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Стадион:
ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 38'
Стяуа
0'
31' Желтая карточка
Andrei Peteleu
38'
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Первый тайм
Желтая карточка
31'
Andrei Peteleu получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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