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Стадион: Stadionul Dr. Constantin Radulescu
31' Желтая карточкаAndrei Peteleu
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31'
Состав команд
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 6 Cristian Manea II
- 77 Andrei Peteleu
- Запасные игроки
- 12 Cosmin Andrei Vatca Вратарь
- 23 Влад Александру Защитник
- 11 Ионицэ Александру II Нападающий
- 18 Костаке Йонуц Нападающий
- 24 Srdjan Luchin
- 31 Laurentiu Rus
- 27 Sebastian Mailat
- Главный тренер: Петреску Дан
Стяуа
- Основной состав
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 12 Жуниор Мораис Защитник
- 15 Момчилович Марко Защитник
- 25 Гэман Валерикэ Защитник
- 2 Бензар Ромарио Защитник
- 16 Планич Богдан Защитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 11 Будеску Константин Полузащитник
- 5 Пинтилий Михай Полузащитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 7 Алибек Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Влад Даниэл Вратарь
- 4 Бэлаша Михай Защитник
- 23 Попеску Овидиу Полузащитник
- 30 Тэнасе Кристиан Полузащитник
- 10 Тэнасе Флорин Полузащитник
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- 17 Коман Флоринел Нападающий
- Главный тренер: Дикэ Николае
Предыдущие игры
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 09.03.2018 ЧФР Клуж 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 25.02.2018 Ювентус Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 17.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Астра Л1
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Л1
- 09.12.2017 ЧФР Клуж 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 01.12.2017 Волунтари 0:3 ЧФР Клуж Л1
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск Л1
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 29.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Л1
- 01.10.2017 ЧФР Клуж 2:0 Ювентус Бухарест Л1
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж Л1
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Л1
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж Л1
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова Л1
Стяуа (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 11.03.2018 Стяуа 2:1 Вииторул Констанца Л1
- 01.03.2018 Германнштадт 3:0 Стяуа К
- 25.02.2018 Стяуа 2:0 Сепси Оск Л1
- 22.02.2018 Лацио 5:1 Стяуа ЛЕ
- 18.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Стяуа Л1
- 15.02.2018 Стяуа 1:0 Лацио ЛЕ
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 03.02.2018 Газ Метан Mедиаш 1:2 Стяуа Л1
- 25.01.2018 Адмира 3:2 Стяуа ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца Л1
- 10.12.2017 Ботошани 0:3 Стяуа Л1
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Стяуа 4:0 Ювентус Бухарест Л1
- 26.11.2017 Астра 2:0 Стяуа Л1
- 23.11.2017 Виктория Пльзень 2:0 Стяуа ЛЕ
- 17.11.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.11.2017 Стяуа 1:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа Л1
- 22.10.2017 Стяуа 7:0 Поли Тимишоара Л1
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 2, ничьи: 11, поражения: 7
Стяуа: победы: 7, ничьи: 11, поражения: 2
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Лига 1
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Лига 1
- 17.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Лига 1. Группа А
- 12.03.2017 Стяуа 2:0 ЧФР Клуж Лига 1. Группа А
- 05.02.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Первая лига
- 22.09.2016 Стяуа 1:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 01.11.2015 ЧФР Клуж 2:0 Стяуа Первая лига
- 25.07.2015 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 08.03.2015 Стяуа 1:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 10.08.2014 ЧФР Клуж 0:1 Стяуа Первая лига
- 08.03.2014 ЧФР Клуж 0:1 Стяуа Первая лига
- 17.08.2013 Стяуа 3:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 28.04.2013 ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Первая лига
- 07.10.2012 Стяуа 1:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 20.05.2012 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Первая лига
- 10.12.2011 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Дивизион А
- 21.05.2011 ЧФР Клуж 1:3 Стяуа Дивизион А
- 28.11.2010 Стяуа 2:2 ЧФР Клуж Дивизион А
- 28.02.2010 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Дивизион А
- 09.08.2009 Стяуа 2:2 ЧФР Клуж Дивизион А
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Университатя Крайова
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|ЧФР Клуж
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|5.
|Астра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|КСМ Студенцеск
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус Бухарест
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Динамо Бухарест
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Волунтари
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|5.
|Сепси Оск
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Конкордия Кьяжна
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|8.
|Поли Тимишоара
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Первый тайм
31'
Andrei Peteleu получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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