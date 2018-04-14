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Стадион:
ПАОК
2:0
Первый тайм: 30'
Паниониос
0'
1:0
2' Гол
Шахов Евгений
2:0
15' Гол
Эль-Каддури Омар
30'
Первый тайм
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Эль-Каддури Омар бьет в цель!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Шахов Евгений бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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