Стадион: Воркерс
4:0
Конец матча
27' Желтая карточкаJian Liu
1:0
43' ГолСориано Хонатан
45' Желтая карточкаШи-Хао Вэй
2:0
47' ГолЮй Ян
3:0
51' ГолВиера Хонатан
80' Желтая карточкаАйови Хайме
4:0
83' ПенальтиДабао Юй
Второй тайм
95'
Бэйцзин Гоань заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
95'
Оливио да Роса Иво возвращается на поле, всё в порядке.
95'
95'
Ох, нехорошо это выглядит. Оливио да Роса Иво получил травму и медбригада забирает его с поля.
94'
Оливио да Роса Иво на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
ШАНС! Оливио да Роса Иво нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
93'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
93'
Юй Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
93'
Ziming Wang из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
92'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
92'
91'
Должен был быть гол! Виера Хонатан имел отличный шанс, но Lie Zhang не дал голу состоятся!
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Аугусто Фернандес коснулся мяча рукой.
90'
90'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Chu Wang из команды Бэйцзин Женьхэ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
89'
Hantian Xiang из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
89'
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Матч остановлен
86'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
86'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу одноклубнику.
86'
86'
Тактическая замена. Пяо Чэн уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
85'
Weihui Rao не смог попасть в створ ударом издали
84'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
84'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Г О О О О Л - Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань забивает с точки!
82'
ПЕНАЛЬТИ! - Nizamdin Ependi атаковал сзади соперника. Это Виера Хонатан заработал своей команде одиннадцатиметровый!
80'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ предупрежден после нескольких фолов.
80'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Юй Ян пострадал.
80'
Тактическая замена. Liang Shi уходит с поля и его заменяет Yufeng Zhang
80'
Yu Zhang из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
79'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
79'
Тактическая замена. Сориано Хонатан уходит с поля и его заменяет Дабао Юй
78'
Хороший удар издали нанес Виера Хонатан, но отличный сейв сделал Lie Zhang. Угловой.
78'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
78'
Оливио да Роса Иво нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
76'
75'
Судья сигнализирует, что Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Джианг Тао
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ толкнул локтем оппонента. Это Юй Ян заработал фол
74'
74'
73'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
72'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
69'
Тактическая замена. Ши-Хао Вэй уходит с поля и его заменяет Dun Ba
68'
68'
67'
Hantian Xiang не смог попасть в створ ударом издали
67'
Судья сигнализирует, что Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ван Ган
66'
65'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Liang Shi коснулся мяча рукой.
64'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
64'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
64'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
64'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Лю Цзянь возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Лю Цзянь получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Лю Цзянь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
61'
Шанс! Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
61'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
60'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
59'
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Ли Лэй на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Тактическая замена. Yongjing Cao уходит с поля и его заменяет Hantian Xiang
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Шанс! Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
58'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
57'
Джианг Тао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Отличные скиллы показывает Ван Ган, обводя своих соперников
57'
Liang Shi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Lie Zhang отбил мяч на угловой после удара Ши-Хао Вэй из штрафной площади.
55'
Ван Ган наказан за толчок Виера Хонатан
55'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Судья сигнализирует, что Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
54'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
54'
Ван Ган предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Судья сигнализирует, что Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Ли Лэй
53'
53'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Бэйцзин Гоань нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
51'
Сориано Хонатан сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань переиграл вратаря дальним ударом!
51'
51'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
50'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает в штрафную с рикошетом.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Аугусто Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
49'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
49'
Джианг Тао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
47'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Юй Ян из клуба "Бэйцзин Гоань" отправил мяч головой в ворота.
47'
47'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Бэйцзин Гоань играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
Ши-Хао Вэй получил желтую карточку от судьи
47'
Судья свистит. Ши-Хао Вэй атаковал сзади соперника. Это Оливио да Роса Иво заработал своей команде штрафной
47'
Пяо Чэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Аугусто Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Джианг Тао не смог попасть в створ ударом издали
46'
Айови Хайме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
45'
Хороший удар издали нанес Ши-Хао Вэй, но отличный сейв сделал Lie Zhang. Угловой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
43'
Фантастический гол, где все сам сделал Сориано Хонатан!
43'
Г О О О О Л Сориано Хонатан закручивает штрафной в сетку! Великолепно
42'
Судья свистит. Оливио да Роса Иво атаковал сзади соперника. Это Аугусто Ренато заработал своей команде штрафной
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
38'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
38'
Nizamdin Ependi возвращается на поле, всё в порядке.
38'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Nizamdin Ependi получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Nizamdin Ependi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Liang Shi из команды Бэйцзин Женьхэ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
37'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Сориано Хонатан наказан за толчок Liang Shi
35'
Ван Ган наказан за толчок Джианг Тао
35'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
34'
Айови Хайме из команды Бэйцзин Женьхэ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
33'
Опасность предотвращена - Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань вступил в отбор удачно
32'
Сень Хоу взял и забрал мяч на выходе
32'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
32'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Сень Хоу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
31'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
30'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
29'
29'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Zhongguo Chi наказан за толчок Оливио да Роса Иво
28'
28'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Лю Цзянь - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
27'
Назначен штрафной. Пострадал Виера Хонатан, его свалил Лю Цзянь.
27'
27'
Yu Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
26'
Ли Лэй коснулся мяча рукой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Судья сигнализирует, что Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
22'
22'
Nizamdin Ependi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
21'
Айови Хайме наказан за толчок Юй Ян
21'
21'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
20'
Ши-Хао Вэй из команды Бэйцзин Гоань играет слишком грубо. Weihui Rao оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
19'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
18'
18'
Виера Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
18'
Отличные скиллы показывает Виера Хонатан, обводя своих соперников
17'
Айови Хайме наказан за толчок Юй Ян
16'
16'
Как он промахнулся? Виера Хонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
16'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
15'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
14'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
14'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Оливио да Роса Иво из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
12'
12'
11'
Ши-Хао Вэй не смог попасть в створ ударом издали
11'
11'
Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
11'
Ши-Хао Вэй нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Liang Shi коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
Ван Ган нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
9'
Ли Лэй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Отличные скиллы показывает Ван Ган, обводя своих соперников
8'
Безумный фол. Zhongguo Chi грубо играет против соперника. Пострадал Оливио да Роса Иво
7'
Weihui Rao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игра в одни ворота сейчас. Бэйцзин Гоань доминирует и владеет мячом
7'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
4'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
3'
Yongjing Cao наказан за толчок Пяо Чэн
3'
2'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
2'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Женьхэ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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