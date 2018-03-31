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Стадион:
Бэйцзин Гоань
4:0
Конец матча
Бэйцзин Женьхэ
0'
27' Желтая карточка
Jian Liu
1:0
43' Гол
Сориано Хонатан
45' Желтая карточка
Ши-Хао Вэй
2:0
47' Гол
Юй Ян
3:0
51' Гол
Виера Хонатан
80' Желтая карточка
Айови Хайме
4:0
83' Пенальти
Дабао Юй
90'+5
Второй тайм
95'
Бэйцзин Гоань заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Травма, повреждение
95'
Оливио да Роса Иво возвращается на поле, всё в порядке.
95'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
Травма, повреждение
95'
Ох, нехорошо это выглядит. Оливио да Роса Иво получил травму и медбригада забирает его с поля.

Травма, повреждение
94'
Оливио да Роса Иво на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
ШАНС! Оливио да Роса Иво нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Угловой
93'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
93'
Юй Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
93'
Ziming Wang из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Угловой
92'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
92'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Должен был быть гол! Виера Хонатан имел отличный шанс, но Lie Zhang не дал голу состоятся!
91'
Дабао Юй нанес удар издали, а Lie Zhang отбил его обратно в игру!
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Аугусто Фернандес коснулся мяча рукой.
90'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
90'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Chu Wang из команды Бэйцзин Женьхэ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
89'
Hantian Xiang из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
89'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Матч остановлен
Офсайд
86'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
86'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу одноклубнику.
86'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
86'
Тактическая замена. Пяо Чэн уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
85'
Weihui Rao не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
84'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
84'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань забивает с точки!
Фол, нарушение
82'
ПЕНАЛЬТИ! - Nizamdin Ependi атаковал сзади соперника. Это Виера Хонатан заработал своей команде одиннадцатиметровый!
Желтая карточка
80'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
80'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Юй Ян пострадал.
80'
Тактическая замена. Liang Shi уходит с поля и его заменяет Yufeng Zhang
Офсайд
80'
Yu Zhang из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
79'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
79'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
79'
Тактическая замена. Сориано Хонатан уходит с поля и его заменяет Дабао Юй
78'
Хороший удар издали нанес Виера Хонатан, но отличный сейв сделал Lie Zhang. Угловой.
78'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
78'
Оливио да Роса Иво нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Джианг Тао
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Тактическая замена. Ван Ган уходит с поля и его заменяет Chu Wang
Фол, нарушение
75'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ толкнул локтем оппонента. Это Юй Ян заработал фол
74'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
74'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
69'
Тактическая замена. Ши-Хао Вэй уходит с поля и его заменяет Dun Ba
68'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
68'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
67'
Hantian Xiang не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ван Ган
66'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
65'
Liang Shi коснулся мяча рукой.
64'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
64'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
64'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
64'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
64'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
63'
Лю Цзянь возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Лю Цзянь получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Лю Цзянь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
61'
Шанс! Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
Угловой
61'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
60'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Ли Лэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Тактическая замена. Yongjing Cao уходит с поля и его заменяет Hantian Xiang
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Шанс! Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
Угловой
58'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
57'
Джианг Тао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Отличные скиллы показывает Ван Ган, обводя своих соперников
57'
Liang Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
56'
Lie Zhang отбил мяч на угловой после удара Ши-Хао Вэй из штрафной площади.
Фол, нарушение
55'
Ван Ган наказан за толчок Виера Хонатан
55'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
Угловой
54'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
54'
Ван Ган предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ли Лэй
53'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Бэйцзин Гоань нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
51'
Сориано Хонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань переиграл вратаря дальним ударом!
51'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
50'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает в штрафную с рикошетом.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
49'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
49'
Джианг Тао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
47'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Юй Ян из клуба "Бэйцзин Гоань" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
47'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
47'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Бэйцзин Гоань играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
47'
Ши-Хао Вэй получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Ши-Хао Вэй атаковал сзади соперника. Это Оливио да Роса Иво заработал своей команде штрафной
47'
Пяо Чэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Аугусто Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
46'
Джианг Тао не смог попасть в створ ударом издали
46'
Айови Хайме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
45'
Хороший удар издали нанес Ши-Хао Вэй, но отличный сейв сделал Lie Zhang. Угловой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Фантастический гол, где все сам сделал Сориано Хонатан!
Описание гола
43'
Г О О О О Л Сориано Хонатан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Оливио да Роса Иво атаковал сзади соперника. Это Аугусто Ренато заработал своей команде штрафной
41'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
38'
Nizamdin Ependi возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Nizamdin Ependi получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Nizamdin Ependi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
36'
Сориано Хонатан наказан за толчок Liang Shi
Фол, нарушение
35'
Ван Ган наказан за толчок Джианг Тао
35'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Опасность предотвращена - Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань вступил в отбор удачно
32'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
32'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
32'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
30'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
29'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
28'
Zhongguo Chi наказан за толчок Оливио да Роса Иво
28'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
27'
Лю Цзянь - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
27'
Назначен штрафной. Пострадал Виера Хонатан, его свалил Лю Цзянь.
27'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Ли Лэй коснулся мяча рукой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
22'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Nizamdin Ependi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Айови Хайме наказан за толчок Юй Ян
21'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
21'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Weihui Rao оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
19'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
18'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
18'
Виера Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
18'
Отличные скиллы показывает Виера Хонатан, обводя своих соперников
Фол, нарушение
17'
Айови Хайме наказан за толчок Юй Ян
16'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
16'
Как он промахнулся? Виера Хонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
16'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
15'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
14'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
14'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
12'
Игрок клуба "Бэйцзин Женьхэ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
11'
Ши-Хао Вэй не смог попасть в створ ударом издали
11'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
11'
Ши-Хао Вэй нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
11'
Liang Shi коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
Ван Ган нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
10'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
9'
Ли Лэй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Отличные скиллы показывает Ван Ган, обводя своих соперников
Фол, нарушение
8'
Безумный фол. Zhongguo Chi грубо играет против соперника. Пострадал Оливио да Роса Иво
7'
Weihui Rao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игра в одни ворота сейчас. Бэйцзин Гоань доминирует и владеет мячом
7'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Yongjing Cao наказан за толчок Пяо Чэн
3'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
2'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Женьхэ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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