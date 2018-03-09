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2017-2018
Стадион:
ЧФР Клуж
2:1
Конец матча
КСМ Студенцеск
0'
1:0
10' Гол
Цукудян Георге
45' Желтая карточка
Кристя Андрей
62' Желтая карточка
Alexandru Paun
68' Желтая карточка
Цукудян Георге
72' Желтая карточка
Marius Chelaru
74' Желтая карточка
Джокович Дамьян
1:1
85' Пенальти
Кристя Андрей
2:1
90' Гол
Омрани Билель
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Омрани Билель бьет в цель!
85'
ЧФР Клуж делает замену. Джокович Дамьян уходит с поля, а Костаке Йонуц выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Кристя Андрей из команды КСМ Студенцеск забивает с точки!
78'
КСМ Студенцеск делает замену. Madalin Mihaescu уходит с поля, а Кизито Лувагга выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Джокович Дамьян получил желтую карточку от судьи

73'
ЧФР Клуж делает замену. Цукудян Георге уходит с поля, а Омрани Билель выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Marius Chelaru получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
68'
Цукудян Георге получил желтую карточку от судьи
64'
ЧФР Клуж делает замену. Alexandru Paun уходит с поля, а Sebastian Mailat выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Alexandru Paun получил желтую карточку от судьи
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Alexandru Zaharia уходит с поля, а Жоалиссон Сантос выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
КСМ Студенцеск делает замену. Ягодинский Виталий уходит с поля, а Pedro Mendes выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кристя Андрей получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Цукудян Георге бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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