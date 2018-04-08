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2017-2018
Стадион:
ЧФР Клуж
1:1
Второй тайм: 86'
Астра
0'
1:0
54' Гол
Винисиус Пауло
75' Желтая карточка
Радунович Ристо
78' Желтая карточка
Эрико Да Силва
1:1
81' Гол
Польчак Пётр
86'
Второй тайм
84'
ЧФР Клуж делает замену. Хобан Овидиу уходит с поля, а Костаке Йонуц выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Польчак Пётр бьет в цель!
Желтая карточка
78'
Эрико Да Силва получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Радунович Ристо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Винисиус Пауло бьет в цель!
53'
Астра Плоешти делает замену. Абанг Анатоле уходит с поля, а Буш Лауренциу выходит на его замену.
46'
Астра Плоешти делает замену. Мрзляк Филип уходит с поля, а Мойсе Ромарио выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
ЧФР Клуж делает замену. Джокович Дамьян уходит с поля, а Омрани Билель выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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