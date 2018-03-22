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Англия
 
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Прогнозы на матч Англия - Италия
Англия
59.5% (50)
Ничья:
31% (26)
Италия
9.5% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Англия:
38.1% (32)
Ничья:
23.8% (20)
Англия:
11.9% (10)
Англия:
6% (5)
Ничья:
6% (5)
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