин пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
63'
Тактическая замена. Цукудян Георге уходит с поля и его заменяет Кешерю Клаудиу
63'
Тошка Алин из команды Румыния делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Грозав Георге-Теодор из команды Румыния отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Швеция
61'
Тактическая замена. Кипчу Александру уходит с поля и его заменяет Грозав Георге-Теодор
Угловой
61'
Марин Рэзван из команды Румыния разыграл угловой с левого угла.
60'
Штрафной исполнил Ротариу Дорин, после его удара Юнссон Карл-Юхан сделал классный сейв. Угловой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
59'
Янссон Понтус из команды Швеция толкнул локтем оппонента. Это Цукудян Георге заработал фол
Фол, нарушение
59'
Дурмаз Джимми из команды Швеция опасно и грубо сыграл. Сэпунару Кристиан пострадал.
57'
Кипчу Александру сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Ротариу Дорин изменил счет на табло!
57'
Кипчу Александру из команды Румыния забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Хильемарк Оскар из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Пинтилий Михай
55'
Удар от ворот произведет Румыния
55'
ШАНС! Сема Кен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Франссон Александер выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Митрицэ Александру получил травму и заменен. Ротариу Дорин выходит на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
53'
Пинтилий Михай из команды Румыния опасно и грубо сыграл. Хеландер Филип пострадал.
52'
Удар от ворот произведет Румыния
51'
Удар от ворот произведет Румыния
51'
Телин Исаак нанес удар чуть мимо. Близко!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
50'
Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Сема Кен из команды Швеция делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Cristian Manea выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Хильемарк Оскар из команды Швеция подал угловой справа.
50'
Тошка Алин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Игрок из команды Швеция делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Ларссон Юхан из команды Швеция делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Швеция делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Франссон Александер из команды Швеция делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Станчу Николае из команды Румыния сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
48'
Удар от ворот произведет Румыния
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Пинтилий Михай из команды Румыния поставил подножку. Пострадал Хильемарк Оскар
47'
Янссон Понтус пробил головой, вратарь справился с ударом.
47'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Марин Рэзван из команды Румыния поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Угловой
49'
Хильемарк Оскар из команды Швеция подал угловой справа.
49'
Тошка Алин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Гвидетти Джон из команды Швеция идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
49'
Янссон Понтус наказан за толчок Татарушану Чиприан
49'
Сема Кен из команды Швеция сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
Удар от ворот произведет Швеция
48'
ШАНС! Цукудян Георге нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Кипчу Александру из команды Румыния сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
[2] - столько добавил арбитр времени.
47'
Матч возобновится спорным мячом
45'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Игрок клуба "Швеция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Цукудян Георге из команды Румыния в офсайде
Фол, нарушение
42'
Сема Кен коснулся мяча рукой.
42'
Сема Кен из команды Швеция идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
42'
Григоре Драгош из команды Румыния играет слишком грубо. Хильемарк Оскар оказался на газоне.
Фол, нарушение
41'
Безумный фол. Дурмаз Джимми грубо играет против соперника. Пострадал Тошка Алин
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Удар от ворот произведет Швеция
39'
Отличный пас сделал Кипчу Александру из команды Румыния. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Офсайд
39'
Гвидетти Джон из команды Швеция в офсайде
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Ларссон Юхан из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Митрицэ Александру
37'
Григоре Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Гвидетти Джон из команды Швеция отправил кросс в штрафную...
36'
Удар от ворот произведет Швеция
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Янссон Понтус из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Митрицэ Александру
34'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
34'
Игрок клуба "Швеция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Ларссон Юхан из команды Швеция делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Игрок клуба "Швеция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Швеция
33'
Митрицэ Александру решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Франссон Александер из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Митрицэ Александру
32'
Митрицэ Александру из команды Румыния идет с мячом вперед на обострение...
31'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
31'
Cristian Manea из команды Румыния отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Румыния" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кипчу Александру из команды Румыния отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Станчу Николае
Фол, нарушение
30'
Телин Исаак из команды Швеция играет слишком грубо. Григоре Драгош оказался на газоне.
29'
Игрок из команды Швеция делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
29'
Ларссон Юхан из команды Швеция делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Игрок клуба "Румыния" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Cristian Manea из команды Румыния делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Кипчу Александру из команды Румыния делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Цукудян Георге из команды Румыния делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Митрицэ Александру из команды Румыния делает пас партнеру.
Фол, нарушение
27'
Тошка Алин наказан за толчок Дурмаз Джимми
26'
Удар от ворот произведет Швеция
25'
ШАНС! Митрицэ Александру нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Митрицэ Александру из команды Румыния идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Гвидетти Джон из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Григоре Драгош
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Кипчу Александру из команды Румыния поставил подножку. Пострадал Хильемарк Оскар
22'
Кипчу Александру из команды Румыния делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Цукудян Георге из команды Румыния поставил подножку. Пострадал Хульт Никлас
20'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
20'
Cristian Manea из команды Румыния отправил кросс в штрафную...
20'
Игрок клуба "Румыния" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Митрицэ Александру из команды Румыния поставил подножку. Пострадал Сема Кен
18'
Игрок клуба "Румыния" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Григоре Драгош из команды Румыния поставил подножку. Пострадал Гвидетти Джон
17'
Митрицэ Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Хеландер Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Тошка Алин из команды Румыния отправил кросс в штрафную...
Угловой
16'
Станчу Николае из команды Румыния разыграл угловой с левого угла.
16'
Янссон Понтус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Станчу Николае из команды Румыния сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Цукудян Георге мяча так и не получил
16'
Игрок клуба "Румыния" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
14'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Хильемарк Оскар из команды Швеция подал угловой слева.
14'
Сема Кен мяч отрикошетил от ворот
14'
Франссон Александер из команды Швеция делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
12'
Митрицэ Александру наказан за толчок Ларссон Юхан
12'
Удар от ворот произведет Румыния
12'
ШАНС! Франссон Александер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Дурмаз Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Дурмаз Джимми из команды Швеция идет с мячом вперед на обострение...
12'
Игроки ФК "Швеция" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Митрицэ Александру из команды Румыния делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Митрицэ Александру из команды Румыния идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
10'
Удар от ворот произведет Швеция
9'
Игрок клуба "Румыния" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
7'
Хильемарк Оскар из команды Швеция подал угловой справа.
6'
Игрок клуба "Швеция" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
4'
Удар от ворот произведет Румыния
4'
Шанс! Янссон Понтус из команды Швеция пробил головой, но мимо
Угловой
2'
Хильемарк Оскар из команды Швеция подал угловой слева.
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
2'
Григоре Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Хульт Никлас из команды Швеция делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Швеция поставил подножку. Пострадал Тошка Алин
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Швеция". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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