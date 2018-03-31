Стадион: Changchun Stadium
1:2
Конец матча
0:0
12' Не забитый пенальтиИгало Одион
26' Желтая карточкаChenlong Zhang
42' Желтая карточкаЧао Хэ
1:0
61' ГолXiaofei Zhang
68' Желтая карточкаLi Zhang II
1:1
78' ГолЗахави Эран
90' Красная карточкаRui Yu
1:2
90' ПенальтиRenato III
1:2
90' Не забитый пенальтиZhenyu Du
90' Желтая карточкаИгало Одион
Второй тайм
105'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Гуанчжоу Фули вырывает победу
105'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
105'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
104'
Захави Эран пробует нанести удар издали, но Fan Yi держит все под контролем
104'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
104'
Рефери не любит споров - именно за это Игало Одион сейчас получил желтую
101'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
99'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
99'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Ду Женгью взялся за удар, но Ченг Юелей заблокировал его!
99'
97'
Г О О О О Л - Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули забивает с точки!
97'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
97'
ФОЛ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ! Rui Yu подыграл себе рукой, получив за это прямую красную карточку!
96'
95'
Матч остановлен
94'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
94'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Рибейро Калихто Ренатиньо и попал в каркас ворот!
94'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Junior Urso и попал в перекладину!
94'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
94'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Mingyu Zhao наказан за толчок Junior Urso
93'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Рибейро Калихто Ренатиньо нанес удар издали, а Fan Yi отбил его обратно в игру!
92'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
92'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
91'
Фан Ксяодонг нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
91'
Li Zhang не смог попасть в створ ударом издали
91'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
90'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай забрасывает мяч в штрафную.
90'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Тактическая замена. Feiya Chang уходит с поля и его заменяет Weiming Chen
88'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
88'
Отличный пас сделал Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
87'
Судья сигнализирует, что Feiya Chang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Mingyu Zhao
87'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
86'
Захави Эран нанес удар головой, но Fan Yi перевел мяч на угловой!
86'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Чао Хэ получил травму и заменен. Mingyu Zhao выходит на поле.
83'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
82'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
82'
Шанс! Rui Yu из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
82'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
82'
Junior Urso предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
81'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Rui Yu наказан за толчок Захави Эран
78'
Г О О О О Л Захави Эран закручивает штрафной в сетку! Великолепно
76'
Судья сигнализирует, что Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Захави Эран
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
75'
ШАНС! Захави Эран нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Отличные скиллы показывает Захави Эран, обводя своих соперников
75'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
73'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
73'
Фан Ксяодонг не смог попасть в створ ударом издали
73'
Chenlong Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
73'
Игало Одион мяч отрикошетил от ворот
73'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
72'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
72'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
71'
Rui Yu наказан за толчок Джианг Джихон
71'
Ду Женгью навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Джианг Джихон из команды Гуанчжоу Фули играет слишком грубо. Игало Одион оказался на газоне.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Li Zhang получает желтую карточку за неспортивное поведение
68'
Судья сигнализирует, что Li Zhang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Junior Urso
67'
Тактическая замена. Zhengyu Huang уходит с поля и его заменяет Чжи Сяо
66'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Йи Тенг пострадал.
65'
Rui Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Feiya Chang из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
Чао Хэ нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Ду Женгью нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Отличные скиллы показывает Ду Женгью, обводя своих соперников
61'
Г О О О О Л - Жанг Ксяофей забивает!
61'
Плохо сыграл Zhengyu Huang - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
61'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
61'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай делает передачу одноклубнику.
61'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
60'
60'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
60'
Ду Женгью из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
59'
59'
ШАНС! Рибейро Калихто Ренатиньо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули забрасывает мяч в штрафную.
58'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Исмаилов Анзур наказан за толчок Захави Эран
57'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Тактическая замена. Вибе Лассе уходит с поля и его заменяет Ду Женгью
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
55'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
54'
54'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
54'
53'
53'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
53'
Miao Tang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Соперник делает почти голевой пас, но Fan Yi из команды Чанчунь Ятай начеку и спасает ситуацию.
52'
Отличные скиллы показывает Лю Лин, обводя своих соперников
52'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
52'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Игроки ФК "Гуанчжоу Фули" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Судья сигнализирует, что Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Вибе Лассе
47'
Хорошую попытку сделал Игало Одион. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
Безумный фол. Вибе Лассе грубо играет против соперника. Пострадал Miao Tang
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Long Tan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
48'
Rui Yu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
48'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
48'
47'
Судья сигнализирует, что Игало Одион из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Лю Лин
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Long Tan пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Йи Тенг пострадал.
42'
Чао Хэ - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
42'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Junior Urso оказался на газоне.
42'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
42'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
42'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Судья свистит. Zhengyu Huang атаковал сзади соперника. Это Игало Одион заработал своей команде штрафной
41'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Chenlong Zhang
40'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Рибейро Калихто Ренатиньо оказался на газоне.
38'
38'
ШАНС! Лю Лин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули забрасывает мяч в штрафную.
37'
Исмаилов Анзур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули забрасывает мяч в штрафную.
36'
Рибейро Калихто Ренатиньо наказан за толчок Жанг Ксяофей
35'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Zhe Jiang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игало Одион наказан за толчок Zhengyu Huang
32'
Жанг Ксяофей пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем
32'
32'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
32'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
Feiya Chang из команды Гуанчжоу Фули направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
Junior Urso не смог попасть в створ ударом издали
30'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули делает пас партнеру.
29'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
28'
Фан Ксяодонг нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Отличные скиллы показывает Фан Ксяодонг, обводя своих соперников
28'
28'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
26'
Chenlong Zhang - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
26'
Судья сигнализирует, что Chenlong Zhang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Фан Ксяодонг
26'
25'
Судья сигнализирует, что Игало Одион из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Джианг Джихон
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
24'
24'
Как он промахнулся? Feiya Chang имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Рибейро Калихто Ренатиньо разрезает оборону соперника отличным пасом
23'
23'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
22'
ШАНС! Игало Одион нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
21'
Rui Yu из команды Чанчунь Ятай наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
21'
21'
Безумный фол. Chenlong Zhang грубо играет против соперника. Пострадал Чао Хэ
20'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
20'
Chenlong Zhang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
19'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
19'
Шанс! Rui Yu из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
19'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает отличный кросс...
19'
19'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья свистит. Джианг Джихон атаковал сзади соперника. Это Вибе Лассе заработал своей команде штрафной
18'
17'
Судья сигнализирует, что Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Junior Urso
16'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Лю Лин пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
15'
Игало Одион нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Отличные скиллы показывает Игало Одион, обводя своих соперников
14'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Ченг Юелей пострадал.
12'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Игало Одион взялся за удар, но Ченг Юелей заблокировал его!
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Матч остановлен
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
10'
10'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
9'
Zhengyu Huang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
8'
8'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает неудачный навес.
7'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
2'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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