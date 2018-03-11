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2017-2018
Стадион:
Стяуа
2:1
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
29' Желтая карточка
Ман Деннис
1:0
32' Гол
Будеску Константин
2:0
39' Гол
Момчилович Марко
64' Желтая карточка
Неделку Драгош
2:1
75' Гол
Младен Себастьян
82' Желтая карточка
Хаджи Янис
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
82'
Хаджи Янис получил желтую карточку от судьи
76'
Стяуа делает замену. Тэнасе Флорин уходит с поля, а Тейшейра Андраде выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Младен Себастьян бьет в цель!
68'
Вииторул Констанца делает замену. Кикэлдэу Александру уходит с поля, а Tiberio Capusa выходит на его замену.
65'
Стяуа делает замену. Harlem-Eddy Gnohere уходит с поля, а Алибек Денис выходит на его замену.

Желтая карточка
64'
Неделку Драгош получил желтую карточку от судьи
62'
Вииторул Констанца делает замену. Кицу Аурелиан уходит с поля, а Alexandru Matan выходит на его замену.
46'
Стяуа делает замену. Пинтилий Михай уходит с поля, а Попеску Овидиу выходит на его замену.
46'
Вииторул Констанца делает замену. Думитреску Адриан уходит с поля, а Denis Dragus выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Момчилович Марко бьет в цель!
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Будеску Константин бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Dennis Man получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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