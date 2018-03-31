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Стадион: Стубхуб Сентер
4:3
Конец матча
0:1
5' ГолВела Карлос
0:2
26' ГолВела Карлос
0:3
48' Гол в свои воротаСтирс Дэниэл
1:3
61' ГолЛлетгет Себастьян
2:3
73' ГолПонтиус Крис
3:3
77' ГолИбрагимович Златан
78' Желтая карточкаИбрагимович Златан
4:3
90' ГолИбрагимович Златан
|
5'
0:1
26'
0:2
48'
0:3
61'
1:3
73'
2:3
77'
3:3
90'
4:3
Состав команд
19
Понтиус
Крис
11
Камара
Ола
23
Симан
Лоран
10
Вела
Карлос
21
Уренья
Марко
Лос-Анджелес Гэлакси 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 25 Фельтшер Рольф Защитник
- 5 Стирс Дэниэл Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 3 Коул Эшли Защитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 14 Servando Carrasco Полузащитник
- 19 Понтиус Крис Полузащитник
- 17 Ллетгет Себастьян Полузащитник
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I Полузащитник
- 11 Камара Ола Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Климента Эмрах Защитник
- 6 Хусидич Баджо Полузащитник
- 9 Ибрагимович Златан Полузащитник
- 4 David Romney Полузащитник
- 15 Ariel Lassiter Нападающий
- 41 Justin vom Steeg
- 20 Tomas Hilliard-Arce
- Главный тренер: Sigi Schmid
Лос-Анджелес 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 5 Якович Деян Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 44 Моутинью Жоау Защитник
- 7 Latif Blessing Полузащитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 14 Mark Anthony Kaye Полузащитник
- 9 Diego Rossi Полузащитник
- 10 Вела Карлос Полузащитник
- 21 Уренья Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 11 Aaron Kovar Полузащитник
- 20 Eduard Atuesta
- 27 Tristan Blackmon
- 24 Charlie Lyon
- 50 Rodrigo Pacheco
- Главный тренер: Брэдли Боб
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Коламбус Крю 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.08.2017 Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 30.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 23.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 20.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.07.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 2:5 Манчестер Юнайтед ТМК
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Коламбус Крю
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|5.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Орландо Сити
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|8.
|Монреаль Импакт
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|Торонто
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|11.
|Чикаго Файр
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|9 - 9
|7
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|0
|1
|9 - 5
|6
|5.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|6.
|Даллас
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|8.
|Реал Солт-Лейк
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|10.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Портленд Тимберс
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Ибрагимович Златан бьет в цель!
84'
Л-А Гэлакси делает замену. Понтиус Крис уходит с поля, а David Romney выходит на его замену.
82'
Los Angeles FC делает замену. Фейлхабер Бенни уходит с поля, а Tristan Blackmon выходит на его замену.
78'
Ибрагимович Златан получил желтую карточку от судьи
77'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
73'
Г О О О О Л - Понтиус Крис бьет в цель!
71'
Л-А Гэлакси делает замену. Ллетгет Себастьян уходит с поля, а Ибрагимович Златан выходит на его замену.
68'
Los Angeles FC делает замену. Latif Blessing уходит с поля, а Eduard Atuesta выходит на его замену.
61'
Л-А Гэлакси делает замену. Сервандо Карраско уходит с поля, а Хусидич Баджо выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Ллетгет Себастьян бьет в цель!
48'
Г О О О О Л - Стирс Дэниэл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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