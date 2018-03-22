Стадион: Ванда Метрополитано
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Текстовая онлайн трансляция матча Испания - АргентинаДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 47 минут, которая состоится 27.03.2018.
Новости матча
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Рамос: "Икер уже волнуется" — 15:41
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Прогнозы на матч Испания - Аргентина
Испания
52.9% (45)
Ничья:
37.6% (32)
Аргентина
9.4% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Испания:
32.9% (28)
1:1 Ничья:
20% (17)
2:2 Ничья:
15.3% (13)
1:0 Испания:
8.2% (7)
1:2 Аргентина:
3.5% (3)
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