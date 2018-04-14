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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Тумба
1:0
2' ГолШахов Евгений
2:0
15' ГолЭль-Каддури Омар
|
2'
1:0
15'
2:0
Состав команд
15
Креспо
Хосе
88
Виейринья
87
Каньяс
Хосе
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 88 Виейринья Защитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 10 Кампуш Джалма Полузащитник
- 7 Эль-Каддури Омар Полузащитник
- 29 Мак Роберт II Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 41 Делияннидис Панайотис Защитник
- 30 Азеведо Марсио Защитник
- 75 Мулин Тибо Полузащитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 18 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
Паниониос 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Котник Матиц Вратарь
- 22 Папагеоргиу Атанасиос Защитник
- 29 Банана Яя Защитник
- 14 Ставропулос Димитрис Защитник
- 3 Сарамантас Гиоргос Защитник
- 7 Корбос Панайотис Полузащитник
- 25 Angelos Piniotis Полузащитник
- 10 Спиридонович Срдан Полузащитник
- 88 Саввидис Кириакос Полузащитник
- 19 Масурас Гиоргос Полузащитник
- 96 Дурмишай Фиорин Нападающий
- Запасные игроки
- 73 Бантис Георгиос Вратарь
- 4 Новак Крыстян Защитник
- 9 Брахими Ясин Полузащитник
- 17 Йесил Самед Нападающий
- 16 Giannis Oikonomidis
- 6 Panagiotis Makrillos
- 23 Вукелатос Герасимос
- Главный тренер: Григориу Михаил
Предыдущие игры
ПАОК (последние 20 матчей: +18 =1 -1)
- 31.03.2018 Атромитос 0:2 ПАОК С
- 04.03.2018 Астерас 3:2 ПАОК С
- 28.02.2018 Паниониос 1:3 ПАОК К
- 17.02.2018 Ламия 0:2 ПАОК С
- 12.02.2018 ПАОК 3:0 Лариса С
- 08.02.2018 Атромитос 1:3 ПАОК К
- 04.02.2018 ПАС Янина 1:3 ПАОК С
- 28.01.2018 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 24.01.2018 ПАОК 2:0 Атромитос К
- 21.01.2018 ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис С
- 14.01.2018 АОК Керкира 0:3 ПАОК С
- 09.01.2018 ПАОК 2:1 Трикала К
- 06.01.2018 ПАОК 5:0 Левадиакос С
- 19.12.2017 Трикала 1:5 ПАОК К
- 16.12.2017 Платаниас 0:1 ПАОК С
- 10.12.2017 ПАОК 4:0 Панатинаикос С
- 02.12.2017 Ксанти 0:3 ПАОК С
- 29.11.2017 Аигиниакос 0:5 ПАОК К
- 26.11.2017 Паниониос 2:2 ПАОК С
- 20.11.2017 ПАОК 2:1 Атромитос С
Паниониос (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 01.04.2018 Паниониос 0:0 Ксанти С
- 10.03.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 04.03.2018 АЕК 1:0 Паниониос С
- 28.02.2018 Паниониос 1:3 ПАОК К
- 24.02.2018 Паниониос 0:0 Астерас С
- 18.02.2018 Олимпиакос 1:0 Паниониос С
- 10.02.2018 Паниониос 1:0 Ламия С
- 07.02.2018 Ламия 1:4 Паниониос К
- 03.02.2018 Лариса 0:0 Паниониос С
- 28.01.2018 Паниониос 0:1 ПАС Янина С
- 24.01.2018 Паниониос 1:0 Ламия К
- 21.01.2018 Панаитоликос 1:1 Паниониос С
- 13.01.2018 Аполлон Смирнис 1:1 Паниониос С
- 09.01.2018 ОФИ 0:1 Паниониос К
- 06.01.2018 Паниониос 3:1 АОК Керкира С
- 21.12.2017 Паниониос 2:0 ОФИ К
- 18.12.2017 Левадиакос 2:1 Паниониос С
- 09.12.2017 Паниониос 2:1 Платаниас С
- 03.12.2017 Панатинаикос 0:1 Паниониос С
- 30.11.2017 Панегиалиос 1:0 Паниониос К
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Паниониос: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
- 28.02.2018 Паниониос 1:3 ПАОК Кубок
- 26.11.2017 Паниониос 2:2 ПАОК Суперлига
- 24.05.2017 Паниониос 0:1 ПАОК Суперлига
- 21.05.2017 ПАОК 1:0 Паниониос Суперлига
- 19.03.2017 ПАОК 1:0 Паниониос Суперлига
- 06.11.2016 Паниониос 1:0 ПАОК Суперлига
- 26.05.2016 ПАОК 2:0 Паниониос Суперлига
- 23.05.2016 Паниониос 0:2 ПАОК Суперлига
- 03.04.2016 Паниониос 3:1 ПАОК Суперлига
- 11.02.2016 ПАОК 0:0 Паниониос Кубок
- 27.01.2016 Паниониос 1:1 ПАОК Кубок
- 06.12.2015 ПАОК 2:1 Паниониос Суперлига
- 10.05.2015 Паниониос 0:0 ПАОК Суперлига
- 03.01.2015 ПАОК 3:2 Паниониос Суперлига
- 03.01.2015 ПАОК 3:2 Паниониос Суперлига
- 18.01.2014 Паниониос 2:0 ПАОК Суперлига
- 01.09.2013 ПАОК 4:1 Паниониос Суперлига
- 03.03.2013 ПАОК 4:2 Паниониос Суперлига
- 04.11.2012 Паниониос 1:2 ПАОК Суперлига
- 21.01.2012 ПАОК 1:0 Паниониос Суперлига
ПАОК
Паниониос
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|2:0
|25
|18
|4
|3
|50 - 11
|58
|2.
|АЕК
|25
|17
|6
|2
|43 - 12
|57
|3.
|Олимпиакос
|25
|15
|6
|4
|51 - 23
|51
|4.
|Атромитос
|26
|12
|11
|3
|34 - 19
|47
|5.
|Ксанти
|26
|9
|9
|8
|24 - 27
|36
|6.
|Астерас
|27
|9
|9
|9
|32 - 22
|36
|7.
|Панатинаикос
|26
|8
|10
|8
|25 - 25
|34
|8.
|Паниониос
|0:2
|27
|8
|10
|9
|27 - 26
|34
|9.
|Левадиакос
|27
|8
|10
|9
|23 - 29
|34
|10.
|Панаитоликос
|26
|8
|8
|10
|28 - 30
|32
|11.
|ПАС Янина
|26
|6
|12
|8
|27 - 29
|30
|12.
|Лариса
|26
|6
|8
|12
|17 - 37
|26
|13.
|Аполлон Смирнис
|27
|5
|11
|11
|21 - 33
|26
|14.
|Ламия
|27
|5
|11
|11
|17 - 31
|26
|15.
|АОК Керкира
|26
|4
|9
|13
|17 - 39
|21
|16.
|Платаниас
|26
|2
|4
|20
|12 - 55
|10
Первый тайм
15'
Г О О О О Л - Эль-Каддури Омар бьет в цель!
2'
Г О О О О Л - Шахов Евгений бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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