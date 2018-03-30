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Стадион:
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0:1
Конец матча
Гуанчжоу Эвергранд
0'
0:0
15' Не забитый пенальти
Гуларт Рикардо
33' Желтая карточка
Сюэпэн Ли
51' Красная карточка
Alan VI
0:1
55' Гол
Лин Гао
76' Желтая карточка
Чэн Цзэн
90' Желтая карточка
Чжи Чжэн
90' Желтая карточка
Liyn Yang
90'+9
Второй тайм
99'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
99'
Гуанчжоу Эвергранд заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
98'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
Желтая карточка
97'
Судье надоело, что Liyu Yang тянет время и он наказал его горчичником

Травма, повреждение
97'
Ханьвэнь Дэн возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
97'
Игрок команды Гуанчжоу Эвергранд сделал подножку сопернику.
96'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
96'
Ох, нехорошо это выглядит. Ханьвэнь Дэн получил травму и медбригада забирает его с поля.
96'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
96'
Юнпо Ван наказан за толчок Ханьвэнь Дэн
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Модест Антони
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
Тактическая замена. Гуларт Рикардо уходит с поля и его заменяет Ляо Лишэн
93'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
93'
Судье надоело, что Чжи Чжэн тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
93'
Гудель Неманья коснулся мяча рукой.
92'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
92'
Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
92'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
91'
Кэ Сунь мяч отрикошетил от ворот
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
90'
Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
90'
Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Тактическая замена. Ханчао Ю уходит с поля и его заменяет Liyu Yang
89'
Модест Антони нанес удар головой, но Чэн Цзэн спокойно отбил мяч.
89'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Ханчао Ю коснулся мяча рукой.
88'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
88'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
88'
Игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Кэ Сунь
86'
Тактическая замена. Лин Гао уходит с поля и его заменяет Boxuan Feng
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Тактическая замена. Витсель Аксель уходит с поля и его заменяет Yuanjie Su
Офсайд
84'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
Угловой
83'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
83'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Гудель Неманья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
81'
Хорошую попытку сделал Модест Антони. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Кэ Сунь
79'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
77'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
76'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
Фол, нарушение
76'
Витсель Аксель наказан за толчок Лин Гао
Желтая карточка
76'
Судье надоело, что Чэн Цзэн тянет время и он наказал его горчичником
76'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
76'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
75'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
Yi Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь забрасывает мяч в штрафную.
74'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
72'
Какой промах! Кэ Сунь имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
72'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный кросс...
Офсайд
70'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
70'
Опасность! Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
70'
Вон Гвон Ген из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь толкнул локтем оппонента. Это Гуларт Рикардо заработал фол
69'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
69'
Сюйжи Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает в штрафную с рикошетом.
68'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
67'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Лин Гао
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Чжи Чжэн
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Лин Гао
63'
Тактическая замена. Jie Wang уходит с поля и его заменяет Yi Liu
63'
Отличный пас сделал Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
62'
Чэн Цзэн не дал случится голу! Haolun Mi должен был забивать, но Чэн Цзэн сделал отличный сейв
61'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
61'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
61'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
60'
Юнпо Ван нанес удар издали, а Чэн Цзэн отбил его обратно в игру!
58'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
58'
Вон Гвон Ген нанес удар, но промахнулся очень сильно.
57'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Haolun Mi
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Лин Гао забивает!
55'
Плохо сыграл Витсель Аксель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
55'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает в штрафную с рикошетом.
Угловой
55'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с правого угла.
55'
Dalun Zheng предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
55'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
55'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
54'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Cheng Zhang получил травму и заменен. Dalun Zheng выходит на поле.
51'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Алан де Карвальо оказался удален с поля
Фол, нарушение
51'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд толкнул локтем оппонента. Это Сюйжи Чжао заработал фол
51'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
50'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
50'
Алан де Карвальо не смог попасть в створ ударом издали
Травма, повреждение
49'
Линьпэн Чжан возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Хорошую попытку сделал Yiming Liu. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Алан де Карвальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Линьпэн Чжан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Линьпэн Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Чэн Цзэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Плохо сыграл Линьпэн Чжан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
47'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
47'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
47'
Гуларт Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
Фол, нарушение
47'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Чжи Чжэн пострадал.
46'
Витсель Аксель мяч отрикошетил от ворот
46'
Плохо сыграл Чэн Цзэн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
45'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
45'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
44'
Плохо сыграл Yiming Liu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
44'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ханчао Ю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Jie Wang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. Алан де Карвальо пострадал.
42'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
42'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Сюэпэн Ли наказан за толчок Юнпо Ван
40'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
39'
Опасность предотвращена - Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд вступил в отбор удачно
39'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Кэ Сунь
38'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
37'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
37'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
36'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
Jie Wang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Cheng Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
33'
Сюэпэн Ли сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
33'
Безумный фол. Сюэпэн Ли грубо играет против соперника. Пострадал Cheng Zhang
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Кэ Сунь
32'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
32'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
32'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
31'
Кэ Сунь нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
30'
Игрок из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Игроки ФК "Тяньцзинь Цюаньцзянь" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
29'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
29'
ШАНС! Модест Антони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Травма, повреждение
29'
Модест Антони возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
28'
Гудель Неманья наказан за толчок Юнпо Ван
28'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
27'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Модест Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
27'
Модест Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд толкнул локтем оппонента. Это Модест Антони заработал фол
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Офсайд
25'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
24'
Haolun Mi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
24'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
23'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
23'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Алан де Карвальо
22'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
21'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Игрок клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Модест Антони
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
18'
Витсель Аксель из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Сюйжи Чжао
17'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
17'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Чжи Чжэн наказан за толчок Витсель Аксель
16'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
Описание гола
15'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Гуларт Рикардо бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
Фол, нарушение
14'
ПЕНАЛЬТИ! - Yiming Liu играет рукой в штрафной! Yiming Liu вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
14'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Лин Гао нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Кэ Сунь пробует нанести удар издали, но Чэн Цзэн держит все под контролем
12'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
11'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Модест Антони
10'
Игрок клуба "Гуанчжоу Эвергранд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
10'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
10'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
9'
Cheng Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
8'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
7'
Гуларт Рикардо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
6'
Модест Антони из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Haolun Mi из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
6'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
5'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
4'
ШАНС! Алан де Карвальо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Yiming Liu ошибается в защите.
2'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Сюэпэн Ли
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гуанчжоу Эвергранд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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