- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2017-2018
Стадион: Центральный (Овидиу)
0:0
Конец матча
15' Желтая карточкаAndrei Burlacu
35' Желтая карточкаМитрицэ Александру
53' Желтая карточкаВынэ Йонуц
58' Желтая карточкаМладен Себастьян
73' Желтая карточкаБалута Александр
82' Вторая желтая карточкаВынэ Йонуц
90' Желтая карточкаМартич Иван
|
15'
53'
58'
73'
82'
90'
Состав команд
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Кожокару Валентин Вратарь
- 6 Bradley de Nooijer Защитник
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 22 Ганя Кристиан Защитник
- 5 Младен Себастьян Полузащитник
- 11 Вынэ Йонуц Полузащитник
- 10 Хаджи Янис Полузащитник
- 25 Кицу Аурелиан Нападающий
- 23 Кикэлдэу Александру Нападающий
- 30 Mailson Duarte
- 93 Cristian Gavra
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 19 Ходорогя Роберт Защитник
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 7 Alexandru Matan
- 24 Denis Dragus
- 99 Cristian Baluta
- 2 Virgil Ghita
- Главный тренер: Георге Хаджи
Университатя Крайова
- Основной состав
- 51 Митрович Миодраг Вратарь
- 27 Мартич Иван Защитник
- 18 Попов Апостол Защитник
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 6 Келич Ренато Защитник
- 23 Златински Христо Полузащитник
- 11 Банку Никусор Полузащитник
- 10 Балута Александр Полузащитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 28 Митрицэ Александру Нападающий
- 36 Andrei Burlacu
- Запасные игроки
- 1 Каланча Николай Вратарь
- 30 Димитров Радослав Защитник
- 5 Скречу Владимир Полузащитник
- Сантуш Андре Полузащитник
- 7 Густаво Важенин Нападающий
- Dominik Glavina
- 4 Попа Рэзван
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 11.03.2018 Стяуа 2:1 Вииторул Констанца Л1
- 24.02.2018 КСМ Студенцеск 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 19.02.2018 Вииторул Констанца 2:1 Ботошани Л1
- 10.02.2018 Ювентус Бухарест 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 02.02.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 14.01.2018 Галатасарай 2:0 Вииторул Констанца ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца Л1
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Л1
- 25.11.2017 Вииторул Констанца 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 20.11.2017 Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Л1
- 04.11.2017 Вииторул Констанца 3:0 Сепси Оск Л1
- 30.10.2017 Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца Л1
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1
- 14.10.2017 Газ Метан Mедиаш 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск Л1
- 25.09.2017 Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Л1
- 21.09.2017 Вииторул Констанца 3:0 Ювентус Бухарест Л1
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 10.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Астра Л1
- 06.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест К
- 23.02.2018 Университатя Крайова 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 16.02.2018 Волунтари 0:1 Университатя Крайова Л1
- 11.02.2018 Университатя Крайова 1:0 Сепси Оск Л1
- 04.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Л1
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Л1
- 10.12.2017 Газ Метан Mедиаш 0:0 Университатя Крайова Л1
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Л1
- 24.11.2017 Ботошани 1:0 Университатя Крайова Л1
- 18.11.2017 Университатя Крайова 3:1 Ювентус Бухарест Л1
- 03.11.2017 Астра 2:2 Университатя Крайова Л1
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа Л1
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова Л1
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 29.09.2017 Поли Тимишоара 0:2 Университатя Крайова Л1
- 22.09.2017 Университатя Крайова 1:1 Волунтари Л1
- 19.09.2017 Сепси Оск 2:3 Университатя Крайова Л1
- 16.09.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Л1
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова Л1
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Университатя Крайова: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Лига 1
- 20.08.2017 Вииторул Констанца 0:2 Университатя Крайова Лига 1
- 07.05.2017 Университатя Крайова 0:1 Вииторул Констанца Лига 1. Группа А
- 06.04.2017 Вииторул Констанца 0:1 Университатя Крайова Лига 1. Группа А
- 03.12.2016 Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова Первая лига
- 28.08.2016 Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца Первая лига
- 28.11.2015 Вииторул Констанца 4:0 Университатя Крайова Первая лига
- 10.09.2015 Вииторул Констанца 0:0 Университатя Крайова Кубок лиги
- 12.08.2015 Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 08.03.2015 Вииторул Констанца 1:1 Университатя Крайова Первая лига
- 29.10.2014 Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца Кубок
- 08.08.2014 Университатя Крайова 2:2 Вииторул Констанца Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Стяуа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|5.
|Астра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|КСМ Студенцеск
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус Бухарест
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Динамо Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Конкордия Кьяжна
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сепси Оск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Газ Метан Mедиаш
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|8.
|Поли Тимишоара
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мартич Иван получил желтую карточку от судьи
82'
Вынэ Йонуц получает вторую желтую карточку. Удаление.
73'
Балута Александр получил желтую карточку от судьи
69'
Университатя Крайова делает замену. Попов Апостол уходит с поля, а Густаво Важенин выходит на его замену.
69'
Университатя Крайова делает замену. Andrei Burlacu уходит с поля, а Попа Рэзван выходит на его замену.
65'
Вииторул Констанца делает замену. Mailson Duarte уходит с поля, а Чобану Андрей выходит на его замену.
58'
Младен Себастьян получил желтую карточку от судьи
55'
Университатя Крайова делает замену. Матею Александру уходит с поля, а Сантуш Андре выходит на его замену.
53'
Вынэ Йонуц получил желтую карточку от судьи
53'
Вииторул Констанца делает замену. Cristian Gavra уходит с поля, а Denis Dragus выходит на его замену.
53'
Вииторул Констанца делает замену. Кицу Аурелиан уходит с поля, а Alexandru Matan выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Митрицэ Александру получил желтую карточку от судьи
15'
Andrei Burlacu получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация