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Стадион: Женжу Ханггай
1:1
Конец матча
0:1
11' ГолКарраско Янник
32' Желтая карточкаЧжу Сяоган
1:1
34' ГолБассогог Кристиан
53' Желтая карточкаКала Хуан
66' Желтая карточкаTing Zhou
70' Желтая карточкаЦао Гу
|
11'
0:1
32'
34'
1:1
46'
53'
66'
70'
82'
Состав команд
17
Yan
Wu
16
Kuo
Yang
14
Кала
Хуан
5
Цао
Гу
11
Zhao
Ke
30
Jinbao
Zhong
28
Ма
Ксянгью
13
Yaopeng
Wang
12
Ting
Zhou
26
Ming'an
Cui
38
Fangzhi
Yang
29
Bo
Sun
Хэнань Цзянье 5-4-1
- Основной состав
- 17 Yan Wu Вратарь
- 16 Kuo Yang Защитник
- 14 Кала Хуан Защитник
- 5 Цао Гу Защитник
- 2 Long Cheng Защитник
- 11 Zhao Ke Защитник
- 30 Jinbao Zhong Полузащитник
- 28 Ма Ксянгью Полузащитник
- 6 Zhuoyi Feng Полузащитник
- 10 Бассогог Кристиан Полузащитник
- 8 Са Орланду Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Guoming Wang Вратарь
- 23 Fei Wang Защитник
- 22 Wei Long Полузащитник
- 27 Yao Lu Полузащитник
- 25 Hao Chen III Полузащитник
- 24 Heng Liu
- 7 Changjie Du
- Главный тренер: Dragan Talajic
Далянь Эйрбин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Чжан Чонг Вратарь
- 27 Jianfeng Zheng Защитник
- 5 Фонте Жозе Защитник
- 13 Yaopeng Wang Защитник
- 12 Ting Zhou Защитник
- 6 Чжу Сяоган Полузащитник
- 26 Ming'an Cui Полузащитник
- 38 Fangzhi Yang Полузащитник
- 9 Гайтан Николас Полузащитник
- 29 Bo Sun Полузащитник
- 10 Карраско Янник Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Shanping Yang Защитник
- 8 Zhu Ting Защитник
- 4 Shuai Li Защитник
- 20 Jinxian Wang Полузащитник
- 11 Guowen Sun
- 14 Peng Yan
- 19 Ю Цигиан
- Главный тренер: Шустер Бернд
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 18.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэнань Цзянье С
- 11.03.2018 Хэнань Цзянье 1:0 Тяньцзинь Тэда С
- 02.03.2018 Хэнань Цзянье 0:4 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 04.11.2017 Тяньцзинь Тэда 1:0 Хэнань Цзянье С
- 29.10.2017 Хэнань Цзянье 2:4 Шанхай СИПГ С
- 21.10.2017 Яньбянь 1:2 Хэнань Цзянье С
- 15.10.2017 Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье С
- 24.09.2017 Хэнань Цзянье 2:1 Шаньдун Лунэн С
- 17.09.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Хэнань Цзянье С
- 10.09.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Хэнань Цзянье С
- 20.08.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан С
- 13.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье С
- 09.08.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай С
- 05.08.2017 Цзянсу Сунин 2:2 Хэнань Цзянье С
- 28.07.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Бэйцзин Гоань С
- 23.07.2017 Хэнань Цзянье 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 15.07.2017 Ляонин Хувин 1:2 Хэнань Цзянье С
- 08.07.2017 Хэбей Форчун 2:3 Хэнань Цзянье С
- 01.07.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Тяньцзинь Тэда С
- 25.06.2017 Шанхай СИПГ 4:1 Хэнань Цзянье С
Далянь Эйрбин (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 16.03.2018 Далянь Эйрбин 0:3 Бэйцзин Гоань С
- 10.03.2018 Гуанчжоу Фули 2:0 Далянь Эйрбин С
- 03.03.2018 Шанхай СИПГ 8:0 Далянь Эйрбин С
- 28.10.2017 Далянь Эйрбин 0:1 Баодин Йинли Йитон ПЛК
- 21.10.2017 Юннань Лицзян 0:1 Далянь Эйрбин ПЛК
- 15.10.2017 Далянь Эйрбин 2:1 Далянь Трансенд ПЛК
- 23.09.2017 Шанхай Шэньсинь 2:4 Далянь Эйрбин ПЛК
