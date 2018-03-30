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Стадион:
Шанхай СИПГ
2:1
Конец матча
Чуньцинь Лифан
0'
0:1
15' Гол
Ke Yang
1:1
18' Гол
Лэй У
23' Желтая карточка
Jiazhe tang
2:1
28' Гол
Хай Юй
69' Желтая карточка
Хуэй-Кан Цай
85' Красная карточка
Ахмедов Одил
87' Желтая карточка
Лэй У
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Халк Живанилдо нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
93'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
93'
Jinghang Hu из команды Шанхай СИПГ в офсайде
91'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
91'
Fernando Conceicao не смог попасть в створ ударом издали

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Тактическая замена. Лэй У уходит с поля и его заменяет Jinghang Hu
89'
Тактическая замена. Вэньцзюнь Люй уходит с поля и его заменяет Jungang Sun
87'
Тактическая замена. Le Liu уходит с поля и его заменяет Инь Цуняо
87'
Тактическая замена. Цуй Юнчжэ уходит с поля и его заменяет Cao Dong
Желтая карточка
87'
Лэй У получил желтую карточку от судьи
85'
УДАЛЕНИЕ! - Ахмедов Одил увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
85'
Безумный фол. Ахмедов Одил грубо играет против соперника. Пострадал Фернандиньо Луис III
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
84'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
Фол, нарушение
83'
Халк Живанилдо наказан за толчок Цуй Юнчжэ
82'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
82'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
82'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
После дальнего удара, который нанес Оскар дос Сантос мяч отбит вратарем
80'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Ахмедов Одил не смог попасть в створ ударом издали
79'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
79'
ШАНС! Цзин Фэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
78'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
78'
Отличные скиллы показывает Fernando Conceicao, обводя своих соперников
77'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
77'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
77'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
77'
Хай Юй наказан за толчок Синьли Пэн
76'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
71'
Тактическая замена. Ke Yang уходит с поля и его заменяет Цзин Фэн
71'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
69'
Хуэй-Кан Цай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Синьли Пэн пострадал.
68'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Hao Luo наказан за толчок Вэньцзюнь Люй
67'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
67'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Цуй Юнчжэ
65'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
65'
Ke Yang не смог попасть в створ ударом издали
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
62'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Лю Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
61'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
60'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
60'
Тактическая замена. Binbin Chen уходит с поля и его заменяет Вэньцзюнь Люй
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
Фол, нарушение
58'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Хай Юй оказался на газоне.
56'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
54'
Le Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
54'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
54'
Фернандиньо Луис III нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
53'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
52'
Ахмедов Одил наказан за толчок Фернандиньо Луис III
51'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
51'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
50'
Кэ Ши предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
49'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Цуй Юнчжэ!
49'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
47'
Шанс! Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
Угловой
46'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
Угловой
46'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
45'
После удара головой, который сделал Лэй У мяч выносится вратарем на угловой
43'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
43'
ШАНС! Binbin Chen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
42'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
42'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Халк Живанилдо попадает в перекладину ударом с лета. Какой шанс!
Угловой
31'
Чуньцинь Лифан подает корнер.
Угловой
29'
Чуньцинь Лифан подает корнер.
28'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хай Юй из клуба "Шанхай СИПГ" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
28'
Шанхай СИПГ подает корнер.
Желтая карточка
23'
Джиазе Танг получил желтую карточку от судьи
Угловой
20'
Шанхай СИПГ подает корнер.
Угловой
20'
Шанхай СИПГ подает корнер.
18'
Ахмедов Одил сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Лэй У изменил счет на табло!
15'
Фернандиньо Луис III сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Ke Yang изменил счет на табло!
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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