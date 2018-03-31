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Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
4:3
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
0:1
5' Гол
Вела Карлос
0:2
26' Гол
Вела Карлос
0:3
48' Гол в свои ворота
Стирс Дэниэл
1:3
61' Гол
Ллетгет Себастьян
2:3
73' Гол
Понтиус Крис
3:3
77' Гол
Ибрагимович Златан
78' Желтая карточка
Ибрагимович Златан
4:3
90' Гол
Ибрагимович Златан
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан бьет в цель!
84'
Л-А Гэлакси делает замену. Понтиус Крис уходит с поля, а David Romney выходит на его замену.
82'
Los Angeles FC делает замену. Фейлхабер Бенни уходит с поля, а Tristan Blackmon выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Ибрагимович Златан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
77'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!

Описание гола
73'
Г О О О О Л - Понтиус Крис бьет в цель!
71'
Л-А Гэлакси делает замену. Ллетгет Себастьян уходит с поля, а Ибрагимович Златан выходит на его замену.
68'
Los Angeles FC делает замену. Latif Blessing уходит с поля, а Eduard Atuesta выходит на его замену.
61'
Л-А Гэлакси делает замену. Сервандо Карраско уходит с поля, а Хусидич Баджо выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Ллетгет Себастьян бьет в цель!
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Стирс Дэниэл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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