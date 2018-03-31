Стадион: Хонгкоу
4:2
Конец матча
17' Желтая карточкаГао Чжуньи
24' Желтая карточкаХан Жэнь
0:1
48' ГолЧендун Чжан
1:1
62' ГолМартинс Обафеми
1:2
64' ГолЛавесси Эсекиэль
2:2
76' ГолМартинс Обафеми
3:2
82' ГолГуарин Фредди
4:2
90' ГолМартинс Обафеми
90' Желтая карточкаAidi Fulang Xisi
90' Желтая карточкаЧендун Чжан
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
Судья сигнализирует, что Zhen Cong из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Hong Gui
93'
Чендун Чжан получил желтую карточку от судьи
93'
Aidi Fulang Xisi получил желтую карточку от судьи
92'
Джианйвинг Мао сделал результативную передачу.
92'
Г О О О О Л - Мартинс Обафеми изменил счет на табло!
91'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
88'
Ксин Шенг получил травму и заменен. Zhen Cong выходит на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Гао Чжуньи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Hong Gui не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Судья сигнализирует, что Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Гуарин Фредди
84'
Тактическая замена. Yuhao Zhao уходит с поля и его заменяет Wenjie Song
83'
Отличный гол забил Гуарин Фредди
82'
Морено Джованни сделал результативную передачу.
82'
Г О О О О Л - Гуарин Фредди изменил счет на табло!
82'
Отличные скиллы показывает Гуарин Фредди, обводя своих соперников
82'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
81'
Хорошую попытку сделал Луо Сенвен. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Гао Чжуньи из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
80'
После дальнего удара, который нанес Hong Gui мяч отбит вратарем
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
76'
Г О О О О Л - Мартинс Обафеми первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
76'
Вратарь парирует удар, который нанес Джианйвинг Мао, и мяч снова в игре
76'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Джианйвинг Мао мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
75'
Янг Ченг не дал случится голу! Мартинс Обафеми должен был забивать, но Янг Ченг сделал отличный сейв
75'
После штрафного удара,который нанес Морено Джованни мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
74'
Тактическая замена. Лавесси Эсекиэль уходит с поля и его заменяет Hong Gui
71'
Тактическая замена. Shiwei Che уходит с поля и его заменяет Луо Сенвен
68'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
67'
Тактическая замена. Лу Жанг уходит с поля и его заменяет Yougang Xu
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Жервиньо Куасси сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Лавесси Эсекиэль изменил счет на табло!
64'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
64'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
62'
Морено Джованни сделал результативную передачу.
62'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Мартинс Обафеми из команды команды Шанхай Шэньхуа.
62'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
57'
Хорошую попытку сделал Лавесси Эсекиэль. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Тактическая замена. Ruofan Liu уходит с поля и его заменяет Джианйвинг Мао
56'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Shiwei Che из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
54'
Судья сигнализирует, что Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Чендун Чжан
53'
Какой удар! Со штрафного Морено Джованни сотряс перекладину!
53'
Судья сигнализирует, что Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
48'
Г О О О О Л - Чендун Чжан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
48'
Чжипэн Цзян нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
47'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Гуарин Фредди отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хан Жэнь коснулся мяча рукой.
46'
Лавесси Эсекиэль нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Лавесси Эсекиэль не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
44'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
44'
Отличные скиллы показывает Жервиньо Куасси, обводя своих соперников
43'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
42'
Жервиньо Куасси нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
О, нет. Из многообещающей позиции Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Лу Жанг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
39'
Чендун Чжан мяч отрикошетил от ворот
39'
Ксин Шенг наказан за толчок Маскерано Хавьер
38'
Гуарин Фредди не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
38'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
35'
Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Мартинс Обафеми из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
33'
Гуарин Фредди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Лу Жанг из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Шанхай Шэньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля
31'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
После дальнего удара, который нанес Морено Джованни мяч отбит вратарем
28'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Хэбэй Илиньшаньчжуан совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Хан Жэнь получил желтую карточку от судьи
24'
Назначен штрафной. Пострадал Морено Джованни, его свалил Хан Жэнь.
24'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
21'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
17'
Гао Чжуньи получил желтую карточку от судьи
3'
Шанхай Шэньхуа произведет угловой с правой стороны.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан". Встреча началась!
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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