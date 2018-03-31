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Стадион:
Торонто
3:1
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
23' Пенальти
Алтидор Джози
35' Желтая карточка
Алтидор Джози
35' Желтая карточка
Джовинко Себастьян
40' Желтая карточка
Бекерман Кайл
2:0
45' Гол
Алтидор Джози
62' Желтая карточка
Осорио Джонатан
77' Желтая карточка
Филлипс Демар
2:1
82' Гол
Филлипс Демар
86' Желтая карточка
Морган Эштон
3:1
90' Гол
Рикеттс Тосайн
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Рикеттс Тосайн бьет в цель!
Желтая карточка
86'
Морган Эштон получил желтую карточку от судьи
83'
Реал Солт-Лейк делает замену. Силва Луис уходит с поля, а Сауседо Себастьян выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Филлипс Демар бьет в цель!
78'
Торонто делает замену. Алтидор Джози уходит с поля, а Рикеттс Тосайн выходит на его замену.

Желтая карточка
77'
Филлипс Демар получил желтую карточку от судьи
70'
Реал Солт-Лейк делает замену. Плата Жоао уходит с поля, а Corey Baird выходит на его замену.
70'
Торонто делает замену. Хаслер Николас уходит с поля, а Акече Агер выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Осорио Джонатан получил желтую карточку от судьи
59'
Торонто делает замену. Дельгадо Марко уходит с поля, а Jay Chapman выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Алтидор Джози бьет в цель!
Желтая карточка
40'
Бекерман Кайл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Джовинко Себастьян получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Алтидор Джози получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Алтидор Джози из команды Торонто забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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