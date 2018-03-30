Стадион: Haihe Stadium
0:1
Конец матча
Второй тайм
99'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
99'
Гуанчжоу Эвергранд заслуженно побеждает в отличном матче
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
98'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
97'
Судье надоело, что Liyu Yang тянет время и он наказал его горчичником
97'
Ханьвэнь Дэн возвращается на поле, всё в порядке.
97'
Игрок команды Гуанчжоу Эвергранд сделал подножку сопернику.
96'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
96'
Ох, нехорошо это выглядит. Ханьвэнь Дэн получил травму и медбригада забирает его с поля.
96'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
96'
Юнпо Ван наказан за толчок Ханьвэнь Дэн
95'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Модест Антони
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
Тактическая замена. Гуларт Рикардо уходит с поля и его заменяет Ляо Лишэн
93'
93'
93'
Судье надоело, что Чжи Чжэн тянет время и он наказал его горчичником
93'
Гудель Неманья коснулся мяча рукой.
92'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
92'
Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
91'
Кэ Сунь мяч отрикошетил от ворот
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
90'
Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Модест Антони нанес удар головой, но Чэн Цзэн спокойно отбил мяч.
89'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
88'
Ханчао Ю коснулся мяча рукой.
88'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
88'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
88'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Судья сигнализирует, что Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Кэ Сунь
86'
Тактическая замена. Лин Гао уходит с поля и его заменяет Boxuan Feng
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Тактическая замена. Витсель Аксель уходит с поля и его заменяет Yuanjie Su
84'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
83'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
83'
83'
82'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
82'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
81'
Хорошую попытку сделал Модест Антони. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
79'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Кэ Сунь
79'
78'
77'
77'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
76'
76'
Витсель Аксель наказан за толчок Лин Гао
76'
Судье надоело, что Чэн Цзэн тянет время и он наказал его горчичником
76'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
76'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
75'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
Yi Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь забрасывает мяч в штрафную.
74'
73'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
72'
72'
Какой промах! Кэ Сунь имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
72'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный кросс...
70'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
70'
Опасность! Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
70'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь толкнул локтем оппонента. Это Гуларт Рикардо заработал фол
69'
69'
Сюйжи Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает в штрафную с рикошетом.
68'
67'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Лин Гао
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
65'
Судья сигнализирует, что Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Чжи Чжэн
64'
Судья сигнализирует, что Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Лин Гао
63'
Тактическая замена. Jie Wang уходит с поля и его заменяет Yi Liu
63'
Отличный пас сделал Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
61'
61'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
58'
58'
Вон Гвон Ген нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
57'
Судья сигнализирует, что Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Haolun Mi
55'
Г О О О О Л - Лин Гао забивает!
55'
Плохо сыграл Витсель Аксель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
55'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает в штрафную с рикошетом.
55'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с правого угла.
55'
Dalun Zheng предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
55'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
55'
54'
54'
53'
Cheng Zhang получил травму и заменен. Dalun Zheng выходит на поле.
51'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Алан де Карвальо оказался удален с поля
51'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд толкнул локтем оппонента. Это Сюйжи Чжао заработал фол
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
50'
50'
Алан де Карвальо не смог попасть в створ ударом издали
49'
Линьпэн Чжан возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Хорошую попытку сделал Yiming Liu. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Алан де Карвальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Линьпэн Чжан получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Линьпэн Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Чэн Цзэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Плохо сыграл Линьпэн Чжан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
47'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
47'
Гуларт Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
47'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Чжи Чжэн пострадал.
46'
Витсель Аксель мяч отрикошетил от ворот
46'
Плохо сыграл Чэн Цзэн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
45'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
44'
Плохо сыграл Yiming Liu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
44'
43'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Jie Wang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Алан де Карвальо пострадал.
42'
42'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
39'
Опасность предотвращена - Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд вступил в отбор удачно
39'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
39'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Кэ Сунь
38'
37'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
37'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
36'
35'
Jie Wang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Cheng Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Сюэпэн Ли сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
33'
Безумный фол. Сюэпэн Ли грубо играет против соперника. Пострадал Cheng Zhang
33'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Кэ Сунь
32'
32'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
32'
31'
Кэ Сунь нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
30'
30'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
30'
29'
29'
ШАНС! Модест Антони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Модест Антони возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Гудель Неманья наказан за толчок Юнпо Ван
28'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
27'
Матч возобновится спорным мячом
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Модест Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Модест Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд толкнул локтем оппонента. Это Модест Антони заработал фол
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
25'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
24'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
24'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
23'
23'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Алан де Карвальо
22'
21'
21'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
20'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Модест Антони
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
18'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Судья сигнализирует, что Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Сюйжи Чжао
17'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
17'
17'
Чжи Чжэн наказан за толчок Витсель Аксель
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
15'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Гуларт Рикардо бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
14'
ПЕНАЛЬТИ! - Yiming Liu играет рукой в штрафной! Yiming Liu вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
14'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
12'
Лин Гао нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
11'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
10'
Судья сигнализирует, что Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Модест Антони
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
10'
10'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
9'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
7'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
6'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
6'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
5'
4'
ШАНС! Алан де Карвальо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Yiming Liu ошибается в защите.
2'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
1'
Судья сигнализирует, что Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Сюэпэн Ли
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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