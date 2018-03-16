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2017-2018
Стадион:
Вииторул Констанца
0:0
Конец матча
Университатя Крайова
0'
15' Желтая карточка
Andrei Burlacu
35' Желтая карточка
Митрицэ Александру
53' Желтая карточка
Вынэ Йонуц
58' Желтая карточка
Младен Себастьян
73' Желтая карточка
Балута Александр
82' Вторая желтая карточка
Вынэ Йонуц
90' Желтая карточка
Мартич Иван
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Мартич Иван получил желтую карточку от судьи
82'
Вынэ Йонуц получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
73'
Балута Александр получил желтую карточку от судьи
69'
Университатя Крайова делает замену. Попов Апостол уходит с поля, а Густаво Важенин выходит на его замену.
69'
Университатя Крайова делает замену. Andrei Burlacu уходит с поля, а Попа Рэзван выходит на его замену.

65'
Вииторул Констанца делает замену. Mailson Duarte уходит с поля, а Чобану Андрей выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Младен Себастьян получил желтую карточку от судьи
55'
Университатя Крайова делает замену. Матею Александру уходит с поля, а Сантуш Андре выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Вынэ Йонуц получил желтую карточку от судьи
53'
Вииторул Констанца делает замену. Cristian Gavra уходит с поля, а Denis Dragus выходит на его замену.
53'
Вииторул Констанца делает замену. Кицу Аурелиан уходит с поля, а Alexandru Matan выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Митрицэ Александру получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Andrei Burlacu получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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