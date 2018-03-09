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2017-2018
Стадион: Stadionul Dr. Constantin Radulescu
2:1
Конец матча
1:0
10' ГолЦукудян Георге
45' Желтая карточкаКристя Андрей
62' Желтая карточкаAlexandru Paun
68' Желтая карточкаЦукудян Георге
72' Желтая карточкаMarius Chelaru
74' Желтая карточкаДжокович Дамьян
1:1
85' ПенальтиКристя Андрей
2:1
90' ГолОмрани Билель
|
10'
1:0
45'
62'
68'
72'
74'
85'
1:1
90'
2:1
Состав команд
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 45 Камора Мауру Защитник
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 7 Alexandru Paun Полузащитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 6 Cristian Manea II
- Запасные игроки
- 12 Cosmin Andrei Vatca Вратарь
- 11 Ионицэ Александру II Нападающий
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 18 Костаке Йонуц Нападающий
- 24 Srdjan Luchin
- 77 Andrei Peteleu
- 27 Sebastian Mailat
- Главный тренер: Петреску Дан
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 33 Русу Денис Вратарь
- 2 Ягодинский Виталий Защитник
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 8 Gabriel Bosoi Защитник
- 7 Платини Суареш Полузащитник
- 97 Marius Chelaru Полузащитник
- 5 Бэдик Нарчис Полузащитник
- 10 Кристя Андрей Нападающий
- 14 Ionut Adrian Cioinac
- 6 Madalin Mihaescu
- 15 Alexandru Zaharia
- Запасные игроки
- 1 Келава Иван Вратарь
- 21 Кизито Лувагга Полузащитник
- 11 Жоалиссон Сантос Нападающий
- 9 Сиссе Салим Нападающий
- 3 Ionut Pantiru
- 70 Bogdan Gavrila
- 77 Mendes Pedro III
- Главный тренер: Flavius Stoican
Предыдущие игры
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 25.02.2018 Ювентус Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 17.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Астра Л1
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Л1
- 09.12.2017 ЧФР Клуж 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 01.12.2017 Волунтари 0:3 ЧФР Клуж Л1
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск Л1
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 29.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Л1
- 01.10.2017 ЧФР Клуж 2:0 Ювентус Бухарест Л1
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж Л1
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Л1
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж Л1
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова Л1
- 26.08.2017 Поли Тимишоара 4:3 ЧФР Клуж Л1
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 24.02.2018 КСМ Студенцеск 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 18.02.2018 Поли Тимишоара 1:2 КСМ Студенцеск Л1
- 12.02.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Ботошани Л1
- 03.02.2018 Волунтари 0:4 КСМ Студенцеск Л1
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 17.12.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Ювентус Бухарест Л1
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Л1
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 17.11.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 20.10.2017 Газ Метан Mедиаш 0:2 КСМ Студенцеск Л1
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск Л1
- 24.09.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 20.09.2017 Ботошани 3:3 КСМ Студенцеск Л1
- 15.09.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Волунтари Л1
- 09.09.2017 Ювентус Бухарест 2:2 КСМ Студенцеск Л1
- 28.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 Сепси Оск Л1
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 1
КСМ Студенцеск: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 8
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Лига 1
- 05.08.2017 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж Лига 1
- 27.02.2017 КСМ Студенцеск 1:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 14.10.2016 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 24.04.2016 ЧФР Клуж 0:0 КСМ Студенцеск Лига 1. Группа Б
- 05.03.2016 КСМ Студенцеск 0:2 ЧФР Клуж Лига 1. Группа Б
- 16.12.2015 КСМ Студенцеск 1:2 ЧФР Клуж Кубок
- 21.11.2015 ЧФР Клуж 0:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 09.09.2015 КСМ Студенцеск 0:1 ЧФР Клуж Кубок лиги
- 07.08.2015 КСМ Студенцеск 2:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 16.05.2015 КСМ Студенцеск 0:3 ЧФР Клуж Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Стяуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Астра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|КСМ Студенцеск
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Ювентус Бухарест
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Газ Метан Mедиаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Динамо Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Поли Тимишоара
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Конкордия Кьяжна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сепси Оск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Омрани Билель бьет в цель!
85'
ЧФР Клуж делает замену. Джокович Дамьян уходит с поля, а Костаке Йонуц выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск забивает с точки!
78'
КСМ Студенцеск делает замену. Madalin Mihaescu уходит с поля, а Кизито Лувагга выходит на его замену.
74'
Джокович Дамьян получил желтую карточку от судьи
73'
ЧФР Клуж делает замену. Цукудян Георге уходит с поля, а Омрани Билель выходит на его замену.
72'
Marius Chelaru получил желтую карточку от судьи
68'
Цукудян Георге получил желтую карточку от судьи
64'
ЧФР Клуж делает замену. Alexandru Paun уходит с поля, а Sebastian Mailat выходит на его замену.
62'
Alexandru Paun получил желтую карточку от судьи
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Alexandru Zaharia уходит с поля, а Жоалиссон Сантос выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Ягодинский Виталий уходит с поля, а Pedro Mendes выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кристя Андрей получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Цукудян Георге бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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