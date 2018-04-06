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2017-2018
Стадион:
КСМ Студенцеск
0:2
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
24' Желтая карточка
Madalin Mihaescu
34' Желтая карточка
Кака Камер
53' Желтая карточка
Михалаке Мариус
0:1
59' Гол
Mihai Vodut
69' Желтая карточка
Хаджи Янис
79' Желтая карточка
Alexandru Matan
0:2
85' Гол
Хаджи Янис
87' Желтая карточка
Кикэлдэу Александру
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Кикэлдэу Александру получил желтую карточку от судьи
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Хаджи Янис бьет в цель!
80'
Вииторул Констанца делает замену. Alexandru Matan уходит с поля, а Касап Карлос выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Alexandru Matan получил желтую карточку от судьи
79'
КСМ Студенцеск делает замену. Кристя Андрей уходит с поля, а Кизито Лувагга выходит на его замену.

Желтая карточка
69'
Хаджи Янис получил желтую карточку от судьи
69'
Вииторул Констанца делает замену. Вынэ Йонуц уходит с поля, а Чобану Андрей выходит на его замену.
65'
КСМ Студенцеск делает замену. Madalin Mihaescu уходит с поля, а Catalin Stefanescu выходит на его замену.
64'
КСМ Студенцеск делает замену. Ionut Pantiru уходит с поля, а Marius Chelaru выходит на его замену.
64'
Вииторул Констанца делает замену. Mihai Vodut уходит с поля, а Denis Dragus выходит на его замену.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Mihai Vodut бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Михалаке Мариус получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Кака Камер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Madalin Mihaescu получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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