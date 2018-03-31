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Стадион:
Орландо Сити
2:2
Первый тайм: 45'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
7' Гол
Florian Valot
1:1
15' Гол
Джонсон Уилл
1:2
24' Гол
Derrick Etienne
2:2
26' Гол
Dominic Dwyer
39' Желтая карточка
Коллин Орельен
45'
Первый тайм
Желтая карточка
39'
Коллин Орельен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Dominic Dwyer бьет в цель!
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Derrick Etienne бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Джонсон Уилл бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Florian Valot бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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