Стадион: Шанхай Интернешнл
2:1
Конец матча
0:1
15' ГолKe Yang
1:1
18' ГолЛэй У
23' Желтая карточкаJiazhe tang
2:1
28' ГолХай Юй
69' Желтая карточкаХуэй-Кан Цай
85' Красная карточкаАхмедов Одил
87' Желтая карточкаЛэй У
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Халк Живанилдо нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
93'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
93'
Jinghang Hu из команды Шанхай СИПГ в офсайде
91'
91'
Fernando Conceicao не смог попасть в створ ударом издали
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Тактическая замена. Лэй У уходит с поля и его заменяет Jinghang Hu
89'
Тактическая замена. Вэньцзюнь Люй уходит с поля и его заменяет Jungang Sun
87'
Тактическая замена. Le Liu уходит с поля и его заменяет Инь Цуняо
87'
Тактическая замена. Цуй Юнчжэ уходит с поля и его заменяет Cao Dong
87'
Лэй У получил желтую карточку от судьи
85'
УДАЛЕНИЕ! - Ахмедов Одил увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
85'
Безумный фол. Ахмедов Одил грубо играет против соперника. Пострадал Фернандиньо Луис III
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
83'
Халк Живанилдо наказан за толчок Цуй Юнчжэ
82'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
82'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
82'
82'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
После дальнего удара, который нанес Оскар дос Сантос мяч отбит вратарем
80'
79'
Ахмедов Одил не смог попасть в створ ударом издали
79'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
79'
ШАНС! Цзин Фэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
78'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
78'
Отличные скиллы показывает Fernando Conceicao, обводя своих соперников
77'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
77'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Хай Юй наказан за толчок Синьли Пэн
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
74'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Судья сигнализирует, что Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
71'
Тактическая замена. Ke Yang уходит с поля и его заменяет Цзин Фэн
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Хуэй-Кан Цай получил желтую карточку от судьи
69'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Синьли Пэн пострадал.
68'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Hao Luo наказан за толчок Вэньцзюнь Люй
67'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
67'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Судья сигнализирует, что Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Цуй Юнчжэ
65'
65'
Ke Yang не смог попасть в створ ударом издали
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
62'
62'
Лю Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
61'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
60'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
60'
Тактическая замена. Binbin Chen уходит с поля и его заменяет Вэньцзюнь Люй
59'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Халк Живанилдо
58'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Хай Юй оказался на газоне.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
55'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
54'
Le Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
54'
Игроки ФК "Шанхай СИПГ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
54'
Фернандиньо Луис III нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
53'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
52'
Ахмедов Одил наказан за толчок Фернандиньо Луис III
51'
51'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
50'
Кэ Ши предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
49'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Цуй Юнчжэ!
49'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Шанс! Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
46'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
46'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
45'
После удара головой, который сделал Лэй У мяч выносится вратарем на угловой
43'
43'
ШАНС! Binbin Chen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
42'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Халк Живанилдо попадает в перекладину ударом с лета. Какой шанс!
31'
Чуньцинь Лифан подает корнер.
29'
Чуньцинь Лифан подает корнер.
28'
Оскар дос Сантос сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хай Юй из клуба "Шанхай СИПГ" отправил мяч головой в ворота.
28'
23'
Джиазе Танг получил желтую карточку от судьи
20'
20'
18'
Ахмедов Одил сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Лэй У изменил счет на табло!
15'
Фернандиньо Луис III сделал результативную передачу.
15'
Г О О О О Л - Ke Yang изменил счет на табло!
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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