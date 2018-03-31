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Зрители: 1835
АФК Эскильстуна
0:0
Конец матча
Браге
0'
36' Желтая карточка
Wellyson
42' Желтая карточка
Alexander Zetterstroem
73' Желтая карточка
Понтус Хиндрикес
80' Желтая карточка
Ferid Ali
89' Желтая карточка
Michel Termanini
90' Желтая карточка
Курчи Джанлука
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Курчи Джанлука получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Michel Termanini получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Ferid Ali получил желтую карточку от судьи
75'
Браге делает замену. Селлин Роббин уходит с поля, а Mihlali Mayambela выходит на его замену.
72'
Браге делает замену. Oscar Lundin уходит с поля, а Эрик Нильссон выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Alexander Zetterstroem получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Wellyson получил желтую карточку от судьи
13'
Васби делает замену. Sasa Matic уходит с поля, а Туре Ибрагим выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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