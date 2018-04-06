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2017-2018
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
0:2
Конец матча
24' Желтая карточкаMadalin Mihaescu
34' Желтая карточкаКака Камер
53' Желтая карточкаМихалаке Мариус
0:1
59' ГолMihai Vodut
69' Желтая карточкаХаджи Янис
79' Желтая карточкаAlexandru Matan
0:2
85' ГолХаджи Янис
87' Желтая карточкаКикэлдэу Александру
|
24'
34'
53'
59'
0:1
69'
79'
85'
0:2
Состав команд
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 1 Келава Иван Вратарь
- 10 Кристя Андрей Вратарь
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 4 Михалаке Мариус Защитник
- 8 Gabriel Bosoi Защитник
- 7 Платини Суареш Полузащитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 11 Жоалиссон Сантос Нападающий
- 3 Ionut Pantiru
- 19 Andrei Sin
- 6 Madalin Mihaescu
- Запасные игроки
- 28 Кошелев Алексей Вратарь
- 97 Marius Chelaru Полузащитник
- 21 Кизито Лувагга Полузащитник
- 70 Bogdan Gavrila
- 88 Catalin Stefanescu
- 77 Mendes Pedro III
- 15 Alexandru Zaharia
- Главный тренер: Flavius Stoican
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Кожокару Валентин Вратарь
- 6 Bradley de Nooijer Защитник
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 5 Младен Себастьян Полузащитник
- 11 Вынэ Йонуц Полузащитник
- 10 Хаджи Янис Полузащитник
- 23 Кикэлдэу Александру Нападающий
- 7 Alexandru Matan
- 9 Mihai Vodut
- 2 Virgil Ghita
- 99 Cristian Baluta
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 19 Ходорогя Роберт Защитник
- 8 Касап Карлос Полузащитник
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 93 Cristian Gavra
- 24 Denis Dragus
- 30 Mailson Duarte
- Главный тренер: Георге Хаджи
Предыдущие игры
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 01.04.2018 Стяуа 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 13.03.2018 Ботошани 3:2 КСМ Студенцеск К
- 09.03.2018 ЧФР Клуж 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 24.02.2018 КСМ Студенцеск 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 18.02.2018 Поли Тимишоара 1:2 КСМ Студенцеск Л1
- 12.02.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Ботошани Л1
- 03.02.2018 Волунтари 0:4 КСМ Студенцеск Л1
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 17.12.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Ювентус Бухарест Л1
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Л1
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 17.11.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 20.10.2017 Газ Метан Mедиаш 0:2 КСМ Студенцеск Л1
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск Л1
- 24.09.2017 КСМ Студенцеск 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 20.09.2017 Ботошани 3:3 КСМ Студенцеск Л1
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 01.04.2018 Астра 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 16.03.2018 Вииторул Констанца 0:0 Университатя Крайова Л1
- 11.03.2018 Стяуа 2:1 Вииторул Констанца Л1
- 24.02.2018 КСМ Студенцеск 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 19.02.2018 Вииторул Констанца 2:1 Ботошани Л1
- 10.02.2018 Ювентус Бухарест 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 02.02.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 14.01.2018 Галатасарай 2:0 Вииторул Констанца ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца Л1
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Л1
- 25.11.2017 Вииторул Констанца 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 20.11.2017 Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Л1
- 04.11.2017 Вииторул Констанца 3:0 Сепси Оск Л1
- 30.10.2017 Динамо Бухарест 0:4 Вииторул Констанца Л1
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1
- 14.10.2017 Газ Метан Mедиаш 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск Л1
Последние игры между собой
КСМ Студенцеск: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Вииторул Констанца: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 24.02.2018 КСМ Студенцеск 0:1 Вииторул Констанца Лига 1
- 30.09.2017 Вииторул Констанца 5:2 КСМ Студенцеск Лига 1
- 29.11.2016 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 19.08.2016 КСМ Студенцеск 0:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 13.02.2016 Вииторул Констанца 1:2 КСМ Студенцеск Первая лига
- 19.09.2015 КСМ Студенцеск 0:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 20.02.2015 Вииторул Констанца 0:3 КСМ Студенцеск Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|35
|2.
|ЧФР Клуж
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|35
|3.
|Университатя Крайова
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|31
|4.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|29
|5.
|Астра
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|22
|6.
|КСМ Студенцеск
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|20
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|26
|2.
|Ботошани
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|22
|3.
|Волунтари
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|18
|4.
|Конкордия Кьяжна
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|16
|5.
|Поли Тимишоара
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|14
|7.
|Ювентус Бухарест
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|13
|8.
|Сепси Оск
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Кикэлдэу Александру получил желтую карточку от судьи
85'
Г О О О О Л - Хаджи Янис бьет в цель!
80'
Вииторул Констанца делает замену. Alexandru Matan уходит с поля, а Касап Карлос выходит на его замену.
79'
Alexandru Matan получил желтую карточку от судьи
79'
КСМ Студенцеск делает замену. Кристя Андрей уходит с поля, а Кизито Лувагга выходит на его замену.
69'
Хаджи Янис получил желтую карточку от судьи
69'
Вииторул Констанца делает замену. Вынэ Йонуц уходит с поля, а Чобану Андрей выходит на его замену.
65'
КСМ Студенцеск делает замену. Madalin Mihaescu уходит с поля, а Catalin Stefanescu выходит на его замену.
64'
КСМ Студенцеск делает замену. Ionut Pantiru уходит с поля, а Marius Chelaru выходит на его замену.
64'
Вииторул Констанца делает замену. Mihai Vodut уходит с поля, а Denis Dragus выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Mihai Vodut бьет в цель!
53'
Михалаке Мариус получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Кака Камер получил желтую карточку от судьи
24'
Madalin Mihaescu получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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