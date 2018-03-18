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2017-2018
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Отложен
Состав команд
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 10 Кристя Андрей Вратарь
- 33 Русу Денис Вратарь
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 8 Gabriel Bosoi Защитник
- 2 Ягодинский Виталий Защитник
- 7 Платини Суареш Полузащитник
- 5 Бэдик Нарчис Полузащитник
- 97 Marius Chelaru Полузащитник
- 14 Ionut Adrian Cioinac
- 6 Madalin Mihaescu
- 15 Alexandru Zaharia
- Запасные игроки
- 1 Келава Иван Вратарь
- 21 Кизито Лувагга Полузащитник
- 11 Жоалиссон Сантос Нападающий
- 9 Сиссе Салим Нападающий
- 3 Ionut Pantiru
- 70 Bogdan Gavrila
- 77 Mendes Pedro III
- Главный тренер: Flavius Stoican
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 77 Стан Александру Защитник
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 7 Белу Клаудиу Защитник
- 17 Буш Лауренциу Полузащитник
- 8 Сэто Такаюки Полузащитник
- 10 Матей Флорентин Полузащитник
- 24 Мрзляк Филип Полузащитник
- 9 Вера Урко Нападающий
- 11 Георге Валентин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 18 Радунович Ристо Защитник
- 30 Дандя Александру Защитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 99 Абанг Анатоле Нападающий
- 34 Sebastian Culda
- 15 Ciprian Biceanu
- Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Предыдущие игры
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 13.03.2018 Ботошани 3:2 КСМ Студенцеск К
- 09.03.2018 ЧФР Клуж 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 24.02.2018 КСМ Студенцеск 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 18.02.2018 Поли Тимишоара 1:2 КСМ Студенцеск Л1
- 12.02.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Ботошани Л1
- 03.02.2018 Волунтари 0:4 КСМ Студенцеск Л1
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 17.12.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Ювентус Бухарест Л1
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Л1
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 17.11.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 20.10.2017 Газ Метан Mедиаш 0:2 КСМ Студенцеск Л1
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск Л1
- 24.09.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 20.09.2017 Ботошани 3:3 КСМ Студенцеск Л1
- 15.09.2017 КСМ Студенцеск 2:1 Волунтари Л1
Астра (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 10.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Астра Л1
- 27.02.2018 Газ Метан Mедиаш 1:0 Астра К
- 24.02.2018 Астра 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 17.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Астра Л1
- 09.02.2018 Астра 4:3 Газ Метан Mедиаш Л1
- 02.02.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 25.01.2018 Астра 0:1 Урал ТМК
- 15.12.2017 Астра 2:1 Ботошани Л1
- 08.12.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Астра Л1
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Л1
- 26.11.2017 Астра 2:0 Стяуа Л1
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра Л1
- 11.11.2017 Бешикташ 1:1 Астра ТМК
- 03.11.2017 Астра 2:2 Университатя Крайова Л1
- 28.10.2017 Поли Тимишоара 2:1 Астра Л1
- 22.10.2017 Астра 2:3 Волунтари Л1
- 15.10.2017 Сепси Оск 0:0 Астра Л1
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Л1
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж Л1
- 21.09.2017 Газ Метан Mедиаш 0:0 Астра Л1
Последние игры между собой
КСМ Студенцеск: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Астра: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Лига 1
- 18.08.2017 Астра 0:0 КСМ Студенцеск Лига 1
- 02.03.2017 КСМ Студенцеск 2:3 Астра Первая лига
- 26.09.2016 Астра 1:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 06.12.2015 КСМ Студенцеск 1:1 Астра Первая лига
- 23.08.2015 Астра 4:1 КСМ Студенцеск Первая лига
- 15.03.2015 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Стяуа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|5.
|Астра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|КСМ Студенцеск
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус Бухарест
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Динамо Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|5.
|Сепси Оск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Конкордия Кьяжна
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Поли Тимишоара
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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