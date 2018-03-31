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Стадион: Orlando City Stadium
2:2
Первый тайм: 45'
0:1
7' ГолFlorian Valot
1:1
15' ГолДжонсон Уилл
1:2
24' ГолDerrick Etienne
2:2
26' ГолDominic Dwyer
39' Желтая карточкаКоллин Орельен
|
7'
0:1
15'
1:1
24'
1:2
26'
2:2
39'
Состав команд
21
Саттер
Скотт
22
Сане
Людовик
16
Кьестан
Саша
Орландо Сити 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 21 Саттер Скотт Защитник
- 22 Сане Людовик Защитник
- 3 Тарек Амро Защитник
- 13 Mohammed El Monir II Защитник
- 4 Джонсон Уилл Полузащитник
- 15 Cameron Lindley Полузащитник
- 19 Йотун Йошимар Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Нападающий
- 14 Dominic Dwyer Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Earl Edwards Jr. Вратарь
- 27 R. J. Allen Защитник
- 6 Richie Laryea Полузащитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 5 Dillon Powers Полузащитник
- 17 Chris Mueller
- 10 Josue Colman
- Главный тренер: Jason Kreis
Нью-Йорк Ред Буллз 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Luis Robles II Вратарь
- 6 Kyle Duncan Защитник
- 21 Tommy Redding Защитник
- 78 Коллин Орельен Защитник
- 5 Connor Lade Защитник
- 90 Ржатковски Марк Полузащитник
- 88 Vincent Bezecourt Полузащитник
- 22 Florian Valot Полузащитник
- 10 Alejandro Romero I Полузащитник
- 7 Derrick Etienne Полузащитник
- 11 Carlos Rivas I Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Ryan Meara Вратарь
- 26 Tim Parker Защитник
- 33 Aaron Long Защитник
- 4 Tyler Adams Полузащитник
- 77 Ройер Даниэль Полузащитник
- 92 Лоуренс Кемар Полузащитник
- 99 Бредли Райт-Филлипс Нападающий
- Главный тренер: Jesse Marsch
Предыдущие игры
Орландо Сити (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Орландо Сити 6:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
- 03.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
- 13.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Орландо Сити М
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
- 30.07.2017 Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити М
- 22.07.2017 Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед М
- 06.07.2017 Орландо Сити 1:3 Торонто М
- 01.07.2017 Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити М
- 25.06.2017 Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити М
Нью-Йорк Ред Буллз (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 14.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Тихуана ЛЧК
- 11.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Портленд Тимберс М
- 07.03.2018 Тихуана 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
- 02.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Олимпия Тегусигальпа ЛЧК
- 23.02.2018 Олимпия Тегусигальпа 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
- 05.11.2017 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 31.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто М
- 26.10.2017 Чикаго Файр 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.10.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 16.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Атланта Юнайтед М
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 01.10.2017 Торонто 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 28.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Коламбус Крю 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 21.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 09.09.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 03.09.2017 Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
- 13.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Орландо Сити МЛС
- 09.04.2017 Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 14.07.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Орландо Сити МЛС
- 07.05.2016 Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 25.04.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Орландо Сити МЛС
- 26.09.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 2:5 Орландо Сити МЛС
- 19.07.2015 Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Коламбус Крю
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:2
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|4.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Монреаль Импакт
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Торонто
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Орландо Сити
|2:2
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|10.
|Ди Си Юнайтед
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|11.
|Чикаго Файр
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|3.
|Лос-Анджелес
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|5.
|Даллас
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Портленд Тимберс
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Первый тайм
39'
Коллин Орельен получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Dominic Dwyer бьет в цель!
24'
Г О О О О Л - Derrick Etienne бьет в цель!
15'
Г О О О О Л - Джонсон Уилл бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Florian Valot бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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