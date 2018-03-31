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Стадион: БМО Филд
3:1
Конец матча
1:0
23' ПенальтиАлтидор Джози
35' Желтая карточкаАлтидор Джози
35' Желтая карточкаДжовинко Себастьян
40' Желтая карточкаБекерман Кайл
2:0
45' ГолАлтидор Джози
62' Желтая карточкаОсорио Джонатан
77' Желтая карточкаФиллипс Демар
2:1
82' ГолФиллипс Демар
86' Желтая карточкаМорган Эштон
3:1
90' ГолРикеттс Тосайн
|
23'
1:0
35'
40'
45'
2:0
62'
77'
82'
2:1
86'
90'
3:1
Состав команд
96
Ауро
Альваро
3
Мур
Дрю
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
20
Силва
Луис
10
Плата
Жоао
Торонто 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 96 Ауро Альваро Защитник
- 3 Мур Дрю Защитник
- 26 Хаслер Николас Защитник
- 9 Ван дер Виль Грегори Полузащитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 5 Морган Эштон Полузащитник
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- 17 Алтидор Джози Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Боно Александер Вратарь
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 8 Акече Агер Полузащитник
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 14 Jay Chapman Нападающий
- 22 Хэмилтон Джордан Нападающий
- 63 Liam Fraser
- Главный тренер: Вэнни Грег
Реал Солт-Лейк 4-3-3
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 17 Филлипс Демар Защитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 20 Силва Луис Нападающий
- 10 Плата Жоао Нападающий
- 7 Саварино Джефферсон Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Хенли Адам Защитник
- 4 Хорст Дэвид Защитник
- 23 Сауседо Себастьян Защитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 16 Ортуньо Альфредо Нападающий
- 27 Corey Baird
- 24 Сперроу Коннор
- Главный тренер: Петке Майк
Предыдущие игры
Торонто (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 14.03.2018 Тигрес 3:2 Торонто ЛЧК
- 08.03.2018 Торонто 2:1 Тигрес ЛЧК
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 05.11.2017 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 31.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто М
- 22.10.2017 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 24.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто М
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо М
- 30.07.2017 Реал Солт-Лейк 2:2 Коламбус Крю М
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.07.2017 Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк М
- 18.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:2 Манчестер Юнайтед ТМК
- 05.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Реал Солт-Лейк М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
Последние игры между собой
Торонто: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Реал Солт-Лейк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
- 05.03.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Торонто МЛС
- 04.08.2016 Торонто 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 30.03.2015 Реал Солт-Лейк 2:1 Торонто МЛС
- 30.03.2014 Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто МЛС
- 29.06.2013 Торонто 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 29.04.2012 Реал Солт-Лейк 3:2 Торонто МЛС
- 14.08.2011 Торонто 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 26.06.2011 Реал Солт-Лейк 3:1 Торонто МЛС
- 29.09.2010 Торонто 1:1 Реал Солт-Лейк КОНКАКАФ
- 16.09.2010 Реал Солт-Лейк 4:1 Торонто КОНКАКАФ
- 29.08.2010 Торонто 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 02.05.2010 Реал Солт-Лейк 2:1 Торонто МЛС
- 18.10.2009 Торонто 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 28.06.2009 Реал Солт-Лейк 3:0 Торонто МЛС
- 29.07.2008 Реал Солт-Лейк 2:1 Торонто МЛС
- 19.04.2008 Торонто 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Коламбус Крю
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|4.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Монреаль Импакт
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Торонто
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Ди Си Юнайтед
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|10.
|Орландо Сити
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|11.
|Чикаго Файр
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|5.
|Даллас
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Портленд Тимберс
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Рикеттс Тосайн бьет в цель!
86'
Морган Эштон получил желтую карточку от судьи
83'
Реал Солт-Лейк делает замену. Силва Луис уходит с поля, а Сауседо Себастьян выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Филлипс Демар бьет в цель!
78'
Торонто делает замену. Алтидор Джози уходит с поля, а Рикеттс Тосайн выходит на его замену.
77'
Филлипс Демар получил желтую карточку от судьи
70'
Реал Солт-Лейк делает замену. Плата Жоао уходит с поля, а Corey Baird выходит на его замену.
70'
Торонто делает замену. Хаслер Николас уходит с поля, а Акече Агер выходит на его замену.
62'
Осорио Джонатан получил желтую карточку от судьи
59'
Торонто делает замену. Дельгадо Марко уходит с поля, а Jay Chapman выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Алтидор Джози бьет в цель!
40'
Бекерман Кайл получил желтую карточку от судьи
35'
Джовинко Себастьян получил желтую карточку от судьи
35'
Алтидор Джози получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Алтидор Джози из команды Торонто забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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