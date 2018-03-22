  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Товарищеские матчи. Сборные
Стадион:
Испания
 
Позже
Аргентина
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Испания - Аргентина
Испания
52.9% (45)
Ничья:
37.6% (32)
Аргентина
9.4% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Испания:
32.9% (28)
Ничья:
20% (17)
Ничья:
15.3% (13)
Испания:
8.2% (7)
Аргентина:
3.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация