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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 1835
0:0
Конец матча
36' Желтая карточкаWellyson
42' Желтая карточкаAlexander Zetterstroem
73' Желтая карточкаПонтус Хиндрикес
80' Желтая карточкаFerid Ali
89' Желтая карточкаMichel Termanini
90' Желтая карточкаКурчи Джанлука
|
36'
73'
80'
89'
90'
Состав команд
94
Wellyson
21
Раскай
Анель
АФК Эскильстуна 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Курчи Джанлука Вратарь
- 2 Adnan Kojic Защитник
- 22 Alexander Michel Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 3 Kadir Hodzic Защитник
- 94 Wellyson Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 9 Sasa Matic Полузащитник
- 8 Ousmane Camara Полузащитник
- 23 Luka Mijaljevic Нападающий
- Запасные игроки
- 89 Иванов Михаил Вратарь
- 42 Amadou Kalabane Полузащитник
- 17 Туре Ибрагим Полузащитник
- 99 Michael Kargbo
- 13 Mamadouba Diaby
- 5 Gustav Jarl
- 6 Michel Termanini
- Главный тренер: Michael Jolley
Браге 4-4-2
- Основной состав
- 88 Петер Росендаль Вратарь
- 10 Simon Stenberg Защитник
- 2 Alexander Zetterstroem Защитник
- 4 Mattias Liljestrand Защитник
- 13 Понтус Хиндрикес Защитник
- 11 Anton Lundin Полузащитник
- 23 Oscar Lundin Полузащитник
- 6 Benjamin Hjertstrand Полузащитник
- 7 Селлин Роббин Полузащитник
- 14 Simon Alexandersson Нападающий
- 9 Markus Astvald Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Mihlali Mayambela Полузащитник
- 21 Jalid Kerkich Amar Нападающий
- 22 Memocan Elalmis
- 8 Erik Nilsson II
- 3 Victor Bergh
- 5 Carlos García IV
- 1 Oliver Bergman
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 24.03.2018 Эребру 0:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 20.01.2018 Броммапойкарна 2:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 05.11.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Сириус А
- 28.10.2017 Хальмстад 1:1 АФК Эскильстуна А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 30.09.2017 АФК Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг А
- 25.09.2017 АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг А
- 21.09.2017 Эребру 2:3 АФК Эскильстуна А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
- 09.09.2017 Эстерсунд 3:0 АФК Эскильстуна А
- 26.08.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хаммарбю А
- 23.08.2017 Васалунд 3:1 АФК Эскильстуна К
- 19.08.2017 АФК Эскильстуна 3:1 Мальмё А
- 13.08.2017 АИК 1:1 АФК Эскильстуна А
- 07.08.2017 Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
- 31.07.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Юргорден А
- 23.07.2017 Кальмар 2:0 АФК Эскильстуна А
- 15.07.2017 АФК Эскильстуна 2:1 Кальмар А
- 08.07.2017 Сириус 1:0 АФК Эскильстуна А
Браге (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 17.11.2017 АИК 0:0 Браге ТМК
- 04.11.2017 Карлштад Юнайтед 2:0 Браге ПД
- 29.10.2017 Браге 3:3 Васалунд ПД
- 23.10.2017 Браге 0:0 Сандвикен ПД
- 15.10.2017 ИФК Лулео 0:2 Браге ПД
- 08.10.2017 Браге 4:1 Энскеде ПД
- 01.10.2017 Умео 0:4 Браге ПД
- 24.09.2017 Браге 1:1 Нючепинг ПД
- 17.09.2017 Акрополис 3:2 Браге ПД
- 10.09.2017 Ассириска 1:5 Браге ПД
- 03.09.2017 Браге 3:2 Арамеиска-Сюрьянска ПД
- 28.08.2017 Браге 1:0 Вестерос СК ПД
- 23.08.2017 Браге 1:4 Отвидаберг К
- 20.08.2017 Соллентуна 3:2 Браге ПД
- 02.08.2017 Сандвикен 0:1 Браге К
- 16.07.2017 Браге 2:1 Тим СуренГруппен ПД
- 09.07.2017 Тим СуренГруппен 1:1 Браге ПД
- 02.07.2017 Браге 3:1 Акрополис ПД
- 26.06.2017 Вестерос СК 1:2 Браге ПД
- 17.06.2017 Браге 4:2 Ассириска ПД
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Браге
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|АФК Эскильстуна
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Варбергс Боис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эргрюте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Гефле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фрей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вернаму
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Норрбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фалькенберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ландскруна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эстер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ГАИС
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Дегерфорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Йёнчёпинг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хальмстад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Хельсинборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Курчи Джанлука получил желтую карточку от судьи
89'
Michel Termanini получил желтую карточку от судьи
80'
Ferid Ali получил желтую карточку от судьи
75'
Браге делает замену. Селлин Роббин уходит с поля, а Mihlali Mayambela выходит на его замену.
72'
Браге делает замену. Oscar Lundin уходит с поля, а Эрик Нильссон выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Alexander Zetterstroem получил желтую карточку от судьи
36'
Wellyson получил желтую карточку от судьи
13'
Васби делает замену. Sasa Matic уходит с поля, а Туре Ибрагим выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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