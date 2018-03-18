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2017-2018
Стадион:
КСМ Студенцеск
 
Отложен
Астра
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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