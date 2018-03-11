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2017-2018
Стадион: Националь
2:1
Конец матча
29' Желтая карточкаМан Деннис
1:0
32' ГолБудеску Константин
2:0
39' ГолМомчилович Марко
64' Желтая карточкаНеделку Драгош
2:1
75' ГолМладен Себастьян
82' Желтая карточкаХаджи Янис
|
29'
32'
1:0
39'
2:0
64'
75'
2:1
82'
Состав команд
Стяуа
- Основной состав
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 12 Жуниор Мораис Защитник
- 2 Бензар Ромарио Защитник
- 15 Момчилович Марко Защитник
- 16 Планич Богдан Защитник
- 5 Пинтилий Михай Полузащитник
- 10 Тэнасе Флорин Полузащитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 6 Неделку Драгош Полузащитник
- 11 Будеску Константин Полузащитник
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Влад Даниэл Вратарь
- 4 Бэлаша Михай Защитник
- 8 Филип Лучан Полузащитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 23 Попеску Овидиу Полузащитник
- 17 Коман Флоринел Нападающий
- 7 Алибек Денис Нападающий
- Главный тренер: Дикэ Николае
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Кожокару Валентин Вратарь
- 19 Ходорогя Роберт Защитник
- 22 Ганя Кристиан Защитник
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 5 Младен Себастьян Полузащитник
- 98 Думитреску Адриан Полузащитник
- 10 Хаджи Янис Полузащитник
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 23 Кикэлдэу Александру Нападающий
- 25 Кицу Аурелиан Нападающий
- 99 Cristian Baluta
- Запасные игроки
- 1 Тордой Арпад Вратарь
- 30 Mailson Duarte
- 93 Cristian Gavra
- 7 Alexandru Matan
- 33 Tiberio Capusa
- 24 Denis Dragus
- 2 Virgil Ghita
- Главный тренер: Георге Хаджи
Предыдущие игры
Стяуа (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 01.03.2018 Германнштадт 3:0 Стяуа К
- 25.02.2018 Стяуа 2:0 Сепси Оск Л1
- 22.02.2018 Лацио 5:1 Стяуа ЛЕ
- 18.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Стяуа Л1
- 15.02.2018 Стяуа 1:0 Лацио ЛЕ
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 03.02.2018 Газ Метан Mедиаш 1:2 Стяуа Л1
- 25.01.2018 Адмира 3:2 Стяуа ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца Л1
- 10.12.2017 Ботошани 0:3 Стяуа Л1
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Стяуа 4:0 Ювентус Бухарест Л1
- 26.11.2017 Астра 2:0 Стяуа Л1
- 23.11.2017 Виктория Пльзень 2:0 Стяуа ЛЕ
- 17.11.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.11.2017 Стяуа 1:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа Л1
- 22.10.2017 Стяуа 7:0 Поли Тимишоара Л1
- 19.10.2017 Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Стяуа ЛЕ
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 24.02.2018 КСМ Студенцеск 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 19.02.2018 Вииторул Констанца 2:1 Ботошани Л1
- 10.02.2018 Ювентус Бухарест 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 02.02.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 14.01.2018 Галатасарай 2:0 Вииторул Констанца ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца Л1
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Л1
- 25.11.2017 Вииторул Констанца 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 20.11.2017 Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Л1
- 04.11.2017 Вииторул Констанца 3:0 Сепси Оск Л1
- 30.10.2017 Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца Л1
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1
- 14.10.2017 Газ Метан Mедиаш 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск Л1
- 25.09.2017 Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Л1
- 21.09.2017 Вииторул Констанца 3:0 Ювентус Бухарест Л1
- 18.09.2017 Астра 3:1 Вииторул Констанца Л1
Последние игры между собой
Стяуа: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 3
Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 13
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца Лига 1
- 09.09.2017 Вииторул Констанца 1:0 Стяуа Лига 1
- 24.04.2017 Стяуа 1:1 Вииторул Констанца Лига 1. Группа А
- 18.03.2017 Вииторул Констанца 3:1 Стяуа Лига 1. Группа А
- 06.11.2016 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 31.07.2016 Вииторул Констанца 1:3 Стяуа Первая лига
- 23.04.2016 Стяуа 3:0 Вииторул Констанца Лига 1. Группа А
- 19.03.2016 Вииторул Констанца 1:3 Стяуа Лига 1. Группа А
- 17.12.2015 Вииторул Констанца 0:1 Стяуа Кубок
- 14.12.2015 Вииторул Констанца 0:1 Стяуа Первая лига
- 30.08.2015 Стяуа 1:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 22.03.2015 Стяуа 4:1 Вииторул Констанца Первая лига
- 30.08.2014 Вииторул Констанца 0:1 Стяуа Первая лига
- 21.04.2014 Вииторул Констанца 0:3 Стяуа Первая лига
- 18.10.2013 Стяуа 4:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 19.05.2013 Стяуа 2:5 Вииторул Констанца Первая лига
- 11.11.2012 Вииторул Констанца 0:4 Стяуа Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Астра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|КСМ Студенцеск
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Конкордия Кьяжна
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Сепси Оск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ювентус Бухарест
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Динамо Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Поли Тимишоара
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Хаджи Янис получил желтую карточку от судьи
76'
Стяуа делает замену. Тэнасе Флорин уходит с поля, а Тейшейра Андраде выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Младен Себастьян бьет в цель!
68'
Вииторул Констанца делает замену. Кикэлдэу Александру уходит с поля, а Tiberio Capusa выходит на его замену.
65'
Стяуа делает замену. Harlem-Eddy Gnohere уходит с поля, а Алибек Денис выходит на его замену.
64'
Неделку Драгош получил желтую карточку от судьи
62'
Вииторул Констанца делает замену. Кицу Аурелиан уходит с поля, а Alexandru Matan выходит на его замену.
46'
Стяуа делает замену. Пинтилий Михай уходит с поля, а Попеску Овидиу выходит на его замену.
46'
Вииторул Констанца делает замену. Думитреску Адриан уходит с поля, а Denis Dragus выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Момчилович Марко бьет в цель!
32'
Г О О О О Л - Будеску Константин бьет в цель!
29'
Dennis Man получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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