Стадион: Уэмбли
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Текстовая онлайн трансляция матча Англия - ИталияДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 17 минут, которая состоится 27.03.2018.
Новости матча
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Уилшер не сыграет против Италии — 20:17
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Прогнозы на матч Англия - Италия
Англия
59.5% (50)
Ничья:
31% (26)
Италия
9.5% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Англия:
38.1% (32)
1:1 Ничья:
23.8% (20)
1:0 Англия:
11.9% (10)
2:0 Англия:
6% (5)
2:2 Ничья:
6% (5)
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