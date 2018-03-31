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Стадион:
Хэнань Цзянье
1:1
Конец матча
Далянь Эйрбин
0'
0:1
11' Гол
Карраско Янник
32' Желтая карточка
Чжу Сяоган
1:1
34' Гол
Бассогог Кристиан
53' Желтая карточка
Кала Хуан
66' Желтая карточка
Ting Zhou
70' Желтая карточка
Цао Гу
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
89'
Тактическая замена. Женг Жианфен уходит с поля и его заменяет Чжу Тин
84'
Тактическая замена. Zhao Ke уходит с поля и его заменяет Heng Liu
82'
Тактическая замена. Ма Ксянгью уходит с поля и его заменяет Yao Lu
Угловой
82'
Хэнань Цзянье произведет угловой с левой стороны.

78'
Тактическая замена. Jinbao Zhong уходит с поля и его заменяет Changjie Du
Угловой
78'
Хэнань Цзянье произведет угловой с правой стороны.
Желтая карточка
70'
Цао Гу получил желтую карточку от судьи
66'
Тактическая замена. Fangzhi Yang уходит с поля и его заменяет Guowen Sun
Желтая карточка
66'
Жоу Тинг получил желтую карточку от судьи
Угловой
57'
Далянь Эйрбин произведет угловой с правой стороны.
Угловой
49'
Хэнань Цзянье произведет угловой с правой стороны.
46'
Тактическая замена. Bo Sun уходит с поля и его заменяет Jinxian Wang
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Угловой
46'
Далянь Эйрбин произведет угловой с левой стороны.
34'
Jinbao Zhong сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Бассогог Кристиан изменил счет на табло!
Угловой
33'
Хэнань Цзянье произведет угловой с правой стороны.
Желтая карточка
32'
Чжу Сяоган получил желтую карточку от судьи
Угловой
29'
Далянь Эйрбин произведет угловой с левой стороны.
Угловой
24'
Хэнань Цзянье произведет угловой с правой стороны.
11'
Гайтан Николас сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Карраско Янник изменил счет на табло!
Угловой
11'
Далянь Эйрбин произведет угловой с левой стороны.
Угловой
4'
Хэнань Цзянье произведет угловой с правой стороны.
Офсайд
2'
Игрок команды Далянь Эйрбин в офсайде
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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