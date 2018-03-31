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2017-2018
Стадион: Ион Облеменко
0:0
Первый тайм: 5'
Состав команд
Университатя Крайова
- Основной состав
- 51 Митрович Миодраг Вратарь
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 27 Мартич Иван Защитник
- 6 Келич Ренато Защитник
- 10 Балута Александр Полузащитник
- 23 Златински Христо Полузащитник
- 28 Митрицэ Александру Полузащитник
- Сантуш Андре Полузащитник
- 11 Банку Никусор Полузащитник
- 7 Густаво Важенин Нападающий
- 4 Попа Рэзван
- Запасные игроки
- Гардош Флорин Защитник
- 3 Бричаг Марьюс Защитник
- 30 Димитров Радослав Защитник
- 5 Скречу Владимир Полузащитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- Dominik Glavina
- 49 Iulian Laurentiu Popescu
- Главный тренер: Манджа Дэвис
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 12 Cosmin Andrei Vatca Вратарь
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 21 Боли Кевин Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 7 Alexandru Paun Полузащитник
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 6 Cristian Manea II
- Запасные игроки
- 25 Tomislav Duka Вратарь
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 11 Ионицэ Александру II Нападающий
- 18 Костаке Йонуц Нападающий
- 31 Laurentiu Rus
- 27 Sebastian Mailat
- Главный тренер: Петреску Дан
Предыдущие игры
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 16.03.2018 Вииторул Констанца 0:0 Университатя Крайова Л1
- 10.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Астра Л1
- 06.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест К
- 23.02.2018 Университатя Крайова 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 16.02.2018 Волунтари 0:1 Университатя Крайова Л1
- 11.02.2018 Университатя Крайова 1:0 Сепси Оск Л1
- 04.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Л1
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Л1
- 10.12.2017 Газ Метан Mедиаш 0:0 Университатя Крайова Л1
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Л1
- 24.11.2017 Ботошани 1:0 Университатя Крайова Л1
- 18.11.2017 Университатя Крайова 3:1 Ювентус Бухарест Л1
- 03.11.2017 Астра 2:2 Университатя Крайова Л1
- 29.10.2017 Университатя Крайова 2:5 Стяуа Л1
- 20.10.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Университатя Крайова Л1
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 29.09.2017 Поли Тимишоара 0:2 Университатя Крайова Л1
- 22.09.2017 Университатя Крайова 1:1 Волунтари Л1
- 19.09.2017 Сепси Оск 2:3 Университатя Крайова Л1
- 16.09.2017 Университатя Крайова 2:2 Динамо Бухарест Л1
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 18.03.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Л1
- 09.03.2018 ЧФР Клуж 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 25.02.2018 Ювентус Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 17.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Астра Л1
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Л1
- 09.12.2017 ЧФР Клуж 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 01.12.2017 Волунтари 0:3 ЧФР Клуж Л1
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск Л1
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 29.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Л1
- 01.10.2017 ЧФР Клуж 2:0 Ювентус Бухарест Л1
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж Л1
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Л1
- 17.09.2017 Конкордия Кьяжна 0:1 ЧФР Клуж Л1
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
ЧФР Клуж: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Лига 1
- 10.09.2017 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова Лига 1
- 30.04.2017 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Лига 1. Группа А
- 01.04.2017 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Лига 1. Группа А
- 09.12.2016 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 10.09.2016 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига
- 11.08.2016 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Кубок лиги
- 26.05.2016 ЧФР Клуж 4:0 Университатя Крайова Лига 1. Группа Б
- 09.04.2016 Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж Лига 1. Группа Б
- 27.02.2016 Университатя Крайова 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 04.10.2015 ЧФР Клуж 1:2 Университатя Крайова Первая лига
- 30.05.2015 Университатя Крайова 3:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 07.12.2014 ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига
- 03.12.2010 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова Дивизион А
- 24.07.2010 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Дивизион А
- 10.05.2010 Университатя Крайова 2:3 ЧФР Клуж Дивизион А
- 28.11.2009 ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Дивизион А
- 18.11.2009 Университатя Крайова 0:1 ЧФР Клуж Кубок
- 22.03.2009 Университатя Крайова 4:1 ЧФР Клуж Дивизион А
- 17.08.2008 ЧФР Клуж 1:1 Университатя Крайова Дивизион А
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|35
|2.
|Стяуа
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|32
|3.
|Университатя Крайова
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|31
|4.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|23
|5.
|Астра
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|22
|6.
|КСМ Студенцеск
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|20
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|23
|2.
|Ботошани
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|22
|3.
|Волунтари
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|18
|4.
|Конкордия Кьяжна
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|16
|5.
|Поли Тимишоара
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|14
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|14
|7.
|Ювентус Бухарест
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|13
|8.
|Сепси Оск
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|12
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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