- 17.09.2017 Далянь Эйрбин 0:1 Ханчжоу Гринтаун ПЛК
- 09.09.2017 Ней Монгол 0:1 Далянь Эйрбин ПЛК
- 03.09.2017 Далянь Эйрбин 0:2 Бэйцзин Женьхэ ПЛК
- 26.08.2017 Шенжен Руби 0:1 Далянь Эйрбин ПЛК
- 20.08.2017 Далянь Эйрбин 2:2 Шицзячжуан ПЛК
- 12.08.2017 Хубей Люйин 1:1 Далянь Эйрбин ПЛК
- 06.08.2017 Далянь Эйрбин 4:0 Ксиньчжан Тяншань ПЛК
- 29.07.2017 Бэйцзин Женьхэ 0:1 Далянь Эйрбин ПЛК
- 22.07.2017 Циндао Хайню 1:1 Далянь Эйрбин ПЛК
- 15.07.2017 Харбин Итэн 0:1 Далянь Эйрбин ПЛК
- 09.07.2017 Далянь Эйрбин 1:0 Пекин Баси ПЛК
- 02.07.2017 Далянь Эйрбин 1:1 Мэйчжоу Кэцзя ПЛК
- 24.06.2017 Баодин Йинли Йитон 1:3 Далянь Эйрбин ПЛК
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Далянь Эйрбин: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
- 11.05.2016 Далянь Эйрбин 2:2 Хэнань Цзянье Кубок
- 03.08.2014 Далянь Эйрбин 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига
- 22.03.2014 Хэнань Цзянье 2:2 Далянь Эйрбин Суперлига
- 11.08.2012 Хэнань Цзянье 1:2 Далянь Эйрбин Суперлига
Хэнань Цзянье
Далянь Эйрбин
-
1 Голы 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
6 Дистанция, км 4
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|4
|4
|0
|0
|17 - 3
|12
|2.
|Шаньдун Лунэн
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Гуанчжоу Эвергранд
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|4.
|Бэйцзин Гоань
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|Гуанчжоу Фули
|4
|3
|0
|1
|11 - 10
|9
|6.
|Шанхай Шэньхуа
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Чуньцинь Лифан
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Тяньцзинь Тэда
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Хэбей Форчун
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|Бэйцзин Женьхэ
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Хэнань Цзянье
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|12.
|Цзянсу Сунин
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|4
|1
|0
|3
|7 - 6
|3
|14.
|Чанчунь Ятай
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Далянь Эйрбин
|4
|0
|1
|3
|1 - 14
|1
|16.
|Гуйчжоу Чжичэн
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
89'
Тактическая замена. Женг Жианфен уходит с поля и его заменяет Чжу Тин
84'
Тактическая замена. Zhao Ke уходит с поля и его заменяет Heng Liu
82'
Тактическая замена. Ма Ксянгью уходит с поля и его заменяет Yao Lu
82'
Хэнань Цзянье произведет угловой с левой стороны.
78'
Тактическая замена. Jinbao Zhong уходит с поля и его заменяет Changjie Du
78'
70'
Цао Гу получил желтую карточку от судьи
66'
Тактическая замена. Fangzhi Yang уходит с поля и его заменяет Guowen Sun
66'
Жоу Тинг получил желтую карточку от судьи
57'
Далянь Эйрбин произведет угловой с правой стороны.
49'
46'
Тактическая замена. Bo Sun уходит с поля и его заменяет Jinxian Wang
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
34'
Jinbao Zhong сделал результативную передачу.
34'
Г О О О О Л - Бассогог Кристиан изменил счет на табло!
33'
32'
Чжу Сяоган получил желтую карточку от судьи
29'
24'
11'
Гайтан Николас сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Карраско Янник изменил счет на табло!
11'
4'
2'
Игрок команды Далянь Эйрбин в офсайде
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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