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2017-2018
Стадион: Stadionul Dr. Constantin Radulescu
1:0
54' ГолВинисиус Пауло
75' Желтая карточкаРадунович Ристо
78' Желтая карточкаЭрико Да Силва
1:1
81' ГолПольчак Пётр
|
54'
1:0
75'
78'
81'
1:1
Состав команд
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 21 Боли Кевин Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 11 Ионицэ Александру II Нападающий
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 6 Cristian Manea II
- Запасные игроки
- 12 Cosmin Andrei Vatca Вратарь
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 7 Alexandru Paun Полузащитник
- 18 Костаке Йонуц Нападающий
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 77 Andrei Peteleu
- 27 Sebastian Mailat
- Главный тренер: Петреску Дан
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 30 Дандя Александру Защитник
- 7 Белу Клаудиу Защитник
- 77 Стан Александру Защитник
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 18 Радунович Ристо Защитник
- 96 Балауре Сильвиу Полузащитник
- 8 Сэто Такаюки Полузащитник
- 24 Мрзляк Филип Полузащитник
- 99 Абанг Анатоле Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 19 Бутян Михай Защитник
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 17 Буш Лауренциу Полузащитник
- 11 Георге Валентин Нападающий
- 34 Sebastian Culda
- Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Предыдущие игры
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 31.03.2018 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Л1
- 18.03.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Л1
- 09.03.2018 ЧФР Клуж 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 25.02.2018 Ювентус Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 17.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Астра Л1
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Л1
- 09.12.2017 ЧФР Клуж 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 01.12.2017 Волунтари 0:3 ЧФР Клуж Л1
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск Л1
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 29.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Л1
- 15.10.2017 ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Л1
- 01.10.2017 ЧФР Клуж 2:0 Ювентус Бухарест Л1
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж Л1
- 21.09.2017 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Л1
Астра (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 01.04.2018 Астра 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 10.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Астра Л1
- 27.02.2018 Газ Метан Mедиаш 1:0 Астра К
- 24.02.2018 Астра 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 17.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Астра Л1
- 09.02.2018 Астра 4:3 Газ Метан Mедиаш Л1
- 02.02.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 25.01.2018 Астра 0:1 Урал ТМК
- 15.12.2017 Астра 2:1 Ботошани Л1
- 08.12.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Астра Л1
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Л1
- 26.11.2017 Астра 2:0 Стяуа Л1
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра Л1
- 11.11.2017 Бешикташ 1:1 Астра ТМК
- 03.11.2017 Астра 2:2 Университатя Крайова Л1
- 28.10.2017 Поли Тимишоара 2:1 Астра Л1
- 22.10.2017 Астра 2:3 Волунтари Л1
- 15.10.2017 Сепси Оск 0:0 Астра Л1
- 30.09.2017 Динамо Бухарест 1:1 Астра Л1
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж Л1
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 3
Астра: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 10
- 17.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Астра Лига 1
- 25.09.2017 Астра 2:3 ЧФР Клуж Лига 1
- 22.04.2017 Астра 0:1 ЧФР Клуж Лига 1. Группа А
- 17.03.2017 ЧФР Клуж 3:2 Астра Лига 1. Группа А
- 01.12.2016 Астра 1:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 21.08.2016 ЧФР Клуж 5:1 Астра Первая лига
- 16.07.2016 Астра 1:0 ЧФР Клуж Суперкубок
- 13.02.2016 Астра 2:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 19.09.2015 ЧФР Клуж 1:1 Астра Первая лига
- 04.04.2015 Астра 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 04.04.2015 Астра 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 13.09.2014 ЧФР Клуж 4:1 Астра Первая лига
- 27.04.2014 Астра 1:0 ЧФР Клуж Первая лига
- 26.10.2013 ЧФР Клуж 0:0 Астра Первая лига
- 26.05.2013 Астра 3:3 ЧФР Клуж Первая лига
- 22.05.2013 Астра 0:2 ЧФР Клуж Кубок
- 16.04.2013 ЧФР Клуж 0:0 Астра Кубок
- 16.11.2012 ЧФР Клуж 0:2 Астра Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|38
|2.
|Стяуа
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|35
|3.
|Университатя Крайова
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|31
|4.
|Вииторул Констанца
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|29
|5.
|Астра
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|22
|6.
|КСМ Студенцеск
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|20
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|26
|2.
|Ботошани
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|22
|3.
|Волунтари
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|18
|4.
|Конкордия Кьяжна
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|16
|5.
|Поли Тимишоара
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|14
|7.
|Ювентус Бухарест
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|13
|8.
|Сепси Оск
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|13
Второй тайм
84'
ЧФР Клуж делает замену. Хобан Овидиу уходит с поля, а Костаке Йонуц выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Польчак Пётр бьет в цель!
78'
Эрико Да Силва получил желтую карточку от судьи
75'
Радунович Ристо получил желтую карточку от судьи
54'
Г О О О О Л - Винисиус Пауло бьет в цель!
53'
Астра Плоешти делает замену. Абанг Анатоле уходит с поля, а Буш Лауренциу выходит на его замену.
46'
Астра Плоешти делает замену. Мрзляк Филип уходит с поля, а Мойсе Ромарио выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
ЧФР Клуж делает замену. Джокович Дамьян уходит с поля, а Омрани Билель выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